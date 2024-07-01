РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6843 посетителя онлайн
Новости
9 495 59

Путин "сохраняет открытость" для переговоров с Украиной, - Песков

Пєсков про перемовини із Україною

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы готова к переговорам с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения и диалога с целью достичь тех целей, которые мы ставим перед собой. Мы сохраняем эту открытость. Президент об этом говорил неоднократно", - сказал он.

Также читайте: Украина должна решать, когда и при каких условиях вести переговоры с РФ, - президент Словении Пирц Мусар

Напомним, 14 июня диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.

Двое ключевых советников Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, который получил положительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи, только если Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Владимир Зеленский впоследствии заявил, что переговоры с РФ могут вестись через посредников с разных континентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом о мирном плане советников Трампа: ничего об Украине без Украины

Автор: 

Песков Дмитрий (1932) путин владимир (31536) россия (96107) переговоры с Россией (1146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
**** нужна передышка. **** хочет заморозить войну по текущей линии фронта. Вброс про Запорожскую и Херсонскую область был сделан для "торга". Чтобы трампоны и прочие фашисты лепеновские могли сказать своему электорату, мол видите, **** хотело всю херсонскую область, а мы заставили его пойти на уступки и остановили войну по текущей линии фронта.
Московиты не стали бы даже заикаться про переговоры, если бы могли захватить Украину военным путем.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:48
+16
Сдать можно стадо покорных баранов, молчаливо согласных на оккупацию. Например, белоруссия.
В Украине решает народ и зермаки будут подстраиваться под народное мнение. Как бы кому не хотелось. Пока солдат в окопе не бросит автомат со словами "ой всё!", никто не сдаст Украину. Ни зенрмак, ни трампон, ни кто бы то ни был другой.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:56
+15
"відкрита для будь-якого спілкування та діалогу з метою досягти тих цілей"

Їх ціль - знищення України. І якщо Україна погодитсья самознищитися - то вокидьки готові нан це пристати...
показать весь комментарий
01.07.2024 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готовии до капітуляціі Украіни - нічого нового
показать весь комментарий
01.07.2024 13:38 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2024 13:41 Ответить
нявкунькінь - на гуй ні про що...
тільки в землі, з вами собаками скаженими можна вести переговори...
показать весь комментарий
01.07.2024 13:43 Ответить
"відкрита для будь-якого спілкування та діалогу з метою досягти тих цілей"

Їх ціль - знищення України. І якщо Україна погодитсья самознищитися - то вокидьки готові нан це пристати...
показать весь комментарий
01.07.2024 13:46 Ответить
На будь-яких переговорах, ***** вициганить перерву, за пару років відновить армію, наклепає зброю, а потім --- вся Україна велика Буча!
ПАМ'ЯТАЙ ПРО БУЧУ!!
показать весь комментарий
01.07.2024 15:06 Ответить
Пам"ятаемо та не забудемо ЩЗЗЦДЖУ ЦУЩ
показать весь комментарий
01.07.2024 16:05 Ответить
Га??
показать весь комментарий
02.07.2024 07:29 Ответить
Пам'ятаемо та не забудемо Бучу, Марiуполь та другi мiста що були та е пiд оккупацией та всi зверства що накойли нелюди.
показать весь комментарий
01.07.2024 16:09 Ответить
А що Зе каже разом із Мосейчучкою? Начебто перемога вже відубался, столицю зберегли, вихід до моря маємо. в Євросоюз скоро вступимо, а зруйнований Лугандон і Крим - то другорядне....
показать весь комментарий
01.07.2024 13:48 Ответить
Зе каже - " я ж не втік і випустив цілу енциклопедію своїх цитат про кожен місяць. Корупції нема, бо " такої корупції нема в жодному світі, бо супер борцюни з нею борються . Єрмак самий лучший в міре секретар і завгосп, тому я йому разрєшаю бить моїм двойніком і правіть вселенной пока я отдихаю і вивожу ГРОШІ в офшори. Я ж не втік маю право".
показать весь комментарий
01.07.2024 14:55 Ответить
**** нужна передышка. **** хочет заморозить войну по текущей линии фронта. Вброс про Запорожскую и Херсонскую область был сделан для "торга". Чтобы трампоны и прочие фашисты лепеновские могли сказать своему электорату, мол видите, **** хотело всю херсонскую область, а мы заставили его пойти на уступки и остановили войну по текущей линии фронта.
Московиты не стали бы даже заикаться про переговоры, если бы могли захватить Украину военным путем.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:48 Ответить
Сдать можно стадо покорных баранов, молчаливо согласных на оккупацию. Например, белоруссия.
В Украине решает народ и зермаки будут подстраиваться под народное мнение. Как бы кому не хотелось. Пока солдат в окопе не бросит автомат со словами "ой всё!", никто не сдаст Украину. Ни зенрмак, ни трампон, ни кто бы то ни был другой.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:56 Ответить
То ж я і дивлюсь, пів цензора вже не з флагом Украіни під нікнеймом

Я то взагалі не проти "спалення" Кремля. Але шось не бачу тенденцій для цього. Тут би втримати що є, для початку.
показать весь комментарий
01.07.2024 14:29 Ответить
Нет не нужна. Украине нужно только оружие и чтобы всякие "умники" под ногами не путались.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:58 Ответить
Україні потрібно мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року - - Die Welt

Щоб компенсувати втрати і створити нові бригади, кожні три місяці необхідно закликати принаймні 50 тисяч осіб.

Однак в останні місяці країна значно відстає від цих показників, пише видання з посиланням на джерела.
показать весь комментарий
01.07.2024 16:52 Ответить
У нас вже була "передишка" з 2016 по 2022. Шість років. Ну як, добре за цей час підготувались? Зате русня - непогано. А цього разу - взагалі на відмінно підготується, бо вже знає, що і як робити.
показать весь комментарий
01.07.2024 14:31 Ответить
Щось поки не вдається повністю зупинити російський наступ.
На росії насправді теж багато адекватного (не тупого і не пробуханого) населення.
Так, це населення не рветься на заводи. Воно працює торговцями, водіями таксі, програмістами, інженерами, у сфері послуг, просто самозайняті або нероби на шиї у батьків.
Цей прошарок не чіпають. Здебільшого воює біосміття та закордонні найманці.
показать весь комментарий
01.07.2024 15:16 Ответить
Не вдається зупинити наступ виключно серез зрадників у керівництві ЗСУ, які здають території України, знищуюють особовий склад і всі ЗСУ.
показать весь комментарий
01.07.2024 16:08 Ответить
Україна хіба в наступі і виснажила всі свої ресурси?
показать весь комментарий
01.07.2024 16:05 Ответить

----------
А нам передышки не нужно, правда? Леопарды и абрамсы как горячие пирожки по 40 штук в день сходят с конвеера, эскадрильи F-16 забили все аэродромы -ставить некуда, ТЦК ездит на БТР по улицам, потому что на каждом светофоре толпа мужиков выламывает двери с требованием забрать на полигон, ПВО уже охраняет каждый ПГТ с населением в 3 двора и два курятника, а оборона такая, что минные поля уже закапывают в четвертый слой под землю
показать весь комментарий
01.07.2024 13:56 Ответить
Похоже на правду только "хочет заморозить войну по текущей линии фронта."

Какой смысл подыгрывать "Чтобы трампоны и прочие фашисты лепеновские могли сказать своему электорату"
тогда тоже самое можно скзать про Байдена и других - "хотели все, а мы уговорили на половину"

факт что это связано с выборами в США
пока не понятно, кто кого боится и готов договариваться пока не произошла смена президента

Может конечно, боятся что Байден будет переизбран на второй срок,
и начнет хотябы помогать в рамках выделенных денег и исполнять принятые законы
показать весь комментарий
01.07.2024 14:08 Ответить
Чому ти не на фронті, а "передихаєш" десь в ЮК, паскуда? Скільки вже можна чути це лайно про путін вже скоро видихнеться? В чому недолік заморозки війни на данний момент?
показать весь комментарий
01.07.2024 15:54 Ответить
В унісон працюють,вчора ЗЕ говорив про переговори,а сьогодні піськов,координатор спільний!!!
показать весь комментарий
01.07.2024 13:48 Ответить
Особливо коли переговорниками будуть гутеріш і пердоган,ну і ше з африки якийсь ганібал...оманський завгосп інтенсивно хоче рашку завести в переговорний процес,а далі говорити будуть як з 14 року.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:58 Ответить
Це означає, що у парашки зовсім кепські справи, корейський пухлик кім-ун не зміг виконати всі запити і потреби путла для підтримання ведення цієї війни, китайський диктатор під загрозою серйозних секторальних санкцій з економікою дихаючою на ладан, на підараші все підряд закінчується для підтримання війни, вони уже у наступи на самокатах їздять, якби не українські генеральські й зелені ОПешні зрадники, які їм серйозно допомагають вбивати українців, тримати темпи наступу, кацапський фронт уже давно б посипався.
Єдиний вихід, що зараз для них залишається - це виторгувати в України заморозку війни і якесь збереження за ними окупованих територій поки не посипалося все, в тому числі на самій параші.
Україна навпаки набирає сили, накопичує озброєння, успішно знищує кац ППО, готується до заходу Ф-16 з відповідним озброєнням на борту, після яких кацам, їхнім сушкам з кабами настане повна звізда. Перемога і відновлення кордонів 1991 року не за горами!
показать весь комментарий
01.07.2024 16:23 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2024 16:43 Ответить
ПНХ. В ГААГе пускай поговорит. ***** понимает что ему сейчас нужно просто тянуть время пока в Европе и США к власти не придут его *************
показать весь комментарий
01.07.2024 13:54 Ответить
Почему только сейчас в предверии выборов про это заговорили?

Можно полгода молча подождать
показать весь комментарий
01.07.2024 14:11 Ответить
Трамп програє вибори, американці не оберуть засудженого злочинця президентом, рейтинг у нього уже суттєво опустився після вердикту присяжних по першій кримінальній справі
показать весь комментарий
01.07.2024 16:26 Ответить
Україна не веде перемовин з військовими злочинцями, можлива тільки капітуляція Росії на умовах України і її союзників
показать весь комментарий
01.07.2024 13:56 Ответить
Ви воюєте? Наша армія ось ось візьме москву і та капітулює? Вимкніть телемарафон.
показать весь комментарий
01.07.2024 16:01 Ответить
Вы уже почти договорились о сдаче Украины с Дерьмаком и Хламидией в марте 2022 г.
Тогда Дерьмак каждый день Козаку звонил за руководящими указаниями от Ху#ла.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:56 Ответить
"Президент Путін неодноразово говорив, що Росія відкрита для будь-якого спілкування та діалогу з метою досягти тих цілей, які ми ставимо перед собою.

Ну вы поняли. Рашисты даже не скрывают что они переговорами хотят достичь тех целей которые им не удалось достичь военным путем. А цель рашистов и ***** вы прекрасно знаете. Ето полное уничтожение украинцев и окупация Украины. Я одного только непонимаю, кто еще адекватный может хотеть с ****** пойти на такую сделку? Ето только наши враги к етому нас толкают.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:58 Ответить
На дебатах
одного спросили - ответ "условия не приемлемы"
другого не спросили - ответ не известен
показать весь комментарий
01.07.2024 14:14 Ответить
конечно неприемлемы такие условия, а именно линия разграничения по административным границам Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей как это потребовало ху йло. но вполне могут быть приемлемыми условия разграничения по текущей линии фронта. об этом же тоже Трампа не спрашивали, а спросили его именно о последних условиях от путена.
показать весь комментарий
01.07.2024 14:52 Ответить
Ну ви ворогами називаєте наших західних "партнерів"?
показать весь комментарий
01.07.2024 14:18 Ответить
Дополню. Российские власти на третьем году войны перестали стесняться своих реальных целей и уже открыто говорят про необходимость устроить геноцид и зачистку Украины от ее народа, истории, культуры и традиций. Это уже даже не уровень Третьего Рейха, это уровень какой-то Руанды 1994 года. Чистейшее людоедство. С кем там в России можно вести переговоры
показать весь комментарий
01.07.2024 14:11 Ответить
З терористами не розмовляють, їх знищують ...
показать весь комментарий
01.07.2024 16:39 Ответить
В унісон Зеля і Путя - "Тільки на Трампа і надіємось!"
показать весь комментарий
01.07.2024 14:18 Ответить
Потрындел(пыня) и - в камеру (дурдома "солнышко"). Тільки в землі, з вами собаками скаженими , хробаки можуть вести переговори.
показать весь комментарий
01.07.2024 14:22 Ответить
Читаю коментарі і прих...їваю, воювати вже не ніхто не хоче всі ховаються за бронню або рішають,.... тільки кого силою заберуть то попадає у військо.... на передовій вже також воювати не хочуть. вимагають демобілізації.... З корупцією не боремся... тільки звільняють хто попав в поле журналістів.... зброї майже не виробляємо...

Але на переговори йти також ніхто не хоче, давай повну капітуляцію орків у якої річний військовий бюджет більше за всю західну допомогу за 2 роки разом з бюджетною допомогою....

Тут або ви вилазите з під спідниці і воюєте поки ще є кому воювати... тим що є дронами і автоматами або слухаєте західних партнерів і пробуємо рішити все дипломатичним шляхом
показать весь комментарий
01.07.2024 14:27 Ответить
І ще у нас совок у війську.... от до прикладу як міг бути призначений комбригом людина яка була замішана в контрабанді в ДНР.... це як мінімум у нього були контакти із сєпарами... де контррозвідка, хто за це призначення з вищого командування поніс покарання...

Так само із Содолем він же сам не міг то все робити є підлеглі які виконували накази є вище керівництво які контролювало....

Як на мене там системний кризис управління так війну не можливо виграти навіть якщо якимось дивом захід почне виконувати обітцянки і давати ту зброю яку анонсував, хочі її очевидно недостатньо але хоч щось
показать весь комментарий
01.07.2024 14:38 Ответить
Згодна з кожним словом!
показать весь комментарий
01.07.2024 15:58 Ответить
Зеленский в последнее время трендит только о мире. Совпадение? Не думаю.(с)
показать весь комментарий
01.07.2024 14:32 Ответить
Я так розумію що письков працює перекладачем бреда ху...ла
показать весь комментарий
01.07.2024 14:44 Ответить
Що у ***** в розумі, то у Писькова на язику. Пургоносець ...
показать весь комментарий
01.07.2024 16:50 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2024 14:50 Ответить
А кто отказывается?! И в Крыму не забудьте после себя замести!
показать весь комментарий
01.07.2024 15:33 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2024 16:46 Ответить
не на что не намекаю, но главный язык Китая носит название:

- Путунху*ло 🤣🤣🤣

совпадение?

- не думаю
показать весь комментарий
01.07.2024 19:14 Ответить
 
 