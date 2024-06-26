Для вступления в ЕС Украине следует избрать стратегию терпеливой настойчивости и вести переговоры, - посол Матернова

Украине надо смириться, что расширение ЕС происходит при условии единодушия.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно смириться с тем, что расширение ЕС осуществляется при условии единодушия, любое отдельное государство-член имеет возможность откладывать, блокировать отдельные шаги. И я думаю, что другие нынешние страны-кандидаты могли бы вам рассказать об этом. Знаете, Украина не первая, и наверное, не последняя, где такое произойдет. И чтобы справиться с этим, нужно терпеливо проявлять настойчивость", - подчеркнула дипломат.

"Поскольку в случае с Украиной существуют двусторонние проблемы с одной из стран, то наш лучший совет - взаимодействовать, разговаривать, обсуждать, искать решения, как преодолеть потенциальные разногласия. Потому что да, процесс расширения организован так, что он должен быть единодушно согласован на каждом этапе пути.

Нет волшебной формулы решения вопросов, кроме дискуссий, переговоров, разъяснительной работы, дипломатической работы и т.д.", - добавила Матернова.

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