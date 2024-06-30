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Переговори з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів, - Зеленський

Переговори з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з РФ через посередників. Ними можуть виступити країни з різних континентів.

Про це лідер держави розповів в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка Труді Рубін запитала у Зеленського, чи можуть бути обставити, щоб Україна проводила перемовини з РФ. У відповідь Зеленський заявив, що наразі бачить лише одну модель таких перемовин - тристоронній договір з посередниками.

Як приклад глава держави навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

"Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ", - сказав Зеленський.

Читайте також: Нам доведеться вести перемовини з РФ, але ми не дозволимо їй говорити мовою ультиматумів, - Кулеба

Він додав, що у межах перемовин з Росією можуть використати модель, коли країни з різних континентів, зокрема Азії та Африки, виступатимуть посередниками.

"Так само і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки у нас є тільки така модель", - заявив президент.

Дивіться також: Україна підготує зрозумілий і детальний план завершення війни до кінця 2024 року, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) перемовини (3002) росія (65908)


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Топ коментарі
+27
Переговоры с рф могут вестись только через прицел снайперской винтовки
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30.06.2024 16:58
+24
Після оприлюднення стамбульької, капітуляційної документації,можеш недипломатично пояснювати тепер,як хочеш здати все.
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30.06.2024 16:59
+23
все! пішов вові темник -готувати країну до загянути в очко Хйлу
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30.06.2024 17:10
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Це він знову свою відповідальність перекладає на треті країни. На цей раз за переговори.
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30.06.2024 18:01 Відповісти
Грубо, непопулярно, но реалистично сказано.
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30.06.2024 18:14 Відповісти
Ну, то что ты безмозглый суфлёр Ху...Ла, это ясно. У нас столько американцев, что квартиры подешевели, снимают тысячами. Пока рашка не напала, они зад лизали, то Китаю, то США, сейчас, в основном, Китаю, иногда КНДР
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30.06.2024 18:38 Відповісти
Переговоры, переговоры, из всех утюгов переговоры. Неужели все так плохо?
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30.06.2024 18:26 Відповісти
Так. Навіть трохи гірше, ніж "погано"...
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30.06.2024 18:44 Відповісти
Так в США в ноябре выборы

И пока два варианта:
Байден переизберается
или
Трамп становится президентом

Все включая россию боятся, одного из этих вариантов.

Или просто всем захотелось пообсуждать свои планы
Планы есть у всех, кроме текущей администрации США,
которая не выполнила закон добавленный Джонсоном - разработать план победы Украины

