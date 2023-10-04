Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Дії російської армії в Україні підтримують 73% мешканців РФ. При цьому прихильників мирних перемовин в Росії трохи більше, ніж противників, а 59% бояться оголошення загальної мобілізації.
Про це свідчить опитування, проведене російським Левада-центром, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підтримка війни в російському суспільстві залишається на звичайному рівні: дій військовослужбовців РФ підтримують 73% росіян (в серпні було 70%), не підтримують 20% (в серпні був 21%).
При цьому серед росіян, як і зазвичай, більше прихильників мирних переговорів, аніж противників (51% проти 39%).
Росіян непокоїть можливість обстрілів російських територія (91%), постачання країнами Заходу озброєння ЗСУ (79%) та контрнаступ ЗСУ (62%).
59% опитаних побоюються оголошення загальної мобілізації. 37% цього не бояться.
Опитування було проведене 21-27 вересня, участь в ньому методом особистого інтерв’ю взяли 1633 людини з 50 суб’єктів РФ. Похибка не перевищує 3,4%.
Будь ласка, зачекайте...
пропаганда на то і пропаганда що здатна мити мізки великим массам народу. І якщо вже Гітлер зміг німців обробити за 10 років, то безголових москалів кагебіст 20 років окучував - які підстави можуть буту сумніватись в тому що там всі давно вже добровільно йому підгавкують?
дофіга і більше. Тільки потім вони це не афішували. Але як свідчать всі дослідження - справжня денацифікація ФРН відбулася тільки зі зміною поколінь в 70-х. А ті хто застав Адіка були в основному тими ж нацистами до кінця життя тільки хібо що євреїв спалювати відкрито не закликали. А до самого Адіка ставилися тепло і з ностальгією.
і звичайно що пропаганда ][уйлішки працює. Вона навіть корисних дурнів в ЄС та США зомбує що вже про тупуватих рахованів казати.
ти просто мало їх знаєш або взагалі ніколи не спілкувався з "глубінним народом" як той люксембуржець який побував раз на вписці в якихось хіпстерів в Новосибірська і тому в 21-му році завзято доводим мені у львівському пабі що росіяни непогані люда а Україна сама розв'язала гіацинт Бомбаса.
Тому не бачу сенсу тут порівнювати кругле з малиновим. Раховани типічний продукт імперства + пропаганди. Що буває з такими народами історія вивчила непогано. Принаймні ти ж не будеш сперечатися що за життя Адіка його підтримувала більшість німців чи це теж тобі невідомо? ))
Та оссі з колишніх НСДАП самі бігли служити в Штазі аж зі штанів вистрибували - потрапили з однієї тоталітарної (також соціалістичної до речі) системи в іншу, навколо ті самі німці - тільки формально з'явився старший камрад у Москві. І можна далі будувати плани як нагнути клятий Захід за приниження тепер вже двох воєн. Даст іст фантастіш, які партизани який рух, про шо ти взагалі.
Можете в чат-рулетке пообщаться с "хорошими расиянами". Расширите кругозор и будете немного шокированы
Там стаття за непідтримку війни, які відповіді хочуть почути опитувачі?
Боїмося, але підтримуємо.
Це як СС опитало б євреїв в Аушвіці чи ******* вони Гітлера - 99% сказало б так.
а) путін не був би президентом
б) війни б не було
факти
а) Ленін захопив владу і став вождем;
б) згодом сталася люта громадянська війна і спроба світової революції, тобто захоплення світу більшовиками, але цивілізований світ їм наваляли білополяки і далі не пустили
факти з історії
Теж саме і путін став президентом навпаки волевиявленню народу, який обнулився і захопив владу в ході антиконституційного превороту, де народ проголосував проти нього ногами під час цього фарсу.
що і треба було довести
може годі вже відбілювати русню? За лєніна, так само як і за путіна зараз, русня іде воювать абсолютно добровільно. Ще давай порозказуй що русня гвалтує наших жінок, бо путін змусив
Раша всю свою історію воює з кимось, так що народ там генетично звик до таких подій.
Тобто - в опитуваннях брав участь лише кожен 5 й .
Шо такоє - сталося ? Бо одобрямс дій ***** виходить - не такий як йому подобається , чи що ще .?
73% відсотка підтримують лідора, 59% бояться мобілізації, 41% вже за кордон здриснули, "у ніх свой фронт"
Співпадіння ідеальне!
Чаушеску підтримувала вся Румунія - що не завадило через три дні цьому ж "народу " його повалити і розстріляти