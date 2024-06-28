РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11524 посетителя онлайн
Новости Война
802 7

Никто не ждет альтернативы формату "Рамштайн", - Зеленский

Зеленський заявив, що альтернативу формату Рамштайн не шукають

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто не ищет альтернативы формату "Рамштайн". Ранее в НАТО предлагали новый инструмент поддержки Украины.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не ждет никакой альтернативы, это дополнительный будет инструмент. То есть "Рамштайн" будет работать - это для нас важно, там более 50 стран и не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу такому широкому представительству", - сказал он.

По словам Зеленского, инструмент, который сегодня предлагают страны НАТО и генсек Столтенберг, это "дополнительный мощный инструмент".

"Там есть очень важный механизм, чтобы деньги, которые выделяют те или иные государства для поддержки обороноспособности Украины, доходили в Украину", - объяснил президент.

Читайте: Силы обороны остановили наступление РФ на Харьковщине, хотя там сейчас непросто, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Рамштайн (147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Книга "Великий хан Батый - основатель Российской государственности". Геннадий Тюньдешев.

"Управление Россией до сих пор проходит по системе, заложенной в Золотой Орде. Об этом идет речь в книге российского ученого Геннадия Тюньдешева «Великий хан Батый - основатель Российской государственности». То, что останки Киевской Руси и Золотой Орды существовали в своеобразном симбиозе, это основа не только евразийской теории (возникшей в первой трети ХХ века), но и система мировоззрения множества российских историков. Поэтому Геннадий Тюньдешев, доцент Института истории и права Хакасского государственного университета и кандидат юридических наук, в своей книге лишь систематизировал эти теории. Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственным языком теперь является русский (смесь славянского с тюркским), о языке основателя Российской империи напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: «казначейство», «таможня», «закон», «деньги», «дума», «ямская служба», «кара», «караул» и т.д. «Нынешняя Россия формировалась не на почве Киевской Руси, которая распалась на несколько суверенных государств еще в XII веке, за век до появления «монголов», не в соперничестве с ордынцами, с которыми не было у русских трений на религиозной или культурной почве. Россия возникла на совершенно новой московской почве, которая была органической частью золотоордынской государственности; она выросла из соперничества Московии с ханствами, входившими ранее в Золотую Орду, за право наследия распадающегося великого государства», - пишет автор книги. Традиции Золотой Орды надолго укоренились в жизни России. Многие законы и элементы культуры Золотой Орды были настолько прочны, что существовали не только в эпоху немецких царей России, но и дожили до наших дней."

россия - это Золотая Орда, а не Киевская Русь.

это всё объясняет! это объясняет эту войну.

Золотая Орда распалась и на ее землях начались войны между ханствами за земли распавшейся Орды. Куликовская битва - это была не битва за выход Московии с состава Золотой Орды, как ее пытаются представить российские историки-фальсификаторы. Это была междоусобная война между двумя ханствами за земли орды. Самых больших успехов в этих войнах междоусобных достигла московия и она пересобрала орду уже под новой столицей.

Золотая орда была многонациональным государством и россия есть многонациональным государством. Орда была страной с многими религиями, россия - страна с многими религиями.

россия - наследник орды. россия унаследовала у орды законы, правила, способ управления государством, способ воевать (захватывать другие народы и потом заставлять воевать их за себя), методы внешней политики.

орда вела захватническую политику, потом российская империя вела захватническую политику, потом ссср, потом рф. столетия прошли, а орда не изменилась.
показать весь комментарий
28.06.2024 15:46 Ответить
И это ошибка европы, что они смотрят на россиян, думают "вроде бы такие как мы белые европейцы" и пытаются их интегрировать в европейские организации, ес и нато.

им нужно понять, что европа, россия-орда, китай - это разные цивилизации и им вместе не быть.

нужно построить высокую бетонную стену на границе с россией и забыть о ее существовании.
показать весь комментарий
28.06.2024 15:49 Ответить
Ой дурак.........
показать весь комментарий
28.06.2024 15:46 Ответить
НАТО- це буде новий формат рішень від РАМШТАЙН . Й навряд чи там вирішуватиме долю Умєров, повислий як Резніков своїми золотими яйцями на Остіні.Чи може Тимошенко з Арахамією в кепці набікрень?
показать весь комментарий
28.06.2024 15:53 Ответить
А яка може бути альтернатива «Рамштайну - «Тмутаракань» хіба що?
показать весь комментарий
28.06.2024 15:55 Ответить
ЛИШЕ РІШУЧЕ НАТО!!!Але вовці це непотрібно
показать весь комментарий
28.06.2024 16:49 Ответить
 
 