А если этот закон выполнит Трамп?
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30.06.2024 21:16 Відповісти
Никакой тут Америки нет.Это больная рашкина фантазия для оправдания мародерства и геноцида.
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01.07.2024 09:47 Відповісти
Переговори або є, а бо ні. А через посередників це спроба когось нае ....ти, нас, або... та,ні, тільки нас
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30.06.2024 18:34 Відповісти
Зе ГНІДА готує капітуляцію , при чому тут Африка з Азією? Вони не називають навіть Страшну війну своїм іменем , а українським конфліктом
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01.07.2024 00:50 Відповісти
коли питання торкається відповідальність, зенедолідер шукає посередників для її перекладання...
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30.06.2024 18:40 Відповісти
І скільки ж той "зерновий коридор" протримався?
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30.06.2024 18:42 Відповісти
Потроху ОПа таки підходить до того, що було прогнозовано і очевидно. Дуже шкода наших людей, які загинули, стали каліками і втратили майно за ці роки безглуздої бійні.
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30.06.2024 18:43 Відповісти
Ето пипец, ето просто фантастика...клоуну надоело играть на рояле и о решил поиграть решалу...на подобии дермака..он же не лох правда? За пять рокив пересидента ничего неизменилось он так ничеги так и не понял...етот хриплый *идор...главное перестать стрелять, заглянуть то ли в очи то ли очко путлеру и можно начинать очередной сезон шашлыков...идėт уже третий по счёту...И я впевненый что народ Украины, очень обрадуется когда узнает о "мирном договоре", Порошенко дважды наступил на те же грабли в Минске....первая попытка вована в Стамбуле була неудачной...Он непонимает в какой стране живёт...не понимает что украинцы не рабы и миритсься с его правлением не будет...Главное перестать воровать и брехать...Те громадянины Украины которые с помощью ментов оказывается в бусиках...думаю тоже как так говорят за поребриком...не забудем не простим....вован криворожский помиляеться думая, что главное подписать очередную угоду на подобии Будапештского меморандума и всё...можно будет воровать бабло выделенное западом вагонами...А ето как сказать, как сказать...необязательно...Я впевненый что у народа Украины другие планы...
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30.06.2024 18:43 Відповісти
Доля України а це здача її ***** була вирішена на "стрєлці" в Омані а зараз відбувається дуже обережний щоб ЛОХторат чогось не запідозрив і не почав "бузіть" процес легалізації цих рішень агентом ФСБ єрмаком і його слугою ЗЕблазнем!
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30.06.2024 18:47 Відповісти
Почався прогрів пересічних
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30.06.2024 18:55 Відповісти
О 🤡 намагається обережно "обьиметь" українців ще раз , сподобалося йому ...
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30.06.2024 19:01 Відповісти
Засунь свій "план" в свою зеконченудупу разом із опою,котлєтоами та безмозглими соснами і разом йдіть нх із України!
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30.06.2024 19:06 Відповісти
Якщо з РІЗНИХ,то такий і результат
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30.06.2024 19:09 Відповісти
Какое же оно тупое! Когда нужно было готовиться к войне и строить оборонные линии по периметру всей страны, оно вгатило миллиарды на долбаный асфальт, сдало вагнеровцев, потом разминировало и сдало весь юг хуже, чем был сдан Крым! 73% - скажите сами себе спасибо за своего тупорылого президента, который в 2019-м году в упор не вдуплял, что происходит. Мы вам кричали, пытались достучаться, но вам же хотелось по приколу. Получите по приколу.
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30.06.2024 19:34 Відповісти
Не добивайте. Это не гуманно.
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30.06.2024 23:36 Відповісти
73%, теперь голосуйте за Лысого, он точно договорится с плешивым.
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30.06.2024 19:35 Відповісти
Кажи вже як є. Грошей вже немає, треба зливати воду. При любих варіаціях ви плюсах. А корчити сум, чи безвихідь демонструвати ви майстри.
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30.06.2024 20:08 Відповісти
Якщо нічого не вийде "через посередників з різних континентів"(а,скоріше всього,так і буде),то може,нехай ще раз подивиться в очі свому Хазяїну чи нема в них бажання миру.
Але пильно.
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30.06.2024 20:24 Відповісти
Пан Зеленский! Переговори з рф можуть вестись о чем? О чем президент (хотя по всем законам Украины Зеленський после 20 мая 2024 года не является президентом Украины) собирается вести переговоры со страной террористом, убийцей граждан Украины? О чем?
Мысль о таких переговорах должна приравниваться к державной зраде.
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30.06.2024 20:33 Відповісти
Лучший посредник - это оружие. Лучше, массового уничтожения 😀
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30.06.2024 20:40 Відповісти
Ето про какие успешные перегаворы про зерновой коридор он расказывает? Про ту сделку когда ***** в одностороннем порядке вытерло ей жопу, а Турция и ООН которые были гарантами етой сделки языки в жопу позасовывали и даже не перднули? Я уже не говорю что ***** ни дня не соблюдало етот договор а просто издевалось над нами и нашими кораблями, а просто саботировало и даже проводило захваты и и подрывы.
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30.06.2024 20:43 Відповісти
Так, саме про цю "угоду" він і говорить -- Ви не помилилися. Ту, де кацапам дозволялося інспектувати будь-який український корабель.

Повторюся вчергове -- Зеленський вважає своїх слухачів і глядачів ідіотами.
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30.06.2024 22:26 Відповісти
Як може Зеленський залежний від фінансової та військової допомоги Заходу - проводити дії ,як і суперечать волі Заходу ? Ніяк .

Захід схиляє Президента банкрута до підписання перемир' я по фактичній лінії.

