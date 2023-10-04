УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10971 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 200 89
опитування (1853) росія (63574) Левада-Центр (74)

Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування. ІНФОГРАФІКА

пропаганда,росія

Дії російської армії в Україні підтримують 73% мешканців РФ. При цьому прихильників мирних перемовин в Росії трохи більше, ніж противників, а 59% бояться оголошення загальної мобілізації.

Про це свідчить опитування, проведене російським Левада-центром, повідомляє Цензор.НЕТ.

Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 01

Підтримка війни в російському суспільстві залишається на звичайному рівні: дій військовослужбовців РФ підтримують 73% росіян (в серпні було 70%), не підтримують 20% (в серпні був 21%).

Читайте: Путін планує мінімально згадувати війну в Україні під час виборчої кампанії, - ISW

Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 02Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 03

При цьому серед росіян, як і зазвичай, більше прихильників мирних переговорів, аніж противників (51% проти 39%).

Також читайте: У НАТО затвердили плани щодо стримування та захисту від РФ, - голова військового комітету Альянсу Бауер

Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 04

Росіян непокоїть можливість обстрілів російських територія (91%), постачання країнами Заходу озброєння ЗСУ (79%) та контрнаступ ЗСУ (62%).

59% опитаних побоюються оголошення загальної мобілізації. 37% цього не бояться.

Також читайте: Немає сумніву, що Росія становитиме загрозу протягом наступних кількох років, - Пісторіус

Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування 05

Опитування було проведене 21-27 вересня, участь в ньому методом особистого інтерв’ю взяли 1633 людини з 50 суб’єктів РФ. Похибка не перевищує 3,4%.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
ну а потом гворят что во всем виноват сцарь, кацапы ***
показати весь коментар
04.10.2023 11:06
+17
Какие нафиг социологические опросы в стране тоталитарной диктатуры? Естественно что кацапы мрази и сволочи - тут невозможно спорить. Но верить любым социологическим опросам в такой стране нельзя в принципе - неважно нравятся тебе результаты или нет. Потому на такие опросы просто нет смысла обращать внимание.
показати весь коментар
04.10.2023 11:08
+8
чим тоталітарна диктатура, яку створив і підтримує сам народ, заважає соцопитуванням народа?
показати весь коментар
04.10.2023 11:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну а потом гворят что во всем виноват сцарь, кацапы ***
показати весь коментар
04.10.2023 11:06 Відповісти
Какие нафиг социологические опросы в стране тоталитарной диктатуры? Естественно что кацапы мрази и сволочи - тут невозможно спорить. Но верить любым социологическим опросам в такой стране нельзя в принципе - неважно нравятся тебе результаты или нет. Потому на такие опросы просто нет смысла обращать внимание.
показати весь коментар
04.10.2023 11:08 Відповісти
чим тоталітарна диктатура, яку створив і підтримує сам народ, заважає соцопитуванням народа?
показати весь коментар
04.10.2023 11:10 Відповісти
очень просто сказал, сел на 15 лет, это вам не Украина
показати весь коментар
04.10.2023 14:15 Відповісти
а у нашій демократичній країні можна вірити соцопитуванням?
показати весь коментар
04.10.2023 11:18 Відповісти
А ти коли останній раз брав участь у соціологічних опитуваннях??? Перед виборами? Щось я вже і не пригадаю… А не хочеш- не вірь, то твоя особиста справа. І все таки, в Україні демократії значно більше ніж у кацапстані. Тут і доказувати немає чого….
показати весь коментар
04.10.2023 11:32 Відповісти
Наша страна была демократической до 2019 года
показати весь коментар
04.10.2023 11:40 Відповісти
до початку війни ми були цілком демократичні. Але війна залишає свої відбитки, і це тимчасово.
показати весь коментар
04.10.2023 11:47 Відповісти
там в реальності (тобто якщо не брати до уваги заказовість цього опитування) якщо і буде похибка, то вона буде невеличка. все одно там більша половина насілєнія того лепрозорію підтримує проведення "сво". вони пригожина і його зеків більше підтримували, коли той чмирив шойгу і ху йла за те, що вони слабо воюють..
показати весь коментар
04.10.2023 11:31 Відповісти
Цей міф створює путінська пропагандистська машина - про начебто підтримку кривавого курсу диктатора народом і ця пропаганда спрацювала навіть в Україні. Не вір ворожій пропаганді
показати весь коментар
04.10.2023 11:35 Відповісти
Там у них логика такая: бей фошиздов, там все враги, но воевать лично не хотим
показати весь коментар
04.10.2023 11:39 Відповісти
І то лише у Z-бидла, яке становить невеликий відсоток населення.
показати весь коментар
04.10.2023 11:44 Відповісти
невеликий відсоток процентів 80
показати весь коментар
04.10.2023 12:00 Відповісти
Лише у вологих кремлівських фантазіях.
показати весь коментар
04.10.2023 12:11 Відповісти
та ні, то твоя малороська уява там якихось нєтакусіков серед рашні вишукує. А при тому їх більшість активно чи пасивно підтримує все що творий ][уйлуша.
показати весь коментар
04.10.2023 12:30 Відповісти
Я - українець і не знаю і не хочу знати ніякої малоросії. Я реаліст і довіряю лише фактам. Фактів немає і не може бути, поки росіяни не зможуть вільно висловити свою позицію, замість них лише ворожа пропаганда про підтримку путіна і війни за народом
показати весь коментар
04.10.2023 14:43 Відповісти
ну якщо нема фактів то на що ти спираєшся коли кажеш що більшість рашистів не за ][уйлушу?

