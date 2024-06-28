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Новости Война
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Украина развивает производство оружия, потому что Россия, кроме силы, ничего не понимает, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет мира, однако надо быть сильными, поскольку это язык силы - единственное, что понимает Россия.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы все зависело только от Украины, то никакой войны бы не было. К сожалению, оккупант - Россия. И Путин захотел войны. Пока что он не хочет ее заканчивать. Дипломатический путь, выбранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет мира, но надо быть сильными.

"У нас производство в отношении технологий, дронов, РЭБов, артиллерии, оно действительно увеличивается. Потому что мы должны быть сильными на поле боя... Поэтому развиваем наше производство, чтобы быть сильными. Потому что Россия, кроме силы, ничего не понимает. А кроме сильных никого не уважает", - добавил глава государства.

Читайте: Никто не ждет альтернативы формату "Рамштайн", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) россия (96038)


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Топ комментарии
+9
Яка бляха войовнича "какаяразніца" стала. А шашликами нє - не робе?
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28.06.2024 16:08
+6
зе часом не цього з шашликами хотів ?
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28.06.2024 16:22
+4
Та ти шо!!А як же з гаслом-Главное не стрелять!!))
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28.06.2024 16:09
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Ноу ХАУ для зе- казкар
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28.06.2024 15:58 Ответить
З нашим розвитком зброі ми довго не навоюєм - але и Захід допомагає дозовано - от кацапи и сунуться
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28.06.2024 15:59 Ответить
Ноу ХАУ для зе- казкар ,що ти там за майже три роки війни "нарозвивав"-Україні потрібно,дайте зброю і тд....
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28.06.2024 16:00 Ответить
.. а з 2019 розвивали виробництво асфальту... щоб кацапсячі побачили і зрозуміли, що вибрали дурноголові. І всеж припустилися помилки. Рано почали!! Почекали б ще пару рочків..і хрипатий розвалив би все по повній.
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28.06.2024 16:03 Ответить
Жертва вакуумных родов.
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28.06.2024 16:06 Ответить
Яка бляха войовнича "какаяразніца" стала. А шашликами нє - не робе?
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28.06.2024 16:08 Ответить
Та ти шо!!А як же з гаслом-Главное не стрелять!!))
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28.06.2024 16:09 Ответить
Ну так де наша балістика ? чи ми неможемо скопіювати іскандер тойже ?
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28.06.2024 16:10 Ответить
Балістика -- це наука. Вона там же, де й всі інші точні науки в Україні за минулі 33 роки.
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28.06.2024 16:20 Ответить
Ти з тих, хто переконаний, що не існує української наукової та технічнічної термінології. Чи може 33 роки назад існувала. Ностальгія за есересер?...а точніше російською окупацією України?
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28.06.2024 16:34 Ответить
Здається, Ви мене з кимось переплутали.
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28.06.2024 16:39 Ответить
зе часом не цього з шашликами хотів ?
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28.06.2024 16:22 Ответить
Ти взагалі нічого не розумієш.
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28.06.2024 16:30 Ответить
Не в те око заглянув?
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28.06.2024 16:33 Ответить
може перестати стріляти та розвести війська? не пробував? За фортіфікаційні споруди, як у 2019. Золоте, Станіца Луганська, Петровське... І незабути розмінувати.
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28.06.2024 16:51 Ответить
Хто йому це усе пише...???? Постійне перегрівання всіх можливих і неможливих тем. Постійне біснування голого піару. Постійна розгонка очікувань. Постійне зловживання патріотичними наративами з їх постійним прикрашанням. Постійне взгвинчування вище неба всіх сподівань без найменшого розуміння, як їх досягнути. Постійна бравада й сіяння завідомо правильних, але практично нездійсненних тез.
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28.06.2024 16:58 Ответить
ШОУУБЛДКИ - це ще страніше, ніж піар політиків . ЦЕ МЕТАСТАЗИ в НЕДОРОЗВИНЕНЕНИХ МІЗКАХ . Все ж таки кооперив Озеро знав, що подарувати Україні як презика ...Подивіться на їхнє шоублдство зараз - уся петушарня работаєт как часи . ну бувають голі збої, але то таке ...
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28.06.2024 17:42 Ответить
Пора Зеленскому издавать свой цитатник, как у Мао Дзедуна
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28.06.2024 17:27 Ответить
Україна нарощує виробництво зброї попри ДІЙ зєлєнскіх памошніков. То чого оце ЧМО примазується, не вклавши жодної особистої копійки у дрони, до виробництва і дронів, і інших видів зброї ? Єто мойо, єто мойо, єто апять мойо, і взагалі всьо мойо чи не так, громадянин зєлєнскій ?
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28.06.2024 17:38 Ответить
За что нам такое тормознутое?
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28.06.2024 18:48 Ответить
За тупість 73 % виборців в 2019 році .
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28.06.2024 19:19 Ответить
Тупість була у шоколадного сунутися не другий срок. Да і взагалі в президенти.
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28.06.2024 22:28 Ответить
А як же потужний план до кінця 2024 року закінчення війни ? Брехло !!
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28.06.2024 19:17 Ответить
На 3-й рік війни дише дійшло... Хоча сумніваюсь і далі заривають мільярди в асвальт скоти.
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28.06.2024 20:06 Ответить
Я тебе умоляю, виробляє він. На поклонах постійно
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28.06.2024 20:52 Ответить
 
 