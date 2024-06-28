Ніхто не чекає альтернативи формату "Рамштайн", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не шукає альтернативи формату "Рамштайн". Раніше в НАТО пропонували новий інструмент підтримки України.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не чекає ніякої альтернативи, це додатковий буде інструмент. Тобто "Рамштайн" буде працювати - це для нас важливо, там більше 50 країн і не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу такому широкому представництву", - сказав він.

За словами Зеленського, інструмент, який сьогодні пропонують країни НАТО та генсек Столтенберг, це "додатковий потужний інструмент".

"Там є дуже важливий механізм, щоб гроші, які виділяють ті чи інші держави для підтримки обороноздатності України, доходили в Україну", - пояснив президент.

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