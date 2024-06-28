Украина развивает производство оружия, потому что Россия, кроме силы, ничего не понимает, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет мира, однако надо быть сильными, поскольку это язык силы - единственное, что понимает Россия.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы все зависело только от Украины, то никакой войны бы не было. К сожалению, оккупант - Россия. И Путин захотел войны. Пока что он не хочет ее заканчивать. Дипломатический путь, выбранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет мира, но надо быть сильными.

"У нас производство в отношении технологий, дронов, РЭБов, артиллерии, оно действительно увеличивается. Потому что мы должны быть сильными на поле боя... Поэтому развиваем наше производство, чтобы быть сильными. Потому что Россия, кроме силы, ничего не понимает. А кроме сильных никого не уважает", - добавил глава государства.

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