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Для вступления в ЕС Украине следует избрать стратегию терпеливой настойчивости и вести переговоры, - посол Матернова

Матернова про вступ України до ЄС

Украине надо смириться, что расширение ЕС происходит при условии единодушия.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно смириться с тем, что расширение ЕС осуществляется при условии единодушия, любое отдельное государство-член имеет возможность откладывать, блокировать отдельные шаги. И я думаю, что другие нынешние страны-кандидаты могли бы вам рассказать об этом. Знаете, Украина не первая, и наверное, не последняя, где такое произойдет. И чтобы справиться с этим, нужно терпеливо проявлять настойчивость", - подчеркнула дипломат.

"Поскольку в случае с Украиной существуют двусторонние проблемы с одной из стран, то наш лучший совет - взаимодействовать, разговаривать, обсуждать, искать решения, как преодолеть потенциальные разногласия. Потому что да, процесс расширения организован так, что он должен быть единодушно согласован на каждом этапе пути.

Нет волшебной формулы решения вопросов, кроме дискуссий, переговоров, разъяснительной работы, дипломатической работы и т.д.", - добавила Матернова.

Также читайте: Посол ЕС Матернова о переговорах с Украиной о вступлении: Несколько месяцев будет проводиться двусторонний скрининг

Автор: 

членство в ЕС (1048) Матернова Екатерина (63)


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Краще назвіть сфери, де Україна не є "тєрпілою"?
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26.06.2024 13:07 Ответить
Спокіи головне спокіи! - Матернова - а спокіи нам тільки сниться
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26.06.2024 13:14 Ответить
Нічого страшного. Ми 10 років вже наполегливо терпимо і потерпімо ще. Тепер знатимемо, що президент нам потрібен той, хто скаже терпіть.
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26.06.2024 13:14 Ответить
- Это твоя родная власть.
- Вот эта?
- Эта-эта. Другой у тебя нет. И не будет, я уж позабочусь. Так что давай яростно поддерживай.
- Вона...
- А как же. Это ж по твоему желанию реки перегораживаются, каналы строятся, пестициды...
- Вона...
- Ты же этого хотел...
- Когда?
- Вот тебе на... Что ты прикидываешься, ты же всегда этого хотел.
- Хотел конечно. Ой, разговор какой тяжелый... Позвольте на минутку.
- Стоять! Отвечай по форме.
- Глуп, ваше сиятельство.
- Не сметь! Я твое родное народное государство. Отвечай: «Слушаюсь, гражданин начальник!»
- Слушаюсь, гражданин начальник.
- И знай, если кто поинтересуется, ты сам всего этого хотел. Ясно?
- Так точно. Ясно.

(с)
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26.06.2024 13:19 Ответить
Методом жеребкування в ЄС вибрали балакаючу голову яка сказала Україні-"Йдіть лісом...10 років"
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26.06.2024 13:23 Ответить
І щоб упоратися з цим, потрібно терпляче виявляти наполегливість" Тим, хто пропонує Україні і українському народові НАПОЛЕГЛИВЕ ТЕРПІННЯ вказувати дорогу за рашистським кораблем накуй...Покидьки і негідники ,потвори європейські, котрі пропонують цілій країні терпляче помирати від рашистського терориста і вбивці...
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26.06.2024 13:26 Ответить
И переизбрать президента.
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26.06.2024 13:27 Ответить
Всі кажуть шо Україна не буде в ЄС поки 🤡буде сідіти у кріслі президента ...ви вибрали це мафіозне фсбешне гі* но ...тепер самі нюхайте...ЄС таке не хоче
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26.06.2024 14:11 Ответить
Для этого надо меньше воровать, соблюдать законы и быть готовым к этому. А наполегливість потрібна тільки вам, щоб людей дурити
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26.06.2024 15:01 Ответить
 
 