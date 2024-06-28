УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10205 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 046 133

Україна підготує зрозумілий і детальний план завершення війни до кінця 2024 року, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує детальний план закінчення війни та презентує його всім партнерам вже до кінця цього року. Найближчим часом буде представлено бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки та обмінів.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні. Саміт миру пройшов і зараз ми детально працюємо над трьома планами: енергетика, продовольча безпека і обміни. Я впевненний, що ці питання ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом, - наголосив президент.

За словами Зеленського, у сукупному плані будуть розроблені й всі інші пункти Формули миру – цей документ нададуть усім партнерам України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом кількох місяців із партнерами маємо підготувати план дій за пунктами Формули миру, щоб зупинити війну, - Зеленський

"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", - зазначив глава держави.

Зеленський відзначив, що не все залежить лише від України.

"Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році", - додав президент.

Читайте також: Україна розвиває виробництво зброї, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24213)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Так і вважає! 😂 Тому більше планів хороших і різних! Аргентинський, колумбійський, болівійський.
показати весь коментар
28.06.2024 16:23
+30
Знов ,, марення" пішло.....
показати весь коментар
28.06.2024 16:13
+21
Я впевненний, що ці питання ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план Джерело:
Головне-план.
Принаймні...
Щоб було потужно...
показати весь коментар
28.06.2024 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я зазвичай пишу: "Шановна редакціє ..."
показати весь коментар
28.06.2024 18:55 Відповісти
Я б теж так написала, якби це в них було зрідка, але подібна "дічь" в заголовках вже дістала конкретно
показати весь коментар
28.06.2024 19:20 Відповісти
Або "мишей не ловлять", або навпаки "все за планом" ...
показати весь коментар
28.06.2024 21:53 Відповісти
******* зелений підоре, ультиматум орбана ти з дєрьмачнею прийняв?! ******* зелений підоре, про це анічирк?!
показати весь коментар
28.06.2024 18:38 Відповісти
воно вже колись пропонувало зійтися по середині. дурня нічо не вчить.
показати весь коментар
28.06.2024 18:43 Відповісти
Есть ли у вас план мистер X ,це пздц
показати весь коментар
28.06.2024 18:44 Відповісти
...Бред на уровне фантастики !!! Только полный разгром быдлонасекомышей с болот мацковии...Все схожее с планами воняет гбней и ермачачиной...
показати весь коментар
28.06.2024 19:28 Відповісти
Разом з Трампом?
показати весь коментар
28.06.2024 19:37 Відповісти
так план буде до кінця 2024 чи закінчення війни?...
показати весь коментар
28.06.2024 19:45 Відповісти
згадується росіянська класика...
"-- У вас бьіл какой-то план и вьі его придерживались?..
-- Да, у меня бьіл какой-то план и я его придерживался."
показати весь коментар
28.06.2024 22:34 Відповісти
зеленая вонючая
пойду ее замучаю
показати весь коментар
28.06.2024 19:49 Відповісти
Що воно несе?
показати весь коментар
28.06.2024 20:08 Відповісти
С*кі обезглавили ЗСУ зняли Залужного, здали Бахмут, Авдіївку, Харківську область. Тисячі полеглих хлопців і ця гнида хоче капітуляти перед х*йлом до кінця 2024. Зброю вот тільки починають давати, бити по території х*йлостану дозволили, ф-16 як не як але вже до кінця року може отримаємо. Але ця гнида оманська з дерьмаком спокійно муте воду з своїми самітами поразки п*дар. Ну що нарід три роки ви вмирали за ради цього манкурта оманського.
показати весь коментар
28.06.2024 20:16 Відповісти
План у вас один, п*здити гроші- людям *****ти побрихеньки- класти на все з прибором.
показати весь коментар
28.06.2024 20:50 Відповісти
Пішло на..й чмо з своїм планом.
показати весь коментар
28.06.2024 20:58 Відповісти
гундосиий, іди нах.. прсио іди, не звертаючи
показати весь коментар
28.06.2024 21:27 Відповісти
виглядає все досить погано... хіба Макрон стане "наполеоном" (в хорошому сенсі), маю на увазі характер...
показати весь коментар
28.06.2024 22:36 Відповісти
Так Клован Боневтікович Членограй вже давно ж підготував план закінчення війни - треба ж було просто пєрєстать стрелять і зазирнути в очко *****, а потім встрєтітся посрєдіне.
І всьо, більше нічого було не треба.
І стріляти припинили, і війська вивели (не розвели, а саме вивели, бо туди зайшли москалі), і в очко ***** зазирнули.
І шо? Цей хитрий план не спрацював? Намалюємо інший для тих самих дурників, які ще досі вірять цьому Віслюку Оманському, який зробив всіх і разом?
показати весь коментар
28.06.2024 23:11 Відповісти
І знову у дупу хо ****а лізтиме?
показати весь коментар
28.06.2024 23:22 Відповісти
Напоминаем:
За все что возмется Ослик Апокалипса все проваливается.
Запасайтесь крупами, соль, спички, батарейки. Телевизор в утиль вобще и ТГ!!!
показати весь коментар
29.06.2024 00:43 Відповісти
з детальним планом треба пришвидшитися: в нас немає ніяких років, місяців - гине цвіт України!
Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно Джерело:
показати весь коментар
29.06.2024 01:04 Відповісти
Тобто по вказівці чи бажанні ЗЕ закінчиться війна. ЗЕ наче та фея махне чарівною паличкою та все збудеться
показати весь коментар
29.06.2024 01:26 Відповісти
Ні не паличкою він пахне. А х.......
показати весь коментар
29.06.2024 08:39 Відповісти
А потом шашлыки.
показати весь коментар
29.06.2024 04:12 Відповісти
З м'яса, яке вкрав дЄрмак у ЗСУ чи з Мівіни, яку Татаров витяг з гумдопомоги ?
показати весь коментар
29.06.2024 09:20 Відповісти
Доречі!.. Усі імпортери активно завозять знаряддя для кемпінгу!!
Для кого?у
показати весь коментар
29.06.2024 17:12 Відповісти
андрей дай нож и бутилку в мене є план.....
показати весь коментар
29.06.2024 09:12 Відповісти
Знову по телевізору якусь ''дічь'' несе.
показати весь коментар
29.06.2024 09:15 Відповісти
Невдячна Свиня. Сама залізла з ногами на український стіл ще й привів цілу зграю свинюк і свого свинарника. Геть назад у свій льох !
показати весь коментар
29.06.2024 09:22 Відповісти
Піти нахер з посади -- самий хороший для тебе і України план. Зелений обдовбаний гном з комплексом неповноцінності.
показати весь коментар
29.06.2024 10:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 