Початок переговорів із Україною про членство в ЄС - це чіткий сигнал Путіну, - глава МЗС Бельгії Лябіб

Російський диктатор Володимир Путін намагався відібрати майбутнє в Україні, проте вона наближається до ЄС.

Про це заявила глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це історичний день. Це 25 червня увійде в історію Європейського Союзу. І я дуже рада, що це сталося за бельгійського головування", - сказала міністерка.

Лябіб відзначила заслуги України, яка попри величезні труднощі, в умовах повномасштабної війни, здійснювала необхідні реформи.

"Думаю, це також чіткий сигнал для Володимира Путіна, який намагався послабити Україну, відібрати її майбутнє, замість українців визначити майбутнє країни, що – навпаки – Україна лише наближається ще ближче до ЄС", - додала глава МЗС.

Наразі очікується початок міжурядової конференції, а після цього відбудеться міжурядова конференція з Молдовою, що також офіційно запускає процес перемовин про її членство.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня у Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз. Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей.

