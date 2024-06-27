Украина сегодня подпишет 3 соглашения по безопасности, в частности, с ЕС, - Зеленский
В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Европейского Совета.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"На днях Украина начала фактические переговоры относительно членства в ЕС. Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса", - отметил он.
Глава государства встретится с руководителями ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры.
Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом. Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри. Каждый шаг - ради приближения нашей исторической цели: мира и процветания в общем европейском доме", - резюмировал Зеленский.
Как ранее информировал Цензор.НЕТ, соглашение между Украиной и ЕС в сфере безопасности могут подписать на полях следующего заседания Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 27-28 июня.
В Брюсселе 27 июня начинается двухдневное заседание Европейского совета.
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