пропаганда на то і пропаганда що здатна мити мізки великим массам народу. І якщо вже Гітлер зміг німців обробити за 10 років, то безголових москалів кагебіст 20 років окучував - які підстави можуть буту сумніватись в тому що там всі давно вже добровільно йому підгавкують?
показати весь коментар
04.10.2023 15:19 Відповісти
Так ми не бачимо результату - здатна пропаганда на щось чи ні. І щодо Гітлера - скільки ідейних фашистів залишилось у післявоєнній Німеччині? Скільки з них воювали за Гітлера, а скільки просто захищали Батьківщину від радянських варварів, які своїми воєнними злочинами у Німеччині підняли народ на визвольну боротьбу, який відчаянно боровся? Тому і це питання дуже складне.
показати весь коментар
04.10.2023 15:32 Відповісти
"скільки ідейних фашистів залишилось у післявоєнній Німеччині"

дофіга і більше. Тільки потім вони це не афішували. Але як свідчать всі дослідження - справжня денацифікація ФРН відбулася тільки зі зміною поколінь в 70-х. А ті хто застав Адіка були в основному тими ж нацистами до кінця життя тільки хібо що євреїв спалювати відкрито не закликали. А до самого Адіка ставилися тепло і з ностальгією.

і звичайно що пропаганда ][уйлішки працює. Вона навіть корисних дурнів в ЄС та США зомбує що вже про тупуватих рахованів казати.

ти просто мало їх знаєш або взагалі ніколи не спілкувався з "глубінним народом" як той люксембуржець який побував раз на вписці в якихось хіпстерів в Новосибірська і тому в 21-му році завзято доводим мені у львівському пабі що росіяни непогані люда а Україна сама розв'язала гіацинт Бомбаса.
показати весь коментар
04.10.2023 16:01 Відповісти
Ніфіга відповім я. А для порівняння наведу приглад України, де ідейні бандерівці мужньо боролися зі зброєю в руках аж до 50х років. Танки і авіацію змушені були задіяти радянські карателі щоб знищити останні осередки спротиву. Бандерівці залишились і довели це на справах, а от про гітлерівців нічого сказати. У ЄС пропаганда ще нікого не зазомбувала, там працююь лише криваві гроші, на які кремль купив перспективних політиків, які прийшли до влади аж ніяк не на хвилі любові до расієї-матушки зазомбованого європейського електорату, а за рахунок популізму чи інших справ цих куплених політиків, далеких від підтримки росії.
показати весь коментар
04.10.2023 16:12 Відповісти
Бандерівці боролися за національне звільнення України. Гітлеровці чудово розуміли що в ФРН німцям не загрожує ні англізація ні францизація, та і ФРН мала хоч і обмежений спершу але все ж суверенітет. Звідси і різний рівень мотивації до дій та підтримки населення. Русня теж не боролася за відновлення совка - але схвально сприйняла його путінську версію реставрації.

