Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы готова к переговорам с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения и диалога с целью достичь тех целей, которые мы ставим перед собой. Мы сохраняем эту открытость. Президент об этом говорил неоднократно", - сказал он.

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Напомним, 14 июня диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.

Двое ключевых советников Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи, только если Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Владимир Зеленский впоследствии заявил, что переговоры с РФ могут вестись через посредников с разных континентов.

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