Переговори з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з РФ через посередників. Ними можуть виступити країни з різних континентів.
Про це лідер держави розповів в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналістка Труді Рубін запитала у Зеленського, чи можуть бути обставити, щоб Україна проводила перемовини з РФ. У відповідь Зеленський заявив, що наразі бачить лише одну модель таких перемовин - тристоронній договір з посередниками.
Як приклад глава держави навів формат Чорноморської зернової ініціативи.
"Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ", - сказав Зеленський.
Він додав, що у межах перемовин з Росією можуть використати модель, коли країни з різних континентів, зокрема Азії та Африки, виступатимуть посередниками.
"Так само і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки у нас є тільки така модель", - заявив президент.
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И пока два варианта:
Байден переизберается
или
Трамп становится президентом
Все включая россию боятся, одного из этих вариантов.
Или просто всем захотелось пообсуждать свои планы
Планы есть у всех, кроме текущей администрации США,
которая не выполнила закон добавленный Джонсоном - разработать план победы Украины
А если этот закон выполнит Трамп?
Але пильно.
Мысль о таких переговорах должна приравниваться к державной зраде.
Повторюся вчергове -- Зеленський вважає своїх слухачів і глядачів ідіотами.
Захід схиляє Президента банкрута до підписання перемир' я по фактичній лінії.
Тільки жертви телемарафону і диванні тилові патріоти - вірять в пабєду - стоіт ліш толька паднажать , от зараз як дадуть мульйон - аткамсів ,петріотів Ф35 і багато грошей - і як виграєм .....
Та і чи є в НАТО ті армії ? В світлі останніх панісних заяв європейських чиновників - з арміями там все дуже погано
Ви що думаєте ,що хтось з європолітиків прийме рішення про потік цинкових трун в європу заради якоїсь далекої України?
Ви змальовуєте якусь віртуальну армію НАТО з якогось фантастичного блокбастеру ЯКОЇ НЕМАЄ В РЕАЛЬНОСТІ
В реальності армії НАТО - це офіцерський склад, який Ніхіба не вміє воювати оскільки 80 років не воював.
(ганяти бедуїнів по пустелям - не війна, бомбити Югославію - теж таке),
Необстріляні маленькі кадрові армії, маленька кількість техніки (частина з якої потребує ремонту), відсутність *********** (2 роки!!!!! Не Можуть привезти нам обіцяний мільйон снарядів) на довгу війну
І саме головне повне небажання і страх воювати з Росією
Євросоюз постачав снаряди за свої . Це в ЄС грошей немає ? В тих ,хто друкує євро ?
Ви живете в якомусь віртуальному світі Марвела - де існує грізна і непереможна НАТА
А если серьезно... похоже приплыли...
Единственный плюс от такого перемирия это быстро провести Выборы и сменить руководство страны на лучшее.
Только на этот раз думайте пожалуйста головой...
https://www.unian.ua/world/ukrajina-i-nato-ukrajina-mozhe-zahistiti-sebe-vid-rosiji-ne-vstupayuchi-do-alyansu-the-hill-12682425.html#goog_rewarded
Я думаю мій варіант із зіркою смерті Дарта Вейдера більш реалістичний ....
Проблема на мою думку в тому, що вони пропихають цією війною створення "двохполюсного світу" і початок так званої холодної війни 2.0.......
Джонсон додав вимогу розробити план підтримки та перемоги України, з обгрунтуванням потрібних фінансів, зброї і т.п.
Термін виконання 45 днів
Поточна адміністрація не виконала цю секцію закона.
План є у всіх, окрім поточної адміністрації.
Може тоді новий президент виконає цю секцію закона.
Потужна власна економіка і власний ВПК.
Самі друкуємо долари
Армією керують геніальні Сунь цзи та Олександри македонські
Мобпотенціал в рази перевищує росіянський, а їхні втрати один до десяти
Ми воюємо стелсами та роботами - вони Лопатами Кулеби
Нашою країною керує Черчіль
Але якщо це ТРОШКИ НЕ ТАК, то мабуть потрібно думати в першу чергу про ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДЕЙ, а не про амбіції.
Адже амбіції потрібно міряти по амуніції