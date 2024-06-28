Украина подготовит понятный и детальный план завершения войны до конца 2024 года, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит детальный план окончания войны и представит его всем партнерам уже до конца этого года. В ближайшее время будет представлено видение по энергетике, продовольственной безопасности и обменам.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, информирует Цензор.НЕТ.
Дипломатический путь, выбранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел и сейчас мы детально работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время, - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, в совокупном плане будут разработаны и все остальные пункты Формулы мира - этот документ предоставят всем партнерам Украины.
"Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем", - отметил глава государства.
Зеленский отметил, что не все зависит только от Украины.
"То есть это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году", - добавил президент.
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"-- У вас бьіл какой-то план и вьі его придерживались?..
-- Да, у меня бьіл какой-то план и я его придерживался."
пойду ее замучаю
І всьо, більше нічого було не треба.
І стріляти припинили, і війська вивели (не розвели, а саме вивели, бо туди зайшли москалі), і в очко ***** зазирнули.
І шо? Цей хитрий план не спрацював? Намалюємо інший для тих самих дурників, які ще досі вірять цьому Віслюку Оманському, який зробив всіх і разом?
За все что возмется Ослик Апокалипса все проваливается.
Запасайтесь крупами, соль, спички, батарейки. Телевизор в утиль вобще и ТГ!!!
Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно Джерело:
Для кого?у