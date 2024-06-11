"Сьогодні ми не можемо примушувати, але підтримаємо": Зеленський закликав біженців повертатися в Україну

Президент Володимир Зеленський закликав українських