Тому не бачу сенсу тут порівнювати кругле з малиновим. Раховани типічний продукт імперства + пропаганди. Що буває з такими народами історія вивчила непогано. Принаймні ти ж не будеш сперечатися що за життя Адіка його підтримувала більшість німців чи це теж тобі невідомо? ))
показати весь коментар
04.10.2023 16:37 Відповісти
А нічого, що Східна Німеччина була під радянською окупацією і опинилася в таких же умовах, які Україна? І куди поділися гітлерівці, коли бандерівці розгорнули потужний партизанський рух, який діяв аж до середини 50х?
показати весь коментар
04.10.2023 18:15 Відповісти
Східна? ) Як Україна? ))

Та оссі з колишніх НСДАП самі бігли служити в Штазі аж зі штанів вистрибували - потрапили з однієї тоталітарної (також соціалістичної до речі) системи в іншу, навколо ті самі німці - тільки формально з'явився старший камрад у Москві. І можна далі будувати плани як нагнути клятий Захід за приниження тепер вже двох воєн. Даст іст фантастіш, які партизани який рух, про шо ти взагалі.
показати весь коментар
04.10.2023 19:34 Відповісти
Боротьба УПА проти радянської армії січень 1944 - квітень 1960 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%9F%D0%90_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97 За офіційними даними, підготовленими в радянські часи, підпілля ОУН-Б і УПА в 1944-1956 роках вчинила 14 424 збройних нападів. В результаті цих дій радянські солдати втратили 30 676 убитих, в тому числі 8340 співробітників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх і прикордонних військ, Червоної Армії і бійців винищувальних батальйонів.
показати весь коментар
04.10.2023 19:53 Відповісти
Зарегистрируйтесь на любом российском ресурсе и скажите, что вы из Украины, поставьте на аватарку флажок. Ну или в Ютубе покомментируйте российские каналы. Вам же вроде не 13 лет, стало быть должны понимать, что Украину они ненавидят постоянно и далеко до начала войны в 2014-м году

