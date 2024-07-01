Путін "зберігає відкритість" для переговорів з Україною, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито готова до переговорів із Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент Путін неодноразово говорив, що Росія відкрита для будь-якого спілкування та діалогу з метою досягти тих цілей, які ми ставимо перед собою. Ми зберігаємо цю відкритість. Президент про це говорив неодноразово", - сказав він.
Нагадаємо, 14 червня диктатор Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".
Президент України Володимир Зеленський завив, що мирні переговори із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", бо Путін порушить будь-яку укладену угоду.
Двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.
Володимир Зеленський згодом заявив, що переговори з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки в землі, з вами собаками скаженими можна вести переговори...
Їх ціль - знищення України. І якщо Україна погодитсья самознищитися - то вокидьки готові нан це пристати...
ПАМ'ЯТАЙ ПРО БУЧУ!!
Московиты не стали бы даже заикаться про переговоры, если бы могли захватить Украину военным путем.
В Украине решает народ и зермаки будут подстраиваться под народное мнение. Как бы кому не хотелось. Пока солдат в окопе не бросит автомат со словами "ой всё!", никто не сдаст Украину. Ни зенрмак, ни трампон, ни кто бы то ни был другой.
Я то взагалі не проти "спалення" Кремля. Але шось не бачу тенденцій для цього. Тут би втримати що є, для початку.
Щоб компенсувати втрати і створити нові бригади, кожні три місяці необхідно закликати принаймні 50 тисяч осіб.
Однак в останні місяці країна значно відстає від цих показників, пише видання з посиланням на джерела.
На росії насправді теж багато адекватного (не тупого і не пробуханого) населення.
Так, це населення не рветься на заводи. Воно працює торговцями, водіями таксі, програмістами, інженерами, у сфері послуг, просто самозайняті або нероби на шиї у батьків.
Цей прошарок не чіпають. Здебільшого воює біосміття та закордонні найманці.
----------
А нам передышки не нужно, правда? Леопарды и абрамсы как горячие пирожки по 40 штук в день сходят с конвеера, эскадрильи F-16 забили все аэродромы -ставить некуда, ТЦК ездит на БТР по улицам, потому что на каждом светофоре толпа мужиков выламывает двери с требованием забрать на полигон, ПВО уже охраняет каждый ПГТ с населением в 3 двора и два курятника, а оборона такая, что минные поля уже закапывают в четвертый слой под землю
Какой смысл подыгрывать "Чтобы трампоны и прочие фашисты лепеновские могли сказать своему электорату"
тогда тоже самое можно скзать про Байдена и других - "хотели все, а мы уговорили на половину"
факт что это связано с выборами в США
пока не понятно, кто кого боится и готов договариваться пока не произошла смена президента
Может конечно, боятся что Байден будет переизбран на второй срок,
и начнет хотябы помогать в рамках выделенных денег и исполнять принятые законы
Єдиний вихід, що зараз для них залишається - це виторгувати в України заморозку війни і якесь збереження за ними окупованих територій поки не посипалося все, в тому числі на самій параші.
Україна навпаки набирає сили, накопичує озброєння, успішно знищує кац ППО, готується до заходу Ф-16 з відповідним озброєнням на борту, після яких кацам, їхнім сушкам з кабами настане повна звізда. Перемога і відновлення кордонів 1991 року не за горами!
Можно полгода молча подождать
Тогда Дерьмак каждый день Козаку звонил за руководящими указаниями от Ху#ла.
Ну вы поняли. Рашисты даже не скрывают что они переговорами хотят достичь тех целей которые им не удалось достичь военным путем. А цель рашистов и ***** вы прекрасно знаете. Ето полное уничтожение украинцев и окупация Украины. Я одного только непонимаю, кто еще адекватный может хотеть с ****** пойти на такую сделку? Ето только наши враги к етому нас толкают.
одного спросили - ответ "условия не приемлемы"
другого не спросили - ответ не известен
Але на переговори йти також ніхто не хоче, давай повну капітуляцію орків у якої річний військовий бюджет більше за всю західну допомогу за 2 роки разом з бюджетною допомогою....
Тут або ви вилазите з під спідниці і воюєте поки ще є кому воювати... тим що є дронами і автоматами або слухаєте західних партнерів і пробуємо рішити все дипломатичним шляхом
Так само із Содолем він же сам не міг то все робити є підлеглі які виконували накази є вище керівництво які контролювало....
Як на мене там системний кризис управління так війну не можливо виграти навіть якщо якимось дивом захід почне виконувати обітцянки і давати ту зброю яку анонсував, хочі її очевидно недостатньо але хоч щось
- Путунху*ло 🤣🤣🤣
совпадение?
- не думаю