Тільки жертви телемарафону і диванні тилові патріоти - вірять в пабєду - стоіт ліш толька паднажать , от зараз як дадуть мульйон - аткамсів ,петріотів Ф35 і багато грошей - і як виграєм .....
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30.06.2024 20:54 Відповісти
Пожалуй на сейчас нам нужны еще пару армий Нато. Даже если нас завалят оружием и самолетов будет аки стрекоз на лугу. Но власть от помощи отказалась.
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30.06.2024 22:10 Відповісти
Армії НАТО зявляться в Україні лише ,якщо москалі вийдуть до Дніпра . А до того проси- не проси ніяких союзників не буде в Україні .
Та і чи є в НАТО ті армії ? В світлі останніх панісних заяв європейських чиновників - з арміями там все дуже погано
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30.06.2024 22:14 Відповісти
Армии есть. Нет желания их получить в Украине. Вывод - победа в войне не цель. Возможно цель - тырить бабло пока дают. Возможно еще чет. Очень много возможностей пока идет война.
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30.06.2024 23:06 Відповісти
Немає в європі боєздатних армій для континентальної війни такої інтенсивності. Вся кадрова армія нато буде спалена за півроку -рік.
Ви що думаєте ,що хтось з європолітиків прийме рішення про потік цинкових трун в європу заради якоїсь далекої України?
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01.07.2024 00:23 Відповісти
О, а тут есть возможности для армий Нато показать так ли они круты в деле. Если это правильные армии, а не мясо с улиц, то они идеально научены, отлажены, имеют массу техники, оружия, самолетов, ракет, разведданные с дронов и спутников, Аваксы, мощная РЭБ, ПВО, реально крутые укрепления и укрытия. Там не будет тупых штурмов мясом без подавления обороны кацапов. И разминирования подрывами техники. Но это будет дикий контраст с тем как и чем воюем мы. Возможно именно поэтому власть и не хочет..
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01.07.2024 00:33 Відповісти
Если....

Ви змальовуєте якусь віртуальну армію НАТО з якогось фантастичного блокбастеру ЯКОЇ НЕМАЄ В РЕАЛЬНОСТІ

В реальності армії НАТО - це офіцерський склад, який Ніхіба не вміє воювати оскільки 80 років не воював.
(ганяти бедуїнів по пустелям - не війна, бомбити Югославію - теж таке),
Необстріляні маленькі кадрові армії, маленька кількість техніки (частина з якої потребує ремонту), відсутність *********** (2 роки!!!!! Не Можуть привезти нам обіцяний мільйон снарядів) на довгу війну

І саме головне повне небажання і страх воювати з Росією
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01.07.2024 08:33 Відповісти
Все у них есть. Посмотрите как Израиль воюет. Это нихрена не мальчики для битья.. А то что нам снаряды не дают - было б бабло, снаряды б нашлись быстро. Нет бабла - ждем снаряды долго..
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01.07.2024 09:19 Відповісти
Порівняли палець с ізвєсним органом . Ізраїль не Європа . Вони в стані постійної перманентної війни з 50-х років навідміну від сонної Європи . Плюс війскова повинність для всіх - і чоловіків , і жінок .

Євросоюз постачав снаряди за свої . Це в ЄС грошей немає ? В тих ,хто друкує євро ?

Ви живете в якомусь віртуальному світі Марвела - де існує грізна і непереможна НАТА
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01.07.2024 09:41 Відповісти
Бабло всегда решает. Плюс политическая воля. Нам дают ровно столько чтобы держаться, но не выигрывать войну. «Совпадение?! Да задрало уже!!» ))
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01.07.2024 11:02 Відповісти
Бабло не рішає всьо . От в пуйла бабла дофіга - але чи це допомогло створити техологічну армію нового покоління з ефективними командирами ? Ніц
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01.07.2024 11:06 Відповісти
За словами високопоставленого чиновника міністерства оборони, якому було доручено оцінювати військову міць Великої Британії, збройні сили Великої Британії "не можуть належним чином захистити британську територію" і не готові до "https://www.unian.ua/world/stoltenberg-zvinuvativ-kitay-u-pidburyuvanni-do-naybilshogo-konfliktu-v-yevropi-z-chasiv-drugoji-svitovoji-12683019.html конфлікту будь-якого масштабу ".
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01.07.2024 20:35 Відповісти
Думаю чиновник популист. Делает рейтинг заботой об отечестве. Пугает ******** в случае войны. Типа «мы не сможем отбить нашествие марсиан или другой инопланетной расы». Да тупо бабла на армию хочет выбить. Думаю британцы тоже любят пилить военный бюджет..
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01.07.2024 23:10 Відповісти
Джонсон очолював відділ оцінки Міністерства оборони з моменту його створення 2022 року протягом повного дворічного терміну, який закінчився в травні.
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01.07.2024 23:13 Відповісти
Ну ладно, Джонсон молодец,, хоть уже не при делах. От этого изменилось желание военных пилить бюджет на армию? Нет.
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01.07.2024 23:41 Відповісти
Диванна сотня телемарафонцiв в бiй!!!
А если серьезно... похоже приплыли...
Единственный плюс от такого перемирия это быстро провести Выборы и сменить руководство страны на лучшее.
Только на этот раз думайте пожалуйста головой...
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30.06.2024 21:01 Відповісти
Вариант с Нато не рассматриваете? Скажем через 3-4мес после мира нас принимают в Нато.
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30.06.2024 22:14 Відповісти
Розглядаю більш реалістичний варіант - що через 3-4 місяці нам Дарт Вейдер пришле зірку смерті - тоді точно переможемо
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01.07.2024 08:36 Відповісти
Сумніви з приводу членства України не повинні дивувати. Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії. Перші дві хвилі розширення в 1999 і 2004 роках, під час яких були прийняті всі колишні члени Варшавського договору, країни Балтії та Словенія, припали на час, коли НАТО і Росія були зосереджені на налагодженні відносин співпраці", - пише The Hill.

