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Новини Війна
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Україна розвиває виробництво зброї, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче миру, проте треба бути сильними, оскільки це мова сили - єдине, що розуміє Росія.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби все залежало тільки від України, то ніякої війни б не було. На жаль, окупант - Росія. І Путін захотів війни. Поки що він не хоче її закінчувати. Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва в цій війні", - наголосив він.

Зеленський наголосив, що Україна хоче миру, але треба бути сильними.

"У нас виробництво щодо технологій, дронів, РЕБів, артилерії, воно дійсно збільшується. Тому що ми повинні бути сильними на полі бою. ... Тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними. Тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє. А окрім сильних нікого не поважає", - додав глава держави.

Читайте: Ніхто не чекає альтернативи формату "Рамштайн", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) росія (65829)


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Топ коментарі
+9
Яка бляха войовнича "какаяразніца" стала. А шашликами нє - не робе?
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28.06.2024 16:08
+6
зе часом не цього з шашликами хотів ?
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28.06.2024 16:22
+4
Та ти шо!!А як же з гаслом-Главное не стрелять!!))
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28.06.2024 16:09
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Ноу ХАУ для зе- казкар
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28.06.2024 15:58 Відповісти
З нашим розвитком зброі ми довго не навоюєм - але и Захід допомагає дозовано - от кацапи и сунуться
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28.06.2024 15:59 Відповісти
Ноу ХАУ для зе- казкар ,що ти там за майже три роки війни "нарозвивав"-Україні потрібно,дайте зброю і тд....
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28.06.2024 16:00 Відповісти
.. а з 2019 розвивали виробництво асфальту... щоб кацапсячі побачили і зрозуміли, що вибрали дурноголові. І всеж припустилися помилки. Рано почали!! Почекали б ще пару рочків..і хрипатий розвалив би все по повній.
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28.06.2024 16:03 Відповісти
Жертва вакуумных родов.
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28.06.2024 16:06 Відповісти
Яка бляха войовнича "какаяразніца" стала. А шашликами нє - не робе?
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28.06.2024 16:08 Відповісти
Та ти шо!!А як же з гаслом-Главное не стрелять!!))
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28.06.2024 16:09 Відповісти
Ну так де наша балістика ? чи ми неможемо скопіювати іскандер тойже ?
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28.06.2024 16:10 Відповісти
Балістика -- це наука. Вона там же, де й всі інші точні науки в Україні за минулі 33 роки.
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28.06.2024 16:20 Відповісти
Ти з тих, хто переконаний, що не існує української наукової та технічнічної термінології. Чи може 33 роки назад існувала. Ностальгія за есересер?...а точніше російською окупацією України?
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28.06.2024 16:34 Відповісти
Здається, Ви мене з кимось переплутали.
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28.06.2024 16:39 Відповісти
зе часом не цього з шашликами хотів ?
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28.06.2024 16:22 Відповісти
Ти взагалі нічого не розумієш.
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28.06.2024 16:30 Відповісти
Не в те око заглянув?
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28.06.2024 16:33 Відповісти
може перестати стріляти та розвести війська? не пробував? За фортіфікаційні споруди, як у 2019. Золоте, Станіца Луганська, Петровське... І незабути розмінувати.
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28.06.2024 16:51 Відповісти
Хто йому це усе пише...???? Постійне перегрівання всіх можливих і неможливих тем. Постійне біснування голого піару. Постійна розгонка очікувань. Постійне зловживання патріотичними наративами з їх постійним прикрашанням. Постійне взгвинчування вище неба всіх сподівань без найменшого розуміння, як їх досягнути. Постійна бравада й сіяння завідомо правильних, але практично нездійсненних тез.
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28.06.2024 16:58 Відповісти
ШОУУБЛДКИ - це ще страніше, ніж піар політиків . ЦЕ МЕТАСТАЗИ в НЕДОРОЗВИНЕНЕНИХ МІЗКАХ . Все ж таки кооперив Озеро знав, що подарувати Україні як презика ...Подивіться на їхнє шоублдство зараз - уся петушарня работаєт как часи . ну бувають голі збої, але то таке ...
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28.06.2024 17:42 Відповісти
Пора Зеленскому издавать свой цитатник, как у Мао Дзедуна
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28.06.2024 17:27 Відповісти
Україна нарощує виробництво зброї попри ДІЙ зєлєнскіх памошніков. То чого оце ЧМО примазується, не вклавши жодної особистої копійки у дрони, до виробництва і дронів, і інших видів зброї ? Єто мойо, єто мойо, єто апять мойо, і взагалі всьо мойо чи не так, громадянин зєлєнскій ?
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28.06.2024 17:38 Відповісти
За что нам такое тормознутое?
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28.06.2024 18:48 Відповісти
За тупість 73 % виборців в 2019 році .
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28.06.2024 19:19 Відповісти
Тупість була у шоколадного сунутися не другий срок. Да і взагалі в президенти.
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28.06.2024 22:28 Відповісти
А як же потужний план до кінця 2024 року закінчення війни ? Брехло !!
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28.06.2024 19:17 Відповісти
На 3-й рік війни дише дійшло... Хоча сумніваюсь і далі заривають мільярди в асвальт скоти.
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28.06.2024 20:06 Відповісти
Я тебе умоляю, виробляє він. На поклонах постійно
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28.06.2024 20:52 Відповісти
 
 