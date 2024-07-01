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Путін "зберігає відкритість" для переговорів з Україною, - Пєсков

Пєсков про перемовини із Україною

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито готова до переговорів із Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Путін неодноразово говорив, що Росія відкрита для будь-якого спілкування та діалогу з метою досягти тих цілей, які ми ставимо перед собою. Ми зберігаємо цю відкритість. Президент про це говорив неодноразово", - сказав він.

Читайте: Задля досягнення миру Україні та Росії доведеться сісти за стіл перемовин, - президентка Словенії Пірц Мусар

Нагадаємо, 14 червня диктатор Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

Президент України Володимир Зеленський завив, що мирні переговори із Росією є нереалістичними, а мирна угода з РФ буде "пасткою", бо Путін порушить будь-яку укладену угоду.

Двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

Володимир Зеленський згодом заявив, що переговори з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з РФ, - президентка Словенії Пірц Мусар

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) путін володимир (24080) росія (65908) переговори з Росією (1251)


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Топ коментарі
+28
**** нужна передышка. **** хочет заморозить войну по текущей линии фронта. Вброс про Запорожскую и Херсонскую область был сделан для "торга". Чтобы трампоны и прочие фашисты лепеновские могли сказать своему электорату, мол видите, **** хотело всю херсонскую область, а мы заставили его пойти на уступки и остановили войну по текущей линии фронта.
Московиты не стали бы даже заикаться про переговоры, если бы могли захватить Украину военным путем.
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01.07.2024 13:48
+16
Сдать можно стадо покорных баранов, молчаливо согласных на оккупацию. Например, белоруссия.
В Украине решает народ и зермаки будут подстраиваться под народное мнение. Как бы кому не хотелось. Пока солдат в окопе не бросит автомат со словами "ой всё!", никто не сдаст Украину. Ни зенрмак, ни трампон, ни кто бы то ни был другой.
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01.07.2024 13:56
+15
"відкрита для будь-якого спілкування та діалогу з метою досягти тих цілей"

Їх ціль - знищення України. І якщо Україна погодитсья самознищитися - то вокидьки готові нан це пристати...
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01.07.2024 13:46
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Готовии до капітуляціі Украіни - нічого нового
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01.07.2024 13:38 Відповісти
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01.07.2024 13:41 Відповісти
нявкунькінь - на гуй ні про що...
тільки в землі, з вами собаками скаженими можна вести переговори...
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01.07.2024 13:43 Відповісти
"відкрита для будь-якого спілкування та діалогу з метою досягти тих цілей"

Їх ціль - знищення України. І якщо Україна погодитсья самознищитися - то вокидьки готові нан це пристати...
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01.07.2024 13:46 Відповісти
На будь-яких переговорах, ***** вициганить перерву, за пару років відновить армію, наклепає зброю, а потім --- вся Україна велика Буча!
ПАМ'ЯТАЙ ПРО БУЧУ!!
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01.07.2024 15:06 Відповісти
Пам"ятаемо та не забудемо ЩЗЗЦДЖУ ЦУЩ
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01.07.2024 16:05 Відповісти
Га??
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02.07.2024 07:29 Відповісти
Пам'ятаемо та не забудемо Бучу, Марiуполь та другi мiста що були та е пiд оккупацией та всi зверства що накойли нелюди.
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01.07.2024 16:09 Відповісти
А що Зе каже разом із Мосейчучкою? Начебто перемога вже відубался, столицю зберегли, вихід до моря маємо. в Євросоюз скоро вступимо, а зруйнований Лугандон і Крим - то другорядне....
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01.07.2024 13:48 Відповісти
Зе каже - " я ж не втік і випустив цілу енциклопедію своїх цитат про кожен місяць. Корупції нема, бо " такої корупції нема в жодному світі, бо супер борцюни з нею борються . Єрмак самий лучший в міре секретар і завгосп, тому я йому разрєшаю бить моїм двойніком і правіть вселенной пока я отдихаю і вивожу ГРОШІ в офшори. Я ж не втік маю право".
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01.07.2024 14:55 Відповісти
**** нужна передышка. **** хочет заморозить войну по текущей линии фронта. Вброс про Запорожскую и Херсонскую область был сделан для "торга". Чтобы трампоны и прочие фашисты лепеновские могли сказать своему электорату, мол видите, **** хотело всю херсонскую область, а мы заставили его пойти на уступки и остановили войну по текущей линии фронта.
Московиты не стали бы даже заикаться про переговоры, если бы могли захватить Украину военным путем.
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01.07.2024 13:48 Відповісти
Сдать можно стадо покорных баранов, молчаливо согласных на оккупацию. Например, белоруссия.
В Украине решает народ и зермаки будут подстраиваться под народное мнение. Как бы кому не хотелось. Пока солдат в окопе не бросит автомат со словами "ой всё!", никто не сдаст Украину. Ни зенрмак, ни трампон, ни кто бы то ни был другой.
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01.07.2024 13:56 Відповісти
То ж я і дивлюсь, пів цензора вже не з флагом Украіни під нікнеймом

Я то взагалі не проти "спалення" Кремля. Але шось не бачу тенденцій для цього. Тут би втримати що є, для початку.
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01.07.2024 14:29 Відповісти
Нет не нужна. Украине нужно только оружие и чтобы всякие "умники" под ногами не путались.
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01.07.2024 13:58 Відповісти
Україні потрібно мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця року - - Die Welt

Щоб компенсувати втрати і створити нові бригади, кожні три місяці необхідно закликати принаймні 50 тисяч осіб.

