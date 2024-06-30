Переговори з РФ можуть вестись через посередників з різних континентів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з РФ через посередників. Ними можуть виступити країни з різних континентів.

Про це лідер держави розповів в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка Труді Рубін запитала у Зеленського, чи можуть бути обставити, щоб Україна проводила перемовини з РФ. У відповідь Зеленський заявив, що наразі бачить лише одну модель таких перемовин - тристоронній договір з посередниками.

Як приклад глава держави навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

"Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ", - сказав Зеленський.

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Він додав, що у межах перемовин з Росією можуть використати модель, коли країни з різних континентів, зокрема Азії та Африки, виступатимуть посередниками.

"Так само і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки у нас є тільки така модель", - заявив президент.

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