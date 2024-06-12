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Новини Війна
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Найнебезпечніше, що може статися із Заходом, - це перемога Росії, - посол ЄС Матернова

Матернова вважає перемогу РФ найбільшою небезпекою для Заходу

Перемога Росії в Україні буде найбільшою небезпекою для країн Заходу.

Про це в інтерв'ю словацькому виданню Aktuality заявила посол ЄС Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що найнебезпечніше, що може статися із Заходом, - це якщо Росія переможе", - наголосила дипломат.

Посол зауважила, що з часів Другої світової війни Захід живе в системі, яка була побудована для того, щоб такі війни більше ніколи не повторювалися.

"Одним з фундаментальних стовпів цієї системи є Статут ООН, який говорить, що кордони не можуть бути перекроєні військовим шляхом. Якби це було дозволено, якби навіть один з постійних членів Ради безпеки ООН напав на мирного сусіда і результатом цього став би переділ кордонів, то нічого з того, на чому побудована міжнародна система, не було б дійсним", - пояснила Матернова.

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Автор: 

Євросоюз (13440) Матернова Катаріна (75)


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З усім світом,не тільки з Заходом
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12.06.2024 12:01 Відповісти
Ой, тільки не треба цих казочок. Захід просто видихне, похитає головою, позаламує руки, на усяк випадок розмістить у себе віськові бази США і... повернеться до бізнесу ас южуал з паРашею. Вони вже раз здавали Україну паРаші в 22 році, тільки ЗСУ завадило. Але обираючи між війною з паРашею і бізнесом з паРашею, Захід завжди обере бізнес.
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12.06.2024 12:07 Відповісти
Це добре, що ви таке кажете.
Але насправді для Заходу зараз набагато небезпечніша перемога ХАМАСу в секторі Газу.
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12.06.2024 12:14 Відповісти
Авжеж бо тоді ''заходу'' доведеться воювати ще й з Україною..
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12.06.2024 12:32 Відповісти
👀
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12.06.2024 12:42 Відповісти
 
 