Однак в останні місяці країна значно відстає від цих показників, пише видання з посиланням на джерела.
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01.07.2024 16:52 Відповісти
У нас вже була "передишка" з 2016 по 2022. Шість років. Ну як, добре за цей час підготувались? Зате русня - непогано. А цього разу - взагалі на відмінно підготується, бо вже знає, що і як робити.
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01.07.2024 14:31 Відповісти
Щось поки не вдається повністю зупинити російський наступ.
На росії насправді теж багато адекватного (не тупого і не пробуханого) населення.
Так, це населення не рветься на заводи. Воно працює торговцями, водіями таксі, програмістами, інженерами, у сфері послуг, просто самозайняті або нероби на шиї у батьків.
Цей прошарок не чіпають. Здебільшого воює біосміття та закордонні найманці.
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01.07.2024 15:16 Відповісти
Не вдається зупинити наступ виключно серез зрадників у керівництві ЗСУ, які здають території України, знищуюють особовий склад і всі ЗСУ.
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01.07.2024 16:08 Відповісти
Україна хіба в наступі і виснажила всі свої ресурси?
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01.07.2024 16:05 Відповісти

----------
А нам передышки не нужно, правда? Леопарды и абрамсы как горячие пирожки по 40 штук в день сходят с конвеера, эскадрильи F-16 забили все аэродромы -ставить некуда, ТЦК ездит на БТР по улицам, потому что на каждом светофоре толпа мужиков выламывает двери с требованием забрать на полигон, ПВО уже охраняет каждый ПГТ с населением в 3 двора и два курятника, а оборона такая, что минные поля уже закапывают в четвертый слой под землю
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01.07.2024 13:56 Відповісти
Похоже на правду только "хочет заморозить войну по текущей линии фронта."

Какой смысл подыгрывать "Чтобы трампоны и прочие фашисты лепеновские могли сказать своему электорату"
тогда тоже самое можно скзать про Байдена и других - "хотели все, а мы уговорили на половину"

факт что это связано с выборами в США
пока не понятно, кто кого боится и готов договариваться пока не произошла смена президента

Может конечно, боятся что Байден будет переизбран на второй срок,
и начнет хотябы помогать в рамках выделенных денег и исполнять принятые законы
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01.07.2024 14:08 Відповісти
Чому ти не на фронті, а "передихаєш" десь в ЮК, паскуда? Скільки вже можна чути це лайно про путін вже скоро видихнеться? В чому недолік заморозки війни на данний момент?
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01.07.2024 15:54 Відповісти
В унісон працюють,вчора ЗЕ говорив про переговори,а сьогодні піськов,координатор спільний!!!
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01.07.2024 13:48 Відповісти
Особливо коли переговорниками будуть гутеріш і пердоган,ну і ше з африки якийсь ганібал...оманський завгосп інтенсивно хоче рашку завести в переговорний процес,а далі говорити будуть як з 14 року.
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01.07.2024 13:58 Відповісти
Це означає, що у парашки зовсім кепські справи, корейський пухлик кім-ун не зміг виконати всі запити і потреби путла для підтримання ведення цієї війни, китайський диктатор під загрозою серйозних секторальних санкцій з економікою дихаючою на ладан, на підараші все підряд закінчується для підтримання війни, вони уже у наступи на самокатах їздять, якби не українські генеральські й зелені ОПешні зрадники, які їм серйозно допомагають вбивати українців, тримати темпи наступу, кацапський фронт уже давно б посипався.
Єдиний вихід, що зараз для них залишається - це виторгувати в України заморозку війни і якесь збереження за ними окупованих територій поки не посипалося все, в тому числі на самій параші.
Україна навпаки набирає сили, накопичує озброєння, успішно знищує кац ППО, готується до заходу Ф-16 з відповідним озброєнням на борту, після яких кацам, їхнім сушкам з кабами настане повна звізда. Перемога і відновлення кордонів 1991 року не за горами!
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01.07.2024 16:23 Відповісти
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01.07.2024 16:43 Відповісти
ПНХ. В ГААГе пускай поговорит. ***** понимает что ему сейчас нужно просто тянуть время пока в Европе и США к власти не придут его *************
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01.07.2024 13:54 Відповісти
Почему только сейчас в предверии выборов про это заговорили?

