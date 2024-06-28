Никто не ждет альтернативы формату "Рамштайн", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто не ищет альтернативы формату "Рамштайн". Ранее в НАТО предлагали новый инструмент поддержки Украины.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не ждет никакой альтернативы, это дополнительный будет инструмент. То есть "Рамштайн" будет работать - это для нас важно, там более 50 стран и не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу такому широкому представительству", - сказал он.

По словам Зеленского, инструмент, который сегодня предлагают страны НАТО и генсек Столтенберг, это "дополнительный мощный инструмент".

"Там есть очень важный механизм, чтобы деньги, которые выделяют те или иные государства для поддержки обороноспособности Украины, доходили в Украину", - объяснил президент.

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