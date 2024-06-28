Україна розвиває виробництво зброї, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче миру, проте треба бути сильними, оскільки це мова сили - єдине, що розуміє Росія.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби все залежало тільки від України, то ніякої війни б не було. На жаль, окупант - Росія. І Путін захотів війни. Поки що він не хоче її закінчувати. Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва в цій війні", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що Україна хоче миру, але треба бути сильними.

"У нас виробництво щодо технологій, дронів, РЕБів, артилерії, воно дійсно збільшується. Тому що ми повинні бути сильними на полі бою. ... Тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними. Тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє. А окрім сильних нікого не поважає", - додав глава держави.

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