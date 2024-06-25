Рада ЄС схвалила текст двосторонньої безпекової угоди України та Євросоюзу
25 червня Рада Європейського Союзу погодила проєкт безпекової угоди між Україною та ЄС.
Про це заявила очільниця МЗС головуючої у ЄС Бельгії Аджа Лябіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Глава МЗС зазначила що на зустрічі готувалися до наступного саміту Європейської ради, що відбудеться в кінці тижня у Брюсселі.
"Ця зустріч дасть повну картину нашої підтримки Україні у всіх формах. Також хочу зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС затвердила проєкт спільних безпекових зобов’язань між ЄС та Україною", – розповіла Лябіб.
Як писав Цензор.НЕТ раніше, угоду між Україною та ЄС у сфері безпеки можуть підписати на полях наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 27-28 червня.
на хлiб намазати, на х..й надiти?
Про що ви? Як можно писати про це, та Навідь текста не навести?
Нема жодного линку чи посилання!