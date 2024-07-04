Стамбульские договоренности могут стать основой для переговоров с Украиной, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной.
Об этом он сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, проект договора между Россией и Украиной, который был якобы согласован на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, может быть фундаментом для возобновления переговорного процесса с Украиной.
"Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", - заявил российский диктатор.
Он утверждает, что "эти договоренности никуда не делись".
"Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое решение ситуации в Украине", - цитируют заявление главы Кремля пропагандистские СМИ.
По мнению Путина, Украина якобы сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.
"Они (стамбульские договоренности - ред.) были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину", - добавил он.
Напомним, 14 июня диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.
Владимир Зеленский впоследствии заявил, что переговоры с РФ могут вестись через посредников с разных континентов.
В апреле 2024 года Турция подготовила проект "мирного договора" по переговорам между Украиной и Россией, который имеет целью заморозить войну до 2040 года.
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Есть два ключевых момента. Это возможность ****** танкера и Ф16.
Про газовый поток через Украину отдельная тема. Вечно зелёные могут и подписать транзит.
На самом деле надо разобраться с депутатами и Зеленским. Это не значит новые перевыборы, но решать нужно. И выбирать на 4 года. Где-то они пошаманили с выборами раз в пять лет
Один, що армію не нюхав, нею командує, інші , що ларьками керували і стадіонами стали "великими менеджерами".
Шкода Україну, якщо ціх немовлят що рахують себе Рембо не замінять то справи рухаються в погану сторону. В шахи вони грати так і не навчилися.
Здача це позиція пасивності і слабкості, ворог це прекрасно знає.
ПІСЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ ЧЕРЕЗ РІК - ДВА НОВА ВІЙНА, ТЕПЕР ВЖЕ БЕЗ СЕНТИМЕНТІВ КИЇВ БУДЕ В РУЇНАХ РАЗОМ З ХАРКОВОМ.
Стамбульскі договорняки Зеленського - Арохамії :
(1) Для початку дії угоди армія РФ має вийти на межі 23.02.2022, тобто окупаційна армія лишається тільки в Криму і в ОРДЛО.
(2) Низка держав світу дають Україні гарантії безпеки. Потенційні держави-гаранти, яких пропонує Україна - це Росія, Китай, США, Велика Британія, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.
(3) Ці гарантії не поширюються на Крим та ОРДЛО
(4) Натомість Україна обмежує свій суверенітет у питанні міжнародної безпекової співпраці. Ми (Зе влада) гарантуємо свій невступ до НАТО або інших військових союзів, обіцяємо змінити для цього Конституцію.
(5) В обмін на невступ до НАТО держави-члени ЄС, присутні серед гарантів (а це, зокрема, Німеччина та Франція), гарантують Україні сприяння у вступі до Євросоюзу.
(6) Україна та РФ починають переговори щодо статусу Криму, які триватимуть 15 років.
(7) Усе це запрацює лише у разі, якщо такий договір затвердять на референдумі, його ухвалить ВР та парламенти держав-гарантів.
Росія - гарант безпеки - ха-ха!
Конкретні пункти тільки 3 і 4, що стосуються інтересів орди, все інше - розвід і фантазії.
Таке враження, що з боку України в переговорах брали участь члени старшої групи дитячого садочка
И вот прямо сейчас опять появился образчик чего-то подобного. Думаю, что в течении дня такое будет полыхать из разных мест и в разной тональности. Дело в том, что в казахской Астане проходит встреча лидеров стран - членов организации азиатского сотрудничества и там, в частности, присутствуют Си, Эрдоган и прутин. И вот о том, что там сказал Эрдоган, возникла просто буря комментариев, в указанном выше стиле. Вот один такой пост, а по https://x.com/Morenabrunett/status/1808567893669380096 ссылке желающие могут почитать о том, что пишут в ответ на него:
Как, похоже на то, что было описано выше? А кто-то слышал о том, сколько и какого оружия и сколько боеприпасов нам передала Турция? А кто-то в курсе что именно Турция нам передавала в тот момент, когда Штаты и европейские партнеры еще не решались нам поставлять такое? Хорошо, кто-то в курсе того, что построенный в Турции для ВМФ Украины фрегат, оснащенный полным набором современных вооружений, для кораблей такого класса, прямо сейчас происходит испытания в море? Нет? А что так?
