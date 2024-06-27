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Україна сьогодні підпише 3 безпекові угоди, зокрема, з ЄС, - Зеленський

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

У четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської Ради.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу", - зазначив він.

Глава держави зустрінеться з очільниками ЄС і держав-членів та проведе двосторонні переговори.

Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі", - резюмував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС схвалила текст двосторонньої безпекової угоди України та Євросоюзу 

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, угоду між Україною та ЄС у сфері безпеки можуть підписати на полях наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 27-28 червня.

У Брюсселі 27 червня розпочинається дводенне засідання Європейської ради.

Автор: 

безпека (944) Зеленський Володимир (24213) членство в ЄС (1287) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+5
Мерзотники. Фронт сиплеться а вони гастролюють. За державний кошт і без толку і смислу: ці "безпекові угоди" і "саміти " не покладають ні на кого жодних зобов"язань, крім "угу, угу".
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27.06.2024 13:49
+3
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27.06.2024 14:01
+2
чо ей так весело? что не смешно, не поняли? Это ЗЕЛЕНСКИЙ
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27.06.2024 13:46
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чо ей так весело? что не смешно, не поняли? Это ЗЕЛЕНСКИЙ
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27.06.2024 13:46 Відповісти
А в яку дупу ми засунем ті угоди
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27.06.2024 13:58 Відповісти
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27.06.2024 14:01 Відповісти
Мерзотники. Фронт сиплеться а вони гастролюють. За державний кошт і без толку і смислу: ці "безпекові угоди" і "саміти " не покладають ні на кого жодних зобов"язань, крім "угу, угу".
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27.06.2024 13:49 Відповісти
Караван лає, а собака йде... (с)
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27.06.2024 14:22 Відповісти
Хтось може пояснити що таке 3 безпекова угода? де можна почитати текст?
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27.06.2024 13:50 Відповісти
Ці такий папірець у порівнянні з якім використаний за призначенням піпіфакс дуже вагомий документ.
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27.06.2024 13:53 Відповісти
угоди бажань
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27.06.2024 13:56 Відповісти
Таких як ти, дебілів, в ЕС не приймають !
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27.06.2024 13:50 Відповісти
А таких як ти беруть?
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27.06.2024 13:54 Відповісти
А коли з Гваделупою підпише Вальодя? Відразу з Науру та Токелау?
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27.06.2024 13:51 Відповісти
Та фуфло то все!
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27.06.2024 13:56 Відповісти
Угода - корисна річ для України, якщо вона сумлінно виконуватиметься.
Але угода - не міжнародний договір, який ратифікується законодавцями країн-підписантів, та який виконується, як закон.
Не зайвим є уважно подивитися, чи не присутній десь в тексті угоди надрукований маленькими літерами текст, на кшалт- "... підписання цієї угоди не передбачає виникнення жодних правових наслідків..."
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27.06.2024 13:59 Відповісти
Імітують та насолоджуються життям.. Хтось написав : Ми боїмося все життя, сказати правду людям в очі, хвальбу всі слухають охоче, а критика то шлях до побиття... Ми хвалимо керівників, бо можуть вигнати з роботи, а ті хто йдуть системи проти, серед невдах і боржників... В минулому спокійні дні, ціна зросла на всі питання та й правді не потрібні виправдання, усе на хабарях й брехні...
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27.06.2024 14:09 Відповісти
Дебіл,а що вони дають для перемоги ці угоди?
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27.06.2024 14:11 Відповісти
Наче з ''писаною торбою''..
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27.06.2024 14:15 Відповісти
А що зі вступом до ЕС? Червень вже закінчився. Ось і Гертрудуне хочуть німці і французи на пост голови ЕС . Треба швидко підписати максимум .
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27.06.2024 14:15 Відповісти
Мабуть не хочуть не власне німці та французи.
Не хочуть агенти кремля під прикриттям "німців та французів", які виконують інструкції до "активних заходів" фсб у Німеччині, Франції.
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27.06.2024 14:47 Відповісти
*.....широкая поддержка на любые институционные изменения внутри*.Это очивидная хитрожопасть.Такая формулировка легализирувют ОП как государственную институцию во главе с ермаком,которая не предусмотренна Конституцией.
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27.06.2024 14:43 Відповісти
Навіщо називати піарні папірці Володі Боневтіка "безпековими угодами"?
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27.06.2024 15:39 Відповісти
вигулюють для втіхи, що в України Є П-Резидент Путіна а є нетряпкаякась у ролі презика -
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27.06.2024 16:04 Відповісти
 
 