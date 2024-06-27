В течение нескольких месяцев мы с партнерами должны подготовить план действий по пунктам Формулы мира, чтобы остановить войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что вместе с партнерами должны разработать план действий по итогам Саммита мира и по украинской формуле мира.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы предложили всем лидерам собраться на первой встрече (Глобальном саммите мира. - Ред.). Это было очень трудно - собрать в одном месте столько стран с разных континентов. Сейчас нам нужны следующие шаги. Следующие шаги - это работать над планом по каждому кризисному пункту этой войны, которую Путин принес в нашу страну. И мы должны приготовить этот план в течение месяцев", - сказал президент.

По словам Зеленского, много времени нет, поскольку погибает много людей.

"Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет. Мы хотим приготовить этот план как можно скорее", - добавил он.

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