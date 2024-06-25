У Люксембурзі почалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС
У Люксембурзі, 25 червня, розпочалася перша Міжурядова конференція, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.
Конференція розпочалася з виступу по відеозв'язку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Ми прекрасно розуміємо, що попереду ще багато роботи на шляху. Ми готові до неї. Ми продемонстрували, що можемо рухатися швидко і досягати неможливого. Сьогоднішня подія це чітко демонструє", - заявив очільник Кабінету міністрів України.
Шмигаль також наголосив, що майбутнє членство України в ЄС є найкращою відповіддю на виклики Європи сьогодення та "унікальна можливість" зміцнити ЄС.
"Ми віримо, що допомога Україні у перемозі над російським агресором та подолання викликів післявоєнної відбудови стане найбільшим досягненням Європи за останні десятиліття", - сказав прем'єр.
Після Шмигаля виступила міністерка закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб. Як відомо, Бельгія в цьому півріччі головує у Раді ЄС.
"Від імені Європейського Союзу я рада вітати тут сьогодні шановних представників України на відкритті переговорів про вступ вашої країни до ЄС", - цитує слова дипломатки "Європейська правда".
Зазначимо, що делегацію України на конференції очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
