Україна сьогодні підпише 3 безпекові угоди, зокрема, з ЄС, - Зеленський
У четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської Ради.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", - зазначив він.
Глава держави зустрінеться з очільниками ЄС і держав-членів та проведе двосторонні переговори.
Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", - резюмував Зеленський.
Як раніше інформував Цензор.НЕТ, угоду між Україною та ЄС у сфері безпеки можуть підписати на полях наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 27-28 червня.
У Брюсселі 27 червня розпочинається дводенне засідання Європейської ради.
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Не зайвим є уважно подивитися, чи не присутній десь в тексті угоди надрукований маленькими літерами текст, на кшалт- "... підписання цієї угоди не передбачає виникнення жодних правових наслідків..."
Не хочуть агенти кремля під прикриттям "німців та французів", які виконують інструкції до "активних заходів" фсб у Німеччині, Франції.