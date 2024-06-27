В течение нескольких месяцев мы с партнерами должны подготовить план действий по пунктам Формулы мира, чтобы остановить войну, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что вместе с партнерами должны разработать план действий по итогам Саммита мира и по украинской формуле мира.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы предложили всем лидерам собраться на первой встрече (Глобальном саммите мира. - Ред.). Это было очень трудно - собрать в одном месте столько стран с разных континентов. Сейчас нам нужны следующие шаги. Следующие шаги - это работать над планом по каждому кризисному пункту этой войны, которую Путин принес в нашу страну. И мы должны приготовить этот план в течение месяцев", - сказал президент.
По словам Зеленского, много времени нет, поскольку погибает много людей.
"Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет. Мы хотим приготовить этот план как можно скорее", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
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Не тижнів?!
Ти нікуди не поспішаешь? Все гаразд?
Ті три пункти, по яким було комюніке, ніяк не означають припинення війни.
Пс воно два долати до двух не може, за о буде плани готувати! Вова ты план скуріваеш, а не готуеш, ты знову все переплутав.
Зеленський робить , те що його попросили у вашингтонському обкомі.
Що ж український народ - отримає ,ще один шанс - змінится , провести перевибори та реформи , пократи злодіїв та м'ясників .
Якщо це вдасться - Московія буде боятися нападати . Виберуть чергового блазня - України не буде ....
Є ще така думка, що Хйло собі готує плацдарм для перенесення" ГІЛІНЖІКСЬКОГО ЗАМКУ" до Вʼєтнаму на втечу. Вже Гааги на ньому висить ... А ця парочка в бік Оманів дивиться...
Как в Украине создать трибунал, чтобы засудить всех этих создателей формул. Зеленский должен быть первым в этом списке осужденных..
Мне нравится ваш план, товарищ жуков, сказал товарищ сталин после первой затяжки...
Може краще 1 млрд. дерев? Хоч дрова на зиму будуть
Смішні ці Зелені Шмарклі...
Нагадайте!
Ми повністю зараз залежні від політичної ситуації в ЄС та в штатах... люба зміна політики і ми всі бачили що може бути коли залишаємось на одинці з монстром який через брехливу політику штатів та діряві санкції має оборонний бюджет 130 млрд. у.е. та надійних партнерів Китаю Пн.Кореї і Ірану які те що говорять поставляють причому швидко а не розтягують на роки щоб набити кишені оборонних корпорацій а не поставити те що є на складах....
Пізно пити боржомі треба тепер слухати те що кажуть старші дядьки із заходу
Без плану? Аякже без плану? Це ж як по кадрове у кінематографі - все розписав, щоб було "красівоє", а як актори-генерали зіграють і партнери-шпійони зрісують то байдуже!
Бо саме головне з усіх мистецтв - це кіно, як казав його тьозка !
26% території України залишити кацапам.
Але всьому свій час. Головне не дати втекти нікому із зеленого кодла.
Навпаки - втечуь і ті останні притомні, що тут залишилися.
Бо цілком зрозуміло, що то не мир, а "умиротворення" крокодила, що вчепився вам в ноги тим, що ви просто відтяли ноги, щоби крододил міг спокійно їх доїсти та потім прийти за "рештою".