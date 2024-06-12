Самое опасное, что может произойти с Западом - это победа России, - посол ЕС Матернова

Победа России в Украине будет самой большой опасностью для стран Запада.

Об этом в интервью словацкому изданию Aktuality заявила посол ЕС Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что самое опасное, что может произойти с Западом, - это если Россия победит", - подчеркнула дипломат.

Посол отметила, что со времен Второй мировой войны Запад живет в системе, которая была построена для того, чтобы такие войны больше никогда не повторялись.

"Одним из фундаментальных столпов этой системы является Устав ООН, который гласит, что границы не могут быть перекроены военным путем. Если бы это было разрешено, если бы даже один из постоянных членов Совета безопасности ООН напал на мирного соседа и результатом этого стал бы передел границ, то ничего из того, на чем построена международная система, не было бы действительным", - пояснила Матернова.

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