Ведь кораблей, так нафаршированных современными технологиями и вооружениями, у лаптей нет и вряд ли скоро будет. Уже другой вопрос, как наши военные будут его использовать в боевых действиях и будут ли использовать вообще, это уже будут решать они, а тут важно то, что Турция создает крупную систему вооружений, единственное назначение которой - лупить по путинским войскам. Уже одно только это должно натолкнуть на определенные размышления.
Пойдемте дальше. Если вот так осуждающе возбудилась определенная часть нашей публики, то наверное, ноги должны были бы стоя аплодировать подобным заявлениям Эрдогана. Логика здесь линейная и вряд ли что-то ей можно возразить. Только вот оказывается, что они не просто не в восторге от самих предложений Эрдогана, но их даже трясет от того, как он это сделал, где и при ком. Вот что пишет один из близких к бункеру ТГ-каналов и предлагает это прочесть очень уважительно, а возможно, и перечитать:
«Турецкий президент не оставляет идеи получить под свой временный контроль Крым (мы неоднократно о ней писали) и одновременно стать главным миротворцем, который найдет выход из украинского кризиса. Новое заявление по этой теме Эрдоган сделал на встрече с Владимиром Путиным в Астане.
« Наш турецкий партнер был, скажем так, не очень сдержан. Сказал, мол, отдайте нам на время Крым, и там все будет хорошо. Потом проведем референдум, и все решится мирным путем . у него такая информация). А будет, по мнению Эрдогана, еще хуже. Такое неприятное заявление получилось», - рассказал источник в российской делегации. По его словам, Эрдоган уверен: переход Крыма во временный контроль Анкары станет основой «справедливого мира» в Украине, о котором турецкий президент говорил на встрече.
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Путин, в свою очередь, «не стал поддаваться эмоциям, несмотря на всю наглость этого заявления». И сказал, что с Крымом все в порядке - наша армия защищает его, а туристы продолжают ехать туда. «Крым - это Россия, не стоит забывать», - процитировал источник.
Отметим, что Эрдоган еще в мае заявлял о том, что в Крыму этим летом будут проблемы, в том числе с обстрелами и курортным сезоном ( мы писали об этом ). Знал турецкий президент о планах наших врагов или же просто угадал с прогнозом, мы сказать не можем ».
Проще говоря, Эрдоган все более жестко настаивает на том, чтобы прутин вывел свои войска и все другие структуры из Крыма с тем, чтобы их оттуда вышибали не ВСУ, а то самостоятельно ушли и Турция обеспечит контроль над полуостровом, на переходный период. И то, что он говорит о референдуме, следует делить на два или на три, поскольку Турция - страна НАТО и никакой отсебятины она просто не может себя позволить. И если заводит речь о референдуме, то он может происходить исключительно в рамках Конституции Украины, поскольку мычание прутина о «крымнаше», это лишь его мычание, а де-юре, Крым был, есть и будет Украинским.
А вот концовка вражеского поста как бы намекает на то, что они подозревают игру в одни ворота. Плюс к тому, Эрдоган все это выдает еще и для Си, как бы показывая, что есть варианты для прекращения бойни, устроенной путиным, но этому придурку нравится сам процесс и потому с ним надо что-то делать. После таких раскладов у Си появляется еще один рычаг выдавливания из прутина всего, что только можно. Проще говоря, такими вещами Эрдоган делает пас китайскому партнеру, с которым у него отношения в шоколаде и здесь еще большой вопрос, какую игру ведет Эрдоган.
Плюс к тому, что у Эрдогана имеются собственные обязательства перед крымскотатарским населением как оставшимся в Крыму, так и выехавшему на материковую часть Украины. Он просто не может ничего не предлагать, в этом плане и потому - артикулирует эту тему еще и для того, чтобы поддерживать свою роль центра тюркского мира. Но в любом случае, Эрдоган общается с путиным как с холуем Си, который к тому же сильно зависит от закупок Турцией российской нефти. А Турция сейчас является вторым после Индии покупателем жижи. И плюс к тому, не стоит забывать о том, что Эрдоган - правитель восточного типа, а Восток - дело тонкое.