https://www.unian.ua/world/ukrajina-i-nato-ukrajina-mozhe-zahistiti-sebe-vid-rosiji-ne-vstupayuchi-do-alyansu-the-hill-12682425.html#goog_rewarded
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01.07.2024 09:10 Відповісти
Возможно другие страны попали в Нато не быстро. Украину пропихнут транзитом, по зеленому коридору. Просто чтобы весь Мир выдохнул и успокоился. Потому как ждать ядерной войны постоянно довольно изматывает. А у Раши хватит дури ******* по нам бимбой, чтобы всем показать «кузькину мать». Штатам придется ответить. И тогда всему Миру белый и пушистый писец. Глобальный такой.
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01.07.2024 23:15 Відповісти
Украину пропихнут транзитом, по зеленому коридору.

Я думаю мій варіант із зіркою смерті Дарта Вейдера більш реалістичний ....
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01.07.2024 23:17 Відповісти
Ггг, в чем мы в Нато не «звезда смерти»? Дикие, с огромной армией, резкие и злые после войны. Да нами можно пол-Мира пугать!! ))
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01.07.2024 23:38 Відповісти
не зватить у них "дурі", совок не показав "кузькіну мать", тож і ці клоуни не покажуть....
Проблема на мою думку в тому, що вони пропихають цією війною створення "двохполюсного світу" і початок так званої холодної війни 2.0.......
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02.07.2024 10:02 Відповісти
НАТО точно мимо, миротворцев ввести по линии соприкосновения это максимум и то хорошо будет...
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01.07.2024 09:26 Відповісти
Про це і казав свого часу Портніков. Що переговори можливі тільки у форматі "зернової угоди", а не безпосередньо з рашистами.
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30.06.2024 21:11 Відповісти
В законі про 61млрд допомоги, де для України з натяжкою на все 31млрд,
Джонсон додав вимогу розробити план підтримки та перемоги України, з обгрунтуванням потрібних фінансів, зброї і т.п.
Термін виконання 45 днів
Поточна адміністрація не виконала цю секцію закона.

План є у всіх, окрім поточної адміністрації.

Може тоді новий президент виконає цю секцію закона.
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30.06.2024 21:22 Відповісти
Походу ******* вирішив віддати кацапам все, шо вони окупували. І буде капітулювати від імені українців. ЗЕЛЮ ГЕТЬ!!!!!
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30.06.2024 22:29 Відповісти
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30.06.2024 22:47 Відповісти
А якщо українці готові воювати і далі за звільнення усіх окупованих територій - то нехай масово не переховуються від ТЦК і перепливають Тису, а нехай добровільно мобілізуються до війська, щоб далі своїми тілами закривати позиції в лісопосадках й штурмувати ворога. Бо воювати язиком з власного дивану вміють усі....
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01.07.2024 10:44 Відповісти
Тридварас! - это обратный отсчет до момента когда воевать будет некому. «Три» уже было. .
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01.07.2024 23:18 Відповісти
А зачем вести с Россией переговоры ? Завершающая стадия Омана ?
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30.06.2024 23:06 Відповісти
Можливо тому, що хоч жертвам тєлємарафону Здається, що в нас :

Потужна власна економіка і власний ВПК.

