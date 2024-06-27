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Новости
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Украина сегодня подпишет 3 соглашения по безопасности, в частности, с ЕС, - Зеленский

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Европейского Совета.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях Украина начала фактические переговоры относительно членства в ЕС. Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса", - отметил он.

Глава государства встретится с руководителями ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры.

Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом. Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри. Каждый шаг - ради приближения нашей исторической цели: мира и процветания в общем европейском доме", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: Для вступления в ЕС Украине следует избрать стратегию терпеливой настойчивости и вести переговоры, - посол Матернова

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, соглашение между Украиной и ЕС в сфере безопасности могут подписать на полях следующего заседания Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 27-28 июня.

В Брюсселе 27 июня начинается двухдневное заседание Европейского совета.

Автор: 

безопасность (1115) Зеленский Владимир (20734) членство в ЕС (1048) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+5
Мерзотники. Фронт сиплеться а вони гастролюють. За державний кошт і без толку і смислу: ці "безпекові угоди" і "саміти " не покладають ні на кого жодних зобов"язань, крім "угу, угу".
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27.06.2024 13:49
+3
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27.06.2024 14:01
+2
чо ей так весело? что не смешно, не поняли? Это ЗЕЛЕНСКИЙ
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27.06.2024 13:46
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чо ей так весело? что не смешно, не поняли? Это ЗЕЛЕНСКИЙ
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27.06.2024 13:46 Ответить
А в яку дупу ми засунем ті угоди
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27.06.2024 13:58 Ответить
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27.06.2024 14:01 Ответить
Мерзотники. Фронт сиплеться а вони гастролюють. За державний кошт і без толку і смислу: ці "безпекові угоди" і "саміти " не покладають ні на кого жодних зобов"язань, крім "угу, угу".
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27.06.2024 13:49 Ответить
Караван лає, а собака йде... (с)
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27.06.2024 14:22 Ответить
Хтось може пояснити що таке 3 безпекова угода? де можна почитати текст?
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27.06.2024 13:50 Ответить
Ці такий папірець у порівнянні з якім використаний за призначенням піпіфакс дуже вагомий документ.
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27.06.2024 13:53 Ответить
угоди бажань
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27.06.2024 13:56 Ответить
Таких як ти, дебілів, в ЕС не приймають !
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27.06.2024 13:50 Ответить
А таких як ти беруть?
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27.06.2024 13:54 Ответить
А коли з Гваделупою підпише Вальодя? Відразу з Науру та Токелау?
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27.06.2024 13:51 Ответить
Та фуфло то все!
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27.06.2024 13:56 Ответить
Угода - корисна річ для України, якщо вона сумлінно виконуватиметься.
Але угода - не міжнародний договір, який ратифікується законодавцями країн-підписантів, та який виконується, як закон.
Не зайвим є уважно подивитися, чи не присутній десь в тексті угоди надрукований маленькими літерами текст, на кшалт- "... підписання цієї угоди не передбачає виникнення жодних правових наслідків..."
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27.06.2024 13:59 Ответить
Імітують та насолоджуються життям.. Хтось написав : Ми боїмося все життя, сказати правду людям в очі, хвальбу всі слухають охоче, а критика то шлях до побиття... Ми хвалимо керівників, бо можуть вигнати з роботи, а ті хто йдуть системи проти, серед невдах і боржників... В минулому спокійні дні, ціна зросла на всі питання та й правді не потрібні виправдання, усе на хабарях й брехні...
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27.06.2024 14:09 Ответить
Дебіл,а що вони дають для перемоги ці угоди?
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27.06.2024 14:11 Ответить
Наче з ''писаною торбою''..
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27.06.2024 14:15 Ответить
А що зі вступом до ЕС? Червень вже закінчився. Ось і Гертрудуне хочуть німці і французи на пост голови ЕС . Треба швидко підписати максимум .
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27.06.2024 14:15 Ответить
Мабуть не хочуть не власне німці та французи.
Не хочуть агенти кремля під прикриттям "німців та французів", які виконують інструкції до "активних заходів" фсб у Німеччині, Франції.
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27.06.2024 14:47 Ответить
*.....широкая поддержка на любые институционные изменения внутри*.Это очивидная хитрожопасть.Такая формулировка легализирувют ОП как государственную институцию во главе с ермаком,которая не предусмотренна Конституцией.
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27.06.2024 14:43 Ответить
Навіщо називати піарні папірці Володі Боневтіка "безпековими угодами"?
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27.06.2024 15:39 Ответить
вигулюють для втіхи, що в України Є П-Резидент Путіна а є нетряпкаякась у ролі презика -
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27.06.2024 16:04 Ответить
 
 