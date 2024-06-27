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С лидерами ЕС будем говорить о первоочередных потребностях Украины, в частности, о ПВО, - Зеленский

Зеленський розповів про мету візиту на саміт ЄС

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на саммите ЕС будет говорить о первоочередных потребностях Украины.

Об этом глава государства заявил по прибытии на саммит ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы будем говорить с лидерами о наших следующих шагах (на пути к членству в ЕС. - Ред.) и, конечно же, о первоочередных потребностях, - это противовоздушная оборона. Мы благодарны за объявленные и подписанные партнерами пакеты, но мы срочно нуждаемся в них на поле боя", - отметил Зеленский.

Также президент поблагодарил за решение ЕС по использованию доходов от российских замороженных активов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Евросоюз (17252)


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