Никто не ждет альтернативы формату "Рамштайн", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что никто не ищет альтернативы формату "Рамштайн". Ранее в НАТО предлагали новый инструмент поддержки Украины.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, передает Цензор.НЕТ.
"Никто не ждет никакой альтернативы, это дополнительный будет инструмент. То есть "Рамштайн" будет работать - это для нас важно, там более 50 стран и не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу такому широкому представительству", - сказал он.
По словам Зеленского, инструмент, который сегодня предлагают страны НАТО и генсек Столтенберг, это "дополнительный мощный инструмент".
"Там есть очень важный механизм, чтобы деньги, которые выделяют те или иные государства для поддержки обороноспособности Украины, доходили в Украину", - объяснил президент.
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"Управление Россией до сих пор проходит по системе, заложенной в Золотой Орде. Об этом идет речь в книге российского ученого Геннадия Тюньдешева «Великий хан Батый - основатель Российской государственности». То, что останки Киевской Руси и Золотой Орды существовали в своеобразном симбиозе, это основа не только евразийской теории (возникшей в первой трети ХХ века), но и система мировоззрения множества российских историков. Поэтому Геннадий Тюньдешев, доцент Института истории и права Хакасского государственного университета и кандидат юридических наук, в своей книге лишь систематизировал эти теории. Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственным языком теперь является русский (смесь славянского с тюркским), о языке основателя Российской империи напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: «казначейство», «таможня», «закон», «деньги», «дума», «ямская служба», «кара», «караул» и т.д. «Нынешняя Россия формировалась не на почве Киевской Руси, которая распалась на несколько суверенных государств еще в XII веке, за век до появления «монголов», не в соперничестве с ордынцами, с которыми не было у русских трений на религиозной или культурной почве. Россия возникла на совершенно новой московской почве, которая была органической частью золотоордынской государственности; она выросла из соперничества Московии с ханствами, входившими ранее в Золотую Орду, за право наследия распадающегося великого государства», - пишет автор книги. Традиции Золотой Орды надолго укоренились в жизни России. Многие законы и элементы культуры Золотой Орды были настолько прочны, что существовали не только в эпоху немецких царей России, но и дожили до наших дней."
россия - это Золотая Орда, а не Киевская Русь.
это всё объясняет! это объясняет эту войну.
Золотая Орда распалась и на ее землях начались войны между ханствами за земли распавшейся Орды. Куликовская битва - это была не битва за выход Московии с состава Золотой Орды, как ее пытаются представить российские историки-фальсификаторы. Это была междоусобная война между двумя ханствами за земли орды. Самых больших успехов в этих войнах междоусобных достигла московия и она пересобрала орду уже под новой столицей.
Золотая орда была многонациональным государством и россия есть многонациональным государством. Орда была страной с многими религиями, россия - страна с многими религиями.
россия - наследник орды. россия унаследовала у орды законы, правила, способ управления государством, способ воевать (захватывать другие народы и потом заставлять воевать их за себя), методы внешней политики.
орда вела захватническую политику, потом российская империя вела захватническую политику, потом ссср, потом рф. столетия прошли, а орда не изменилась.
им нужно понять, что европа, россия-орда, китай - это разные цивилизации и им вместе не быть.
нужно построить высокую бетонную стену на границе с россией и забыть о ее существовании.