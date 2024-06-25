УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9281 відвідувач онлайн
Новини
2 799 24

Від сьогодні відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі, - Зеленський

Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель

Сьогодні, 25 червня, Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що майже два роки тому, у червні 2022-го, Україна здобула кандидатство, а в грудні минулого року - отримала політичне рішення щодо переговорів.

Читайте: Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі, - Кулеба

"Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні.

Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну, нашу державу, наш народ. Дякую команді, яка робить усе, щоб ми стали частиною Європейського Союзу. Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!" - наголосив президент.

Також читайте: Мішель про початок переговорів із Україною щодо членства в ЄС: Це початок довгого процесу

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня у Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз. Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) членство в ЄС (1358)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Зєля.скільки в тебе вже різних стартів було? А фінал для тебе ******* буде точно
показати весь коментар
25.06.2024 14:58 Відповісти
+6
Такі заяви може робити тільки потужний член.
показати весь коментар
25.06.2024 15:03 Відповісти
+4
Всратись i не жити
показати весь коментар
25.06.2024 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зєля.скільки в тебе вже різних стартів було? А фінал для тебе ******* буде точно
показати весь коментар
25.06.2024 14:58 Відповісти
Після війни не зможе нову роботу знайти, бо коли його призивали, то на його місце іншого взяли? Чи буде боротися з ПТСР і бігати інвалідність оформляти? Або майно своє знищене під обстрілами намагатиметься відновити?

Чим для нього херовим буде?
показати весь коментар
25.06.2024 15:01 Відповісти
Як мінімум за злочинну бездіяльність
..., а може ще й за зраду буде
показати весь коментар
25.06.2024 15:15 Відповісти
Африкан Свиридович. А слони?

Саломон Самсонович. Які слони? Ви їх коли-небудь бачили? Ви ще бронтозаврів би згадали! ***** це все! Басні дідуся Панаса, не було ніяких слонів…

Свирид Опанасович Інтєрєсно у вас получаєтся: слонів не було, а дідусь Панас, значить. був?

Саломон Самсонович. І дідуся Панаса тоже не було, нюханте свій кал, діду, і не отвлікайтєсь.

(с) самі знаєте хто
показати весь коментар
25.06.2024 15:26 Відповісти
Всратись i не жити
показати весь коментар
25.06.2024 14:58 Відповісти
Ви вже вчора це писали, припиніть
Пропоную перемкнути увагу на подію століття - суд з Тищенком в головній ролі. Там весело
показати весь коментар
25.06.2024 15:09 Відповісти
Це я про весілля через Дію писав. І, взагалі, це не коментар, а тег до новини
показати весь коментар
25.06.2024 15:13 Відповісти
У Тищенка роль Бубачки только на абарот. Бубачка праведник в боретца со злом в образе дружбана тищенка. Все при деле, пипл хлеба меньше будет требавать
показати весь коментар
25.06.2024 16:00 Відповісти
коли до зелі привязати олівець, це вже буде члєн-кореспондент" )))
показати весь коментар
25.06.2024 15:00 Відповісти
Такі заяви може робити тільки потужний член.
показати весь коментар
25.06.2024 15:03 Відповісти
Тіко рояль йому не показуйте, бо буде біда...
показати весь коментар
25.06.2024 15:11 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 15:11 Відповісти
Після рояля член в Євросоюз це по квартальному,будемо ждати овації.
показати весь коментар
25.06.2024 15:30 Відповісти
Членство - це вже фалічний символ чи тільки членство в черзі до нього?
показати весь коментар
25.06.2024 15:35 Відповісти
Не раньше чем через 4 года. И не факт что Украина будет на карте к тому времени.
показати весь коментар
25.06.2024 15:36 Відповісти
Хтось забув свинарник закрити - причмелена свинособака вибігла і рохкає свинособачою.
показати весь коментар
25.06.2024 15:46 Відповісти
Лет 30-40...
показати весь коментар
25.06.2024 15:58 Відповісти
З зеленою мафією довго ще нам йти.. Коваль коня кує, а жаба й собі лапу дає..
показати весь коментар
25.06.2024 16:20 Відповісти
Не кажи гоп стартун
показати весь коментар
25.06.2024 16:47 Відповісти
До мільярда рахувати можемо . Вже посадили 1 мільярд дерев. Починаємо !
показати весь коментар
25.06.2024 17:00 Відповісти
З 2017 року при Порошенко, був зроблений рішучий крок до ЄС!!! Мабудь зеленський цього не знав!
показати весь коментар
25.06.2024 21:31 Відповісти
 
 