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Новости Война
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Самое опасное, что может произойти с Западом - это победа России, - посол ЕС Матернова

Матернова вважає перемогу РФ найбільшою небезпекою для Заходу

Победа России в Украине будет самой большой опасностью для стран Запада.

Об этом в интервью словацкому изданию Aktuality заявила посол ЕС Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что самое опасное, что может произойти с Западом, - это если Россия победит", - подчеркнула дипломат.

Посол отметила, что со времен Второй мировой войны Запад живет в системе, которая была построена для того, чтобы такие войны больше никогда не повторялись.

"Одним из фундаментальных столпов этой системы является Устав ООН, который гласит, что границы не могут быть перекроены военным путем. Если бы это было разрешено, если бы даже один из постоянных членов Совета безопасности ООН напал на мирного соседа и результатом этого стал бы передел границ, то ничего из того, на чем построена международная система, не было бы действительным", - пояснила Матернова.

Также читайте: Украина может до конца года получить прибыль от замороженных активов России, – посол ЕС Матернова

Автор: 

Евросоюз (17135) Матернова Екатерина (58)


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З усім світом,не тільки з Заходом
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12.06.2024 12:01 Ответить
Ой, тільки не треба цих казочок. Захід просто видихне, похитає головою, позаламує руки, на усяк випадок розмістить у себе віськові бази США і... повернеться до бізнесу ас южуал з паРашею. Вони вже раз здавали Україну паРаші в 22 році, тільки ЗСУ завадило. Але обираючи між війною з паРашею і бізнесом з паРашею, Захід завжди обере бізнес.
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12.06.2024 12:07 Ответить
Це добре, що ви таке кажете.
Але насправді для Заходу зараз набагато небезпечніша перемога ХАМАСу в секторі Газу.
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12.06.2024 12:14 Ответить
Авжеж бо тоді ''заходу'' доведеться воювати ще й з Україною..
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12.06.2024 12:32 Ответить
👀
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12.06.2024 12:42 Ответить
 
 