Можете в чат-рулетке пообщаться с "хорошими расиянами". Расширите кругозор и будете немного шокированы
показати весь коментар
05.10.2023 01:48 Відповісти
Ну допустим сайт невеликий, умовно 100 людей. А як ми знаэмо один відстоток кацапів це Z-бидло. Напишемо Слава Україні. І от один моральний урод і напише сала україні чи не розумію мойву. А 99 може і раді написати держитесь украинские братья путин х#йло але бояться отримати тюремний термін. Допустимо на ресурсі 300 ледей - вже три моральний урода відповість тобі, а як правило це кілька тисяч. От і раціональне пояснення тому, що ти побачиш яке зовсім не суперечить написаному мною
показати весь коментар
05.10.2023 06:55 Відповісти
Вы правы, но с точностью до наоборот: один человек в лучшем случае окажется нейтральным (или несколько человек). Остальные заклеймят. Вы или живёте в иллюзорном мире или вы очень юный (хотя даже дети знают, кто такие русня) или просто сознательно искажаете информацию
показати весь коментар
05.10.2023 07:13 Відповісти
Ну от і порівняй кількість переглядів с кількістю тими скікльи тебе заклеймять і побвачиш реальне співвідношення у відсотках. Ну 1-3 тебе заклеймять із тисячі. А решта як побачиш нейтральні. І зайди для порівняння з аватаркою зі свастикою чи чи смерть євреям чи "кацапи 3.14дари" і побачиш як тебе вже заклеймять десятки чи сотні і тоді будеш знати як виглядає у житті те, що ти пишеш
показати весь коментар
05.10.2023 07:19 Відповісти
та я був би дуже радий помилитися. проте коли полазиш по їхніх тг каналах, то там тисячі лайків до постів, в яких закликають кацапи бомбити Україну. була би там реально більшість проти війни, вони би не одиницями, а масово виходили на мітинги проти війни. а насправді вийшли на мітинг масово підтримати пригожина. тож не варто плекати іллюзій, що вони там бояться вийти проти режиму.
показати весь коментар
04.10.2023 11:43 Відповісти
Накручені лайки - так працює пропагандистьска машина за рахунок ботів, які всюди пролізли і можуть дозволити собі всюди накручувати тисячі лайків за рахунок нафтодоларів і тим самим створюючи ілюзію народної підтримки війни. Просто цій пропаганді та ботам росіянам нічого протиставити, бо більшість знає, що навіть за лайки отримують тюремні терміни, тому більшість просто не видно і не чути, але вона ще скаже своє слово, коли режим диктатора почне рушитись.
показати весь коментар
04.10.2023 12:16 Відповісти
добре. яка тоді ваша думка стосовно реальної підтримки чи непідтримки "сво" кацапнею?
показати весь коментар
04.10.2023 12:19 Відповісти
А хіба вона важлива моя думка? Я бачив повну країну піонерів, комуністів, комсомольців, які боялися рота відкрити на радянську владу і потім побачив зовсім іншу країну ненависників радінського режиму після його розвалу, які повально хаяли радянську владу і це були тіж самі люди з тими ж самими поглядами просто з різними можливостями масов і чесно висловити свої думки. Я знаю лише, що проб'є час, коли всі нарешті побачать реальні настрої народу як радянського так і російського вже без теоретичних думок з цього приводу.
показати весь коментар
04.10.2023 13:16 Відповісти
Є така підозра, що ти кацаський троль.
показати весь коментар
04.10.2023 12:40 Відповісти
Дякую, приємно побачити травлю себе, я таки дістав своїх ворогів, для чого і стараюся. Як приємно достучатися до ворога, коли ненависть стає взаємною. Як приємно побачити підозру троля замість аргументованої підозри.
показати весь коментар
04.10.2023 13:20 Відповісти
що за маячня. русня повністю підтримує війну. яка в біса "путінська пропагандистська машина", коли на святкуванні окупації українських територій усього тиждень тому була забита вся червона площа?
показати весь коментар
04.10.2023 12:35 Відповісти
За власним спостереженнями я особисто можу сказати, що навіть більше 75% росіян цілком підтримують дії ***** а мобілізації сциться більше половини.
показати весь коментар
04.10.2023 12:04 Відповісти
Наскільки репрезентативне це спостереження? Чи ви об'їздили більшість території росії, поспілкувалися з десятками тисяч людей, які представляють всі вестви населення? Чи може зайшли в інтернет, почитали коментарі від Z-бидла, яке представляє відсоток населення росії, але лише воно може написати коментар не боючись за свободу, чи вам поталанило на родича чи знайомого за поребриком зі скрепой в голові , який сміливо може говорити про свою політичну позицію, але це лише ваш випадок бо у більшості людей родичі у росії просто не можуть говорити по телефону про політику, боючись прослуховування. І в останніх випадкам не Вам судити про справжні погляди росіян
показати весь коментар
04.10.2023 15:56 Відповісти
Так, боти контролюють всі без виключення канал і не тільки політичні і наповнюють всюди коментарі з пропагандою. І не треба дивуватися - це гібридна війна і при наявності нафтодоларів виконати таку задачу цілком реально. Кілька тисяч ботів у ботофермах які працюють 24/7 можуть охопити весь рунет. І це на тлі тотального заляквання решти населення росії, де лише ці боти можуть писати про політику. От так і монструозна пропагандистська машина і формує міф про підтримку населенням російського режиму
показати весь коментар
04.10.2023 18:21 Відповісти
