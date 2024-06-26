Посол ЕС Матернова о переговорах с Украиной о вступлении: Несколько месяцев будет проводиться двусторонний скрининг

Украина и Евросоюз должны провести переговоры по 35 разделам на пути к ее членству в ЕС.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол ЕС Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, 25 июня 2024 года - это формальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Этому предшествовало одобрение 27 государствами-членами так называемых переговорных рамок.

"А в Люксембурге состоялись две первые межправительственные конференции для Украины и Молдовы, которые ознаменовали формальное начало переговоров. Итак, после этого переговоры начаты, они открыты, и следующим шагом будет так называемый двусторонний скрининг", - пояснила Матернова.

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Так, двусторонний скрининг будет детально изучать acquis communautaire, свод законов, норм и правил ЕС, и сравнивать его с украинским законодательством, чтобы определить, где есть пробелы и какие области необходимо заполнить. Это может занять несколько месяцев, после чего будут запущены первые разделы.

Так, Украина и ЕС должны провести переговоры по 35 разделам. Есть также несколько тематических разделов, например, окружающая среда, финансовый контроль, финансовые рынки, ряд технических сфер.

"И в дополнение к этому, есть категории, которые являются частью глав 23 и 24, и которые являются факторами, касающимися верховенства закона, демократического управления, борьбы с коррупцией и т.д. И это области, которые не имеют отдельных acquis communautaire, прикрепленных к ним, но они будут оцениваться по европейским стандартам, система управления должна работать в стране", - добавила посол ЕС.

Напомним, что 25 июня в Люксембурге состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

Ранее Матернова заявила, что через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом Евросоюза.

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