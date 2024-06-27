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Із лідерами ЄС говоритимемо про першочергові потреби України, зокрема про ППО, - Зеленський

Зеленський розповів про мету візиту на саміт ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів, що на саміті ЄС говоритиме про першочергові потреби України.

Про це глава держави заявив після прибуття на саміт ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми будемо говорити з лідерами про наші наступні кроки (на шляху до членства в ЄС. - Ред.) і, звісно ж, про першочергові потреби, - це протиповітряна оборона. Ми вдячні за оголошені та підписані партнерами пакети, але ми терміново потребуємо їх на полі бою", - зазначив Зеленський.

Також президент подякував за рішення ЄС щодо використання доходів від російських заморожених активів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Євросоюз (13616)


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Не дарма класик писав:
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди»
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А що в цих гнид українського?
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27.06.2024 15:13 Відповісти
довбаний зеговорун?
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27.06.2024 14:45 Відповісти
гопца-дріцца гоп-ца-ца найвеличніша у світі хріпатца!
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самого найдорожчого прорашистського зеленого3,14стабола (" говоруна" обрав для себе "мудрий нарід" у 2019 році...
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