Я добре знаю як працюють боти. Спостерігав за їх роботою коли дружина тусовалася на сайтах пов'язаних з вагітністю та доглядом за немовлятами. Там реально вони працюють 24/7 і це було добре видно. Але в ютубі на дуже специфічних з менш ніж 20к підписників це не реально стільки людей найняти, щоб все це відслідковувати. Не тіште себе ілюзіями як я колись. Повірте ботів я впізнаю. Маю досвід.
показати весь коментар
04.10.2023 18:46 Відповісти
Цілком реально. Усі канали не відслідковуються, лише відео, які вистрілюють навіть на цих маленьких каналах за кількістю переглядів. І відповідно там велика кількість коментарів і за них тоді вже беруться боти. Тому не дивно, що руки ботів доходять і до таких маленьких каналів. І треба мати на увазі, що кількість ботів може перевищити навіть найсміливішу уяву
показати весь коментар
04.10.2023 18:54 Відповісти
Не бачу сенсу Вас переконувати. Лишайтесь зі баченням де підтримують війну меньше 70% росіян. Я лишусь зі своїм.
показати весь коментар
04.10.2023 19:46 Відповісти
В 1994 Киев, работал в кацапской фирме. Разговор с братом хозяина ( нищий служащий в смоленске ), что вы делаете в Чечне ( никогда не любил кавказцев, особенно армян ) ? Ответ - это наша земля , да но там живут чичены это их страна ответ пусть валят нахер. Это 1994 год !!!! Что кому не ясно какой нах. соц. опрос ? Там все такие 101 %
показати весь коментар
04.10.2023 12:27 Відповісти
1994 рік. Бачив кацапів-алкашів, кацапів-рекетирів, кацапів-гопників кацапів-работяг за іжу і 99% їм було пофіг на політику і тим паче на Чечню. Усі пострадянські народи ледь кінці з кінцями зводили, розпадалися родини, люди чинили самогубства. Інтерес до політик був нульовим.
показати весь коментар
04.10.2023 13:35 Відповісти
Вопрос не в политике, а в отношении к другим народам, людям. Да они быдло, рабы но при этом они считают что быдлом и рабами должны быть все.
показати весь коментар
04.10.2023 14:34 Відповісти
"Раб хочет не свободы, раб хочет иметь своих рабов."
показати весь коментар
04.10.2023 14:40 Відповісти
да 101 % , и в этом их весь менталитет просто в Украине думают что есть хорошие мокши.
показати весь коментар
04.10.2023 14:44 Відповісти
Хороших мокшей, звісно, немає. Але є багато аполітичного бидла, *********, дегенератів, яким пох на політику на владу, урок, алко-наркобидла, просто ображених на державу, яка їх прозбавила грошей, роботи, нормального життя. І всім їм просто пох на війну, на пропаганду, на х#йла
показати весь коментар
04.10.2023 14:48 Відповісти
Так говорила недоношенная Люся Арестович
показати весь коментар
04.10.2023 14:23 Відповісти
Я люсю не смотрю, там написано 1994 год, люся еще ходил на горшок в садике.
показати весь коментар
04.10.2023 14:30 Відповісти
Стоп, немає ж ніякої мобілізації на росії, отже, і боятись немає чого.
показати весь коментар
04.10.2023 11:10 Відповісти
Побільше трун на оркостан та знищення військових і інфраструктурних цілей на їх території, і може відсоткі зміняться.
показати весь коментар
04.10.2023 11:11 Відповісти
Бред... Если рашисты боятся мобилизации (а получается, что ее боятся в том числе женщины (которых не призывают тотально)), но при этом войну поддерживают 70 процентов (в том числе мужчины, которых гребут). Получается полная липа, а не опрос))). Как не странно, но это статистика наоборот)))
показати весь коментар
04.10.2023 11:13 Відповісти
Коли ти живеш в авторитарній країні, де з кожної праски верещать про "СВО" та "наших мальчиков", де за пости в інеті саджають на 8, 10, 22 роки, то при таких опитуваннях твої слова можуть розійтися з твоїми думками. Ці соц. опитування вони не зовсім про об'єктивність, імхо.
показати весь коментар
04.10.2023 22:35 Відповісти
Полностью с Вами согласен
показати весь коментар
04.10.2023 22:54 Відповісти
Сккк. Які опитування в Сиволапії?
Там стаття за непідтримку війни, які відповіді хочуть почути опитувачі?
показати весь коментар
04.10.2023 11:17 Відповісти
там немає статті за непідтримку війни, не перекручуйте. Тому всі там відповідають чесно.
показати весь коментар
04.10.2023 12:36 Відповісти
Є. Засудження дій рос армії називається, - штраф або тюрма...
показати весь коментар
04.10.2023 14:52 Відповісти
так немає ж. При чому тут стаття за "дискредитацію рос армії"?
показати весь коментар
04.10.2023 15:33 Відповісти
70% підтримують, 60% бояться. Якщо припустити, що всі, хто не підтримує, бояться, а це 30%, то мінімум 30% тих, хто боїться, все ж таки підтримують.
Боїмося, але підтримуємо.
показати весь коментар
04.10.2023 11:18 Відповісти
А хіба у путінській росії ці левада-центри зможуть опублікувати об'єктивні результати опитування? Вони можуть лише опубліквати цифру намальовану у кремлі, а чи співпадає вона з реальністю чи ніхто не зможе зказати, бо для цього треба лише провести незалежне опитування, що неможливо в принципі.
показати весь коментар
04.10.2023 11:19 Відповісти
Навіть незалежне опитування не дасть там реальної картини, тому що опитувані просто бояться.
Це як СС опитало б євреїв в Аушвіці чи ******* вони Гітлера - 99% сказало б так.
показати весь коментар
04.10.2023 11:27 Відповісти
якби абсолютна більшість росіян щиро не любила путіна і не підтримувала б війну то:

а) путін не був би президентом

б) війни б не було

факти
показати весь коментар
04.10.2023 15:35 Відповісти
Більшість підданих Російської Імперії не підтримувало Леніна і більшовики не перемогли на виборах в Учрєдительної собрание. Але
а) Ленін захопив владу і став вождем;
б) згодом сталася люта громадянська війна і спроба світової революції, тобто захоплення світу більшовиками, але цивілізований світ їм наваляли білополяки і далі не пустили

факти з історії

Теж саме і путін став президентом навпаки волевиявленню народу, який обнулився і захопив владу в ході антиконституційного превороту, де народ проголосував проти нього ногами під час цього фарсу.
показати весь коментар
04.10.2023 15:44 Відповісти
"Більшість підданих Російської Імперії не підтримувало Леніна" - тобто в РККА воювали ящєрікі з планети Нібіру? Чи може путін особисто воював за Лєніна?
показати весь коментар
07.10.2023 20:41 Відповісти
Простоа в білих ефективність мобілізаційного апарату була в рази нижчою, ніж мобілізаційного апарату Червоної армії. Тому загальна чисельність підрозділів РККА у вирішальні моменти виявилася більшою.
показати весь коментар
07.10.2023 21:58 Відповісти
ага вона була нижчою, бо за царя просто пішло менше воювати, ніж за лєніна

що і треба було довести
показати весь коментар
07.10.2023 23:35 Відповісти
Мобілізація це штука далеко не добровільна і тому по ній не можна судити про підтримку народм тієї чи іншої влади. А от вибори до Учрєдітельноо собранія як раз показали низьку підтримку більшовиків
показати весь коментар
08.10.2023 10:00 Відповісти
в смислі вона не добровільна? а як вони тоді за лєніна воювать пішли? чи їх царь мобілізував у красну армію?
показати весь коментар
08.10.2023 13:40 Відповісти
Більшовики захопили владу і вже потім провели примусову мобілізацію, коли зрозуміли, що необхідний перехід від добрвольчої армії до примусової мобілізації
показати весь коментар
08.10.2023 13:46 Відповісти
як же більшовики захопили владу, якщо за них ніхто не пішов і вся влада і армія була не в них? Що за маразм?

