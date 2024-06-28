Україна підготує зрозумілий і детальний план завершення війни до кінця 2024 року, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує детальний план закінчення війни та презентує його всім партнерам вже до кінця цього року. Найближчим часом буде представлено бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки та обмінів.
Про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні. Саміт миру пройшов і зараз ми детально працюємо над трьома планами: енергетика, продовольча безпека і обміни. Я впевненний, що ці питання ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом, - наголосив президент.
За словами Зеленського, у сукупному плані будуть розроблені й всі інші пункти Формули миру – цей документ нададуть усім партнерам України.
"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", - зазначив глава держави.
Зеленський відзначив, що не все залежить лише від України.
"Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році", - додав президент.
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"-- У вас бьіл какой-то план и вьі его придерживались?..
-- Да, у меня бьіл какой-то план и я его придерживался."
пойду ее замучаю
І всьо, більше нічого було не треба.
І стріляти припинили, і війська вивели (не розвели, а саме вивели, бо туди зайшли москалі), і в очко ***** зазирнули.
І шо? Цей хитрий план не спрацював? Намалюємо інший для тих самих дурників, які ще досі вірять цьому Віслюку Оманському, який зробив всіх і разом?
За все что возмется Ослик Апокалипса все проваливается.
Запасайтесь крупами, соль, спички, батарейки. Телевизор в утиль вобще и ТГ!!!
Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно Джерело:
Для кого?у