Від сьогодні відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі, - Зеленський

Сьогодні, 25 червня, Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що майже два роки тому, у червні 2022-го, Україна здобула кандидатство, а в грудні минулого року - отримала політичне рішення щодо переговорів.

"Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні.



Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну, нашу державу, наш народ. Дякую команді, яка робить усе, щоб ми стали частиною Європейського Союзу. Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!" - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня у Люксембурзі стартують переговори про вступ України в Євросоюз. Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей.