Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито готова до переговорів із Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Путін неодноразово говорив, що Росія відкрита для будь-якого спілкування та діалогу з метою досягти тих цілей, які ми ставимо перед собою. Ми зберігаємо цю відкритість. Президент про це говорив неодноразово", - сказав він.

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Нагадаємо, 14 червня диктатор Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

Президент України Володимир Зеленський завив, що мирні переговори із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", бо Путін порушить будь-яку укладену угоду.

Двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

Володимир Зеленський згодом заявив, що переговори з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів.

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