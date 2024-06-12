Найнебезпечніше, що може статися із Заходом, - це перемога Росії, - посол ЄС Матернова

Перемога Росії в Україні буде найбільшою небезпекою для країн Заходу.

Про це в інтерв'ю словацькому виданню Aktuality заявила посол ЄС Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що найнебезпечніше, що може статися із Заходом, - це якщо Росія переможе", - наголосила дипломат.

Посол зауважила, що з часів Другої світової війни Захід живе в системі, яка була побудована для того, щоб такі війни більше ніколи не повторювалися.

"Одним з фундаментальних стовпів цієї системи є Статут ООН, який говорить, що кордони не можуть бути перекроєні військовим шляхом. Якби це було дозволено, якби навіть один з постійних членів Ради безпеки ООН напав на мирного сусіда і результатом цього став би переділ кордонів, то нічого з того, на чому побудована міжнародна система, не було б дійсним", - пояснила Матернова.

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