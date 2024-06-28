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Новости Война
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Украина подготовит понятный и детальный план завершения войны до конца 2024 года, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит детальный план окончания войны и представит его всем партнерам уже до конца этого года. В ближайшее время будет представлено видение по энергетике, продовольственной безопасности и обменам.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломатический путь, выбранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел и сейчас мы детально работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время, - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, в совокупном плане будут разработаны и все остальные пункты Формулы мира - этот документ предоставят всем партнерам Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение нескольких месяцев с партнерами должны подготовить план действий по пунктам Формулы мира, чтобы остановить войну, - Зеленский

"Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что не все зависит только от Украины.

"То есть это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742)


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Топ комментарии
+33
Так і вважає! 😂 Тому більше планів хороших і різних! Аргентинський, колумбійський, болівійський.
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28.06.2024 16:23
+30
Знов ,, марення" пішло.....
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28.06.2024 16:13
+21
Я впевненний, що ці питання ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план Джерело:
Головне-план.
Принаймні...
Щоб було потужно...
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28.06.2024 16:18
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Я зазвичай пишу: "Шановна редакціє ..."
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28.06.2024 18:55 Ответить
Я б теж так написала, якби це в них було зрідка, але подібна "дічь" в заголовках вже дістала конкретно
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28.06.2024 19:20 Ответить
Або "мишей не ловлять", або навпаки "все за планом" ...
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28.06.2024 21:53 Ответить
******* зелений підоре, ультиматум орбана ти з дєрьмачнею прийняв?! ******* зелений підоре, про це анічирк?!
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28.06.2024 18:38 Ответить
воно вже колись пропонувало зійтися по середині. дурня нічо не вчить.
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28.06.2024 18:43 Ответить
Есть ли у вас план мистер X ,це пздц
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28.06.2024 18:44 Ответить
...Бред на уровне фантастики !!! Только полный разгром быдлонасекомышей с болот мацковии...Все схожее с планами воняет гбней и ермачачиной...
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28.06.2024 19:28 Ответить
Разом з Трампом?
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28.06.2024 19:37 Ответить
так план буде до кінця 2024 чи закінчення війни?...
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28.06.2024 19:45 Ответить
згадується росіянська класика...
"-- У вас бьіл какой-то план и вьі его придерживались?..
-- Да, у меня бьіл какой-то план и я его придерживался."
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28.06.2024 22:34 Ответить
зеленая вонючая
пойду ее замучаю
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28.06.2024 19:49 Ответить
Що воно несе?
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28.06.2024 20:08 Ответить
С*кі обезглавили ЗСУ зняли Залужного, здали Бахмут, Авдіївку, Харківську область. Тисячі полеглих хлопців і ця гнида хоче капітуляти перед х*йлом до кінця 2024. Зброю вот тільки починають давати, бити по території х*йлостану дозволили, ф-16 як не як але вже до кінця року може отримаємо. Але ця гнида оманська з дерьмаком спокійно муте воду з своїми самітами поразки п*дар. Ну що нарід три роки ви вмирали за ради цього манкурта оманського.
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28.06.2024 20:16 Ответить
План у вас один, п*здити гроші- людям *****ти побрихеньки- класти на все з прибором.
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28.06.2024 20:50 Ответить
Пішло на..й чмо з своїм планом.
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28.06.2024 20:58 Ответить
гундосиий, іди нах.. прсио іди, не звертаючи
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28.06.2024 21:27 Ответить
виглядає все досить погано... хіба Макрон стане "наполеоном" (в хорошому сенсі), маю на увазі характер...
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28.06.2024 22:36 Ответить
Так Клован Боневтікович Членограй вже давно ж підготував план закінчення війни - треба ж було просто пєрєстать стрелять і зазирнути в очко *****, а потім встрєтітся посрєдіне.
І всьо, більше нічого було не треба.
І стріляти припинили, і війська вивели (не розвели, а саме вивели, бо туди зайшли москалі), і в очко ***** зазирнули.
І шо? Цей хитрий план не спрацював? Намалюємо інший для тих самих дурників, які ще досі вірять цьому Віслюку Оманському, який зробив всіх і разом?
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28.06.2024 23:11 Ответить
І знову у дупу хо ****а лізтиме?
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28.06.2024 23:22 Ответить
Напоминаем:
За все что возмется Ослик Апокалипса все проваливается.
Запасайтесь крупами, соль, спички, батарейки. Телевизор в утиль вобще и ТГ!!!
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29.06.2024 00:43 Ответить
з детальним планом треба пришвидшитися: в нас немає ніяких років, місяців - гине цвіт України!
Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно Джерело:
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29.06.2024 01:04 Ответить
Тобто по вказівці чи бажанні ЗЕ закінчиться війна. ЗЕ наче та фея махне чарівною паличкою та все збудеться
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29.06.2024 01:26 Ответить
Ні не паличкою він пахне. А х.......
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29.06.2024 08:39 Ответить
А потом шашлыки.
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29.06.2024 04:12 Ответить
З м'яса, яке вкрав дЄрмак у ЗСУ чи з Мівіни, яку Татаров витяг з гумдопомоги ?
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29.06.2024 09:20 Ответить
Доречі!.. Усі імпортери активно завозять знаряддя для кемпінгу!!
Для кого?у
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29.06.2024 17:12 Ответить
андрей дай нож и бутилку в мене є план.....
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29.06.2024 09:12 Ответить
Знову по телевізору якусь ''дічь'' несе.
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29.06.2024 09:15 Ответить
Невдячна Свиня. Сама залізла з ногами на український стіл ще й привів цілу зграю свинюк і свого свинарника. Геть назад у свій льох !
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29.06.2024 09:22 Ответить
Піти нахер з посади -- самий хороший для тебе і України план. Зелений обдовбаний гном з комплексом неповноцінності.
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29.06.2024 10:03 Ответить
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