Самі друкуємо долари

Армією керують геніальні Сунь цзи та Олександри македонські

Мобпотенціал в рази перевищує росіянський, а їхні втрати один до десяти

Ми воюємо стелсами та роботами - вони Лопатами Кулеби

Нашою країною керує Черчіль

Але якщо це ТРОШКИ НЕ ТАК, то мабуть потрібно думати в першу чергу про ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДЕЙ, а не про амбіції.
Адже амбіції потрібно міряти по амуніції
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01.07.2024 08:46 Відповісти
Нужно думать как не просрать страну. Пока есть помощь Запада - оружие, техника, люди - мы можем чет диктовать раше. Если нам прекратят активно помогать и армия резко сократится (обнулится), то раша решит что вполне может забрать всю страну. И ей тогда нах не нужны будут переговоры. «Или все раком, или всех уничтожу!!» Думаю до такого лучше не доводить. .
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01.07.2024 23:23 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з РФ через посередників. так само як розпочинаввін їх вести в Омані домовляючись про здачу України....
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30.06.2024 23:32 Відповісти
По сути мы признались что ситуация *********, но гордость не позволяет говорить с рашей напрямую. Пытаемся сохранить лицо. Чтоб его не стукнули «фэйсом об тэйбл». Это очень больно и позорно..
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01.07.2024 23:26 Відповісти
По сути мы признались что ситуация *********,-ця ситуація була створена ще задовго до 2019 року фсб 3,14дерації і для її втілення в Україні було обрано і профінансовано "зелених слуг"
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02.07.2024 08:55 Відповісти
ЗЕЛЕНЕ ХУ*ЛО ІДИ НАХРЄН ЗІ СВОМА ЗЛИВАМИ УКРАЇНИ.
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30.06.2024 23:56 Відповісти
Без жартів
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30.06.2024 23:58 Відповісти
Моделятор блд. Стамбульсько-оманський.
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01.07.2024 00:12 Відповісти
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01.07.2024 00:30 Відповісти
Зелений підр прострочений узурпатор, лєнку свою скумбрію з виплодком здай кацапам у бессрочноє пользованіє, зрадник маланський
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01.07.2024 00:40 Відповісти
Вот прочел что война Израиля с Ираном неминуема. И Израилю потребуется значительно больше военной помощи Штатов. Похоже Украину и Израиль Штаты не вытянут, а приоритет явно за Израилем. Потому войну в Украине Штаты завершают срочно, и готовятся помогать Израилю в войне с Ираном. Я ж говорю - Штаты нас поддерживают пока это совпадает с их интересами. Сейчас им важнее Израиль, значит войне в Украине конец. Очень скорый конец.
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01.07.2024 01:31 Відповісти
Це ж так і записано в Стамбульських похоронних протоколах ми разом із гарантами гори звернемо. А х......як схопив поциків за хвоста в Стамбулі так і крутить ними у всі сторони-виконуйте поци, те що підписали.
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01.07.2024 01:55 Відповісти
Ты скотина,уже вел переговоры втихаря с ****** с помощью посредника Беннета, когда кацапы были под Киевом. Когда тебе не удалось вылететь на самолете из Киева, и ты обосрался что сдохнешь. На этих переговорах ты лично обещал ***** не вступать в НАТО, взамен гарантий тебя не убивать. Тебе абсолютно по..уй была Украина, ты торговался только за свою жизнь.***** свое обещание выполнил пообещав не денафицировать тебя. На радостях ты в первую очередь выступил по ящику, и сказал что ты никого не боишься. Чем ты на этот раз хочешь удивить нас? Вот здесь Беннет лично об этом рассказывает с 2:26:25 минуты https://www.youtube.com/watch?v=qK9tLDeWBzs&t=26s А тебе память отшибло, мразь? И напомнить почему мы еще не в НАТО?
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01.07.2024 09:12 Відповісти
Не была пофуй украина,она ему всегда так,это не его страна.
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01.07.2024 09:49 Відповісти
Давайте вже переговори, Я не хочу сидіти до пенсії без світла, із закритими кордонами та обстрілами...Заморожуй війну Зе! На 1991 рік усе одно не вийти...
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01.07.2024 11:22 Відповісти
Жэка, глас народа, озвучил мысли многих, молодец! Однако до пенсии тебе не досидится, скорее погибнешь на войне. Не хошь воевать - заставят. Но я думаю к сентябрю будет мир. Выборы в Штатах, им нужно хэппи энд в Украине. Близкая война Ирака с Израилем, Штатам энд Ко нужны все ресурсы. И возможный дефолт Украины, ведь платить по займам нечем, а кредиторы настаивают. То есть конец (кончик)) войны нужен по-любому, чтобы было кому и чем платить долги и Байден таки победил. Ну я художник, я так вижу ))
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01.07.2024 23:34 Відповісти
Ну я художник, я так вижу - є художники від слова "худо" (как видят, так и рисуют )))
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02.07.2024 08:58 Відповісти
Я оптимист. А большинство тут писсимиздят. Меня это угнетает.
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02.07.2024 16:13 Відповісти
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