Можно полгода молча подождать
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01.07.2024 14:11 Відповісти
Трамп програє вибори, американці не оберуть засудженого злочинця президентом, рейтинг у нього уже суттєво опустився після вердикту присяжних по першій кримінальній справі
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01.07.2024 16:26 Відповісти
Україна не веде перемовин з військовими злочинцями, можлива тільки капітуляція Росії на умовах України і її союзників
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01.07.2024 13:56 Відповісти
Ви воюєте? Наша армія ось ось візьме москву і та капітулює? Вимкніть телемарафон.
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01.07.2024 16:01 Відповісти
Вы уже почти договорились о сдаче Украины с Дерьмаком и Хламидией в марте 2022 г.
Тогда Дерьмак каждый день Козаку звонил за руководящими указаниями от Ху#ла.
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01.07.2024 13:56 Відповісти
"Президент Путін неодноразово говорив, що Росія відкрита для будь-якого спілкування та діалогу з метою досягти тих цілей, які ми ставимо перед собою.

Ну вы поняли. Рашисты даже не скрывают что они переговорами хотят достичь тех целей которые им не удалось достичь военным путем. А цель рашистов и ***** вы прекрасно знаете. Ето полное уничтожение украинцев и окупация Украины. Я одного только непонимаю, кто еще адекватный может хотеть с ****** пойти на такую сделку? Ето только наши враги к етому нас толкают.
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01.07.2024 13:58 Відповісти
На дебатах
одного спросили - ответ "условия не приемлемы"
другого не спросили - ответ не известен
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01.07.2024 14:14 Відповісти
конечно неприемлемы такие условия, а именно линия разграничения по административным границам Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей как это потребовало ху йло. но вполне могут быть приемлемыми условия разграничения по текущей линии фронта. об этом же тоже Трампа не спрашивали, а спросили его именно о последних условиях от путена.
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01.07.2024 14:52 Відповісти
Ну ви ворогами називаєте наших західних "партнерів"?
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01.07.2024 14:18 Відповісти
Дополню. Российские власти на третьем году войны перестали стесняться своих реальных целей и уже открыто говорят про необходимость устроить геноцид и зачистку Украины от ее народа, истории, культуры и традиций. Это уже даже не уровень Третьего Рейха, это уровень какой-то Руанды 1994 года. Чистейшее людоедство. С кем там в России можно вести переговоры
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01.07.2024 14:11 Відповісти
З терористами не розмовляють, їх знищують ...
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01.07.2024 16:39 Відповісти
В унісон Зеля і Путя - "Тільки на Трампа і надіємось!"
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01.07.2024 14:18 Відповісти
Потрындел(пыня) и - в камеру (дурдома "солнышко"). Тільки в землі, з вами собаками скаженими , хробаки можуть вести переговори.
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01.07.2024 14:22 Відповісти
Читаю коментарі і прих...їваю, воювати вже не ніхто не хоче всі ховаються за бронню або рішають,.... тільки кого силою заберуть то попадає у військо.... на передовій вже також воювати не хочуть. вимагають демобілізації.... З корупцією не боремся... тільки звільняють хто попав в поле журналістів.... зброї майже не виробляємо...

Але на переговори йти також ніхто не хоче, давай повну капітуляцію орків у якої річний військовий бюджет більше за всю західну допомогу за 2 роки разом з бюджетною допомогою....

Тут або ви вилазите з під спідниці і воюєте поки ще є кому воювати... тим що є дронами і автоматами або слухаєте західних партнерів і пробуємо рішити все дипломатичним шляхом
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01.07.2024 14:27 Відповісти
І ще у нас совок у війську.... от до прикладу як міг бути призначений комбригом людина яка була замішана в контрабанді в ДНР.... це як мінімум у нього були контакти із сєпарами... де контррозвідка, хто за це призначення з вищого командування поніс покарання...

Так само із Содолем він же сам не міг то все робити є підлеглі які виконували накази є вище керівництво які контролювало....

Як на мене там системний кризис управління так війну не можливо виграти навіть якщо якимось дивом захід почне виконувати обітцянки і давати ту зброю яку анонсував, хочі її очевидно недостатньо але хоч щось
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01.07.2024 14:38 Відповісти
Згодна з кожним словом!
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01.07.2024 15:58 Відповісти
Зеленский в последнее время трендит только о мире. Совпадение? Не думаю.(с)
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01.07.2024 14:32 Відповісти
Я так розумію що письков працює перекладачем бреда ху...ла
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01.07.2024 14:44 Відповісти
Що у ***** в розумі, то у Писькова на язику. Пургоносець ...
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01.07.2024 16:50 Відповісти
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01.07.2024 14:50 Відповісти
А кто отказывается?! И в Крыму не забудьте после себя замести!
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01.07.2024 15:33 Відповісти
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01.07.2024 16:46 Відповісти
не на что не намекаю, но главный язык Китая носит название:

- Путунху*ло 🤣🤣🤣

совпадение?

- не думаю
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01.07.2024 19:14 Відповісти
 
 