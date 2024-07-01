Путин "сохраняет открытость" для переговоров с Украиной, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы готова к переговорам с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения и диалога с целью достичь тех целей, которые мы ставим перед собой. Мы сохраняем эту открытость. Президент об этом говорил неоднократно", - сказал он.
Напомним, 14 июня диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".
Президент Украины Владимир Зеленский завил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.
Двое ключевых советников Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи, только если Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.
Владимир Зеленский впоследствии заявил, что переговоры с РФ могут вестись через посредников с разных континентов.
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тільки в землі, з вами собаками скаженими можна вести переговори...
Їх ціль - знищення України. І якщо Україна погодитсья самознищитися - то вокидьки готові нан це пристати...
ПАМ'ЯТАЙ ПРО БУЧУ!!
Московиты не стали бы даже заикаться про переговоры, если бы могли захватить Украину военным путем.
В Украине решает народ и зермаки будут подстраиваться под народное мнение. Как бы кому не хотелось. Пока солдат в окопе не бросит автомат со словами "ой всё!", никто не сдаст Украину. Ни зенрмак, ни трампон, ни кто бы то ни был другой.
Я то взагалі не проти "спалення" Кремля. Але шось не бачу тенденцій для цього. Тут би втримати що є, для початку.
Щоб компенсувати втрати і створити нові бригади, кожні три місяці необхідно закликати принаймні 50 тисяч осіб.
Однак в останні місяці країна значно відстає від цих показників, пише видання з посиланням на джерела.
На росії насправді теж багато адекватного (не тупого і не пробуханого) населення.
Так, це населення не рветься на заводи. Воно працює торговцями, водіями таксі, програмістами, інженерами, у сфері послуг, просто самозайняті або нероби на шиї у батьків.
Цей прошарок не чіпають. Здебільшого воює біосміття та закордонні найманці.
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А нам передышки не нужно, правда? Леопарды и абрамсы как горячие пирожки по 40 штук в день сходят с конвеера, эскадрильи F-16 забили все аэродромы -ставить некуда, ТЦК ездит на БТР по улицам, потому что на каждом светофоре толпа мужиков выламывает двери с требованием забрать на полигон, ПВО уже охраняет каждый ПГТ с населением в 3 двора и два курятника, а оборона такая, что минные поля уже закапывают в четвертый слой под землю
Какой смысл подыгрывать "Чтобы трампоны и прочие фашисты лепеновские могли сказать своему электорату"
тогда тоже самое можно скзать про Байдена и других - "хотели все, а мы уговорили на половину"
факт что это связано с выборами в США
пока не понятно, кто кого боится и готов договариваться пока не произошла смена президента
Может конечно, боятся что Байден будет переизбран на второй срок,
и начнет хотябы помогать в рамках выделенных денег и исполнять принятые законы
Єдиний вихід, що зараз для них залишається - це виторгувати в України заморозку війни і якесь збереження за ними окупованих територій поки не посипалося все, в тому числі на самій параші.
Україна навпаки набирає сили, накопичує озброєння, успішно знищує кац ППО, готується до заходу Ф-16 з відповідним озброєнням на борту, після яких кацам, їхнім сушкам з кабами настане повна звізда. Перемога і відновлення кордонів 1991 року не за горами!
Можно полгода молча подождать
Тогда Дерьмак каждый день Козаку звонил за руководящими указаниями от Ху#ла.
Ну вы поняли. Рашисты даже не скрывают что они переговорами хотят достичь тех целей которые им не удалось достичь военным путем. А цель рашистов и ***** вы прекрасно знаете. Ето полное уничтожение украинцев и окупация Украины. Я одного только непонимаю, кто еще адекватный может хотеть с ****** пойти на такую сделку? Ето только наши враги к етому нас толкают.
одного спросили - ответ "условия не приемлемы"
другого не спросили - ответ не известен
Але на переговори йти також ніхто не хоче, давай повну капітуляцію орків у якої річний військовий бюджет більше за всю західну допомогу за 2 роки разом з бюджетною допомогою....
Тут або ви вилазите з під спідниці і воюєте поки ще є кому воювати... тим що є дронами і автоматами або слухаєте західних партнерів і пробуємо рішити все дипломатичним шляхом
Так само із Содолем він же сам не міг то все робити є підлеглі які виконували накази є вище керівництво які контролювало....
Як на мене там системний кризис управління так війну не можливо виграти навіть якщо якимось дивом захід почне виконувати обітцянки і давати ту зброю яку анонсував, хочі її очевидно недостатньо але хоч щось
- Путунху*ло 🤣🤣🤣
совпадение?
- не думаю