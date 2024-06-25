УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9647 відвідувачів онлайн
Новини
933 4

Початок переговорів із Україною про членство в ЄС - це чіткий сигнал Путіну, - глава МЗС Бельгії Лябіб

Глава МЗС Бельгії Лябіб про переговори з Україною

Російський диктатор Володимир Путін намагався відібрати майбутнє в Україні, проте вона наближається до ЄС.

Про це заявила глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це історичний день. Це 25 червня увійде в історію Європейського Союзу. І я дуже рада, що це сталося за бельгійського головування", - сказала міністерка.

Лябіб відзначила заслуги України, яка попри величезні труднощі, в умовах повномасштабної війни, здійснювала необхідні реформи.

"Думаю, це також чіткий сигнал для Володимира Путіна, який намагався послабити Україну, відібрати її майбутнє, замість українців визначити майбутнє країни, що – навпаки – Україна лише наближається ще ближче до ЄС", - додала глава МЗС.

Наразі очікується початок міжурядової конференції, а після цього відбудеться міжурядова конференція з Молдовою, що також офіційно запускає процес перемовин про її членство.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня у Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз. Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей.

Читайте: Від сьогодні відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі, - Зеленський

Автор: 

Бельгія (429) членство в ЄС (1358) Євросоюз (14018)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путін стосовно європи може і гарчав, але кусав і кусає він через нато - пора вже скинути кольорові окуляри і надіти прозорі, можна навіть без збільшення
показати весь коментар
25.06.2024 17:23 Відповісти
"чіткі сигнали" від України і її народу і куйлу і ЄС І НАТО .БУЛИ НА МАЙДАНІ. Правда і ЄС І НАТО глухі на ці сигнали до сьогоднішнього дня.Цією глухотою і сліпотою скористався куйло і вирішив знищити Україну війною.Це.що свистить цей європейський балабол, нічого конкретного Україні і її народу не пропонує.за виключенням багатолітньої невизначеності і європейських чергових пустопорожніх обіцянок.які в ЄС НІХТО НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ...
показати весь коментар
25.06.2024 17:34 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 18:49 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 18:52 Відповісти
 
 