може годі вже відбілювати русню? За лєніна, так само як і за путіна зараз, русня іде воювать абсолютно добровільно. Ще давай порозказуй що русня гвалтує наших жінок, бо путін змусив
показати весь коментар
08.10.2023 22:52 Відповісти
Саме захопили на чолі з Леніним на відміну від Гітлера, який прийшов до влади через законні вибори та завдяки підтримці більшості народу
показати весь коментар
08.10.2023 23:07 Відповісти
Швидше за все це правда. Ну а мобілізації все боятися, у будь-якій країні будуть страхи.
Раша всю свою історію воює з кимось, так що народ там генетично звик до таких подій.
показати весь коментар
04.10.2023 11:22 Відповісти
Брехня, у якій нас переконує ворог через такі псевдоопитування щоб нас залякати начебто арміює, яку "підтримує" народ.
показати весь коментар
04.10.2023 11:37 Відповісти
Звичайно, що все це відбувається через власну патологічну ненависть куйла до України і українців. Але коли дії плешивого підтримують більш ніж 70% його рабів, то далі не скиглите кацапи- буде вам відповідна «ответочка»!!!
показати весь коментар
04.10.2023 11:26 Відповісти
Треба мізки їм підкоректувати БПЛА.
показати весь коментар
04.10.2023 11:26 Відповісти
А люська абдрістовіч каже що це ***** плахой,а расєянє харошіє.
показати весь коментар
04.10.2023 11:28 Відповісти
Людська хоче в очі плешивого ************* подивитися, він каже шо в нього це краще получається ніж у Зєлі.
показати весь коментар
04.10.2023 11:34 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2023 11:35 Відповісти
70 відсотків кацапів підтримують війну, але 60 відсотків бояться мобілізації. Це говорить про те, що воювпти вони хочуть чужими руками, біля телевізорів. Ось для чого їм Україна. Їх цікавлять не землі, б своїм не можуть дати ради, а людський ресурс. Їм потрібне гарматне м'ясо і раби. Щоб сидіти біля телевізора, надихатися вялічієм і ніхрена не робити.
показати весь коментар
04.10.2023 11:36 Відповісти
Цікаво провести опитування в психлікарні і порівняти результати. І щось мені підказує...
показати весь коментар
04.10.2023 11:37 Відповісти
А різні організації типу human righrs watch та amnesty international ці опитування бачили? Чи червний хрест? Вони ж так переймаються долею "простих росіян", яких злий путін жене на війну.
показати весь коментар
04.10.2023 12:02 Відповісти
військові злочинці з російського червоного хреста катували наших полонених і самі знімали це на відео, тому це риторичне питання
показати весь коментар
04.10.2023 12:37 Відповісти
А чого ж кацапи перестали назвати процент тих хто відмовився від опитування ( тобто - тих хто боїться висловлювати свою думку ( через зрозумілі причини )) , раніше ж такі цифри публікували під кожним соцопитуванням . ? Зазвичай це близько 80% .
Тобто - в опитуваннях брав участь лише кожен 5 й .
Шо такоє - сталося ? Бо одобрямс дій ***** виходить - не такий як йому подобається , чи що ще .?
показати весь коментар
04.10.2023 12:04 Відповісти
І саме тому з нашого інформ . простору не вилазять "хорошие русские"? які переконують "ето всьо путін народ тут ні прі чьом" ні вся провина цього російське бидлонаселенія саме воно підтримує путіна і цю криваву війну, що розвязали російські фашисти ,тому подалі від "русского мира", смерть рашиським окупантам.
показати весь коментар
04.10.2023 12:22 Відповісти
Вони що ці цифри з ZEшобли малювали?
73% відсотка підтримують лідора, 59% бояться мобілізації, 41% вже за кордон здриснули, "у ніх свой фронт"
Співпадіння ідеальне!
показати весь коментар
04.10.2023 14:08 Відповісти
Юагато москалів однозначно підтримують своїх верховних дебілів . Але вірити в достовірність опитувань в країні де саджають за вподобайки в соцмережах - потрібно бути недалеким.
Чаушеску підтримувала вся Румунія - що не завадило через три дні цьому ж "народу " його повалити і розстріляти
показати весь коментар
04.10.2023 14:35 Відповісти
 
 