Ніхто не чекає альтернативи формату "Рамштайн", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не шукає альтернативи формату "Рамштайн". Раніше в НАТО пропонували новий інструмент підтримки України.
Про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, передає Цензор.НЕТ.
"Ніхто не чекає ніякої альтернативи, це додатковий буде інструмент. Тобто "Рамштайн" буде працювати - це для нас важливо, там більше 50 країн і не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу такому широкому представництву", - сказав він.
За словами Зеленського, інструмент, який сьогодні пропонують країни НАТО та генсек Столтенберг, це "додатковий потужний інструмент".
"Там є дуже важливий механізм, щоб гроші, які виділяють ті чи інші держави для підтримки обороноздатності України, доходили в Україну", - пояснив президент.
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"Управление Россией до сих пор проходит по системе, заложенной в Золотой Орде. Об этом идет речь в книге российского ученого Геннадия Тюньдешева «Великий хан Батый - основатель Российской государственности». То, что останки Киевской Руси и Золотой Орды существовали в своеобразном симбиозе, это основа не только евразийской теории (возникшей в первой трети ХХ века), но и система мировоззрения множества российских историков. Поэтому Геннадий Тюньдешев, доцент Института истории и права Хакасского государственного университета и кандидат юридических наук, в своей книге лишь систематизировал эти теории. Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственным языком теперь является русский (смесь славянского с тюркским), о языке основателя Российской империи напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: «казначейство», «таможня», «закон», «деньги», «дума», «ямская служба», «кара», «караул» и т.д. «Нынешняя Россия формировалась не на почве Киевской Руси, которая распалась на несколько суверенных государств еще в XII веке, за век до появления «монголов», не в соперничестве с ордынцами, с которыми не было у русских трений на религиозной или культурной почве. Россия возникла на совершенно новой московской почве, которая была органической частью золотоордынской государственности; она выросла из соперничества Московии с ханствами, входившими ранее в Золотую Орду, за право наследия распадающегося великого государства», - пишет автор книги. Традиции Золотой Орды надолго укоренились в жизни России. Многие законы и элементы культуры Золотой Орды были настолько прочны, что существовали не только в эпоху немецких царей России, но и дожили до наших дней."
россия - это Золотая Орда, а не Киевская Русь.
это всё объясняет! это объясняет эту войну.
Золотая Орда распалась и на ее землях начались войны между ханствами за земли распавшейся Орды. Куликовская битва - это была не битва за выход Московии с состава Золотой Орды, как ее пытаются представить российские историки-фальсификаторы. Это была междоусобная война между двумя ханствами за земли орды. Самых больших успехов в этих войнах междоусобных достигла московия и она пересобрала орду уже под новой столицей.
Золотая орда была многонациональным государством и россия есть многонациональным государством. Орда была страной с многими религиями, россия - страна с многими религиями.
россия - наследник орды. россия унаследовала у орды законы, правила, способ управления государством, способ воевать (захватывать другие народы и потом заставлять воевать их за себя), методы внешней политики.
орда вела захватническую политику, потом российская империя вела захватническую политику, потом ссср, потом рф. столетия прошли, а орда не изменилась.
им нужно понять, что европа, россия-орда, китай - это разные цивилизации и им вместе не быть.
нужно построить высокую бетонную стену на границе с россией и забыть о ее существовании.