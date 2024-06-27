Із лідерами ЄС говоритимемо про першочергові потреби України, зокрема про ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що на саміті ЄС говоритиме про першочергові потреби України.
Про це глава держави заявив після прибуття на саміт ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми будемо говорити з лідерами про наші наступні кроки (на шляху до членства в ЄС. - Ред.) і, звісно ж, про першочергові потреби, - це протиповітряна оборона. Ми вдячні за оголошені та підписані партнерами пакети, але ми терміново потребуємо їх на полі бою", - зазначив Зеленський.
Також президент подякував за рішення ЄС щодо використання доходів від російських заморожених активів.
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Не дарма класик писав:
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди»