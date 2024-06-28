Украина подготовит понятный и детальный план завершения войны до конца 2024 года, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит детальный план окончания войны и представит его всем партнерам уже до конца этого года. В ближайшее время будет представлено видение по энергетике, продовольственной безопасности и обменам.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломатический путь, выбранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел и сейчас мы детально работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время, - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, в совокупном плане будут разработаны и все остальные пункты Формулы мира - этот документ предоставят всем партнерам Украины.

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"Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что не все зависит только от Украины.

"То есть это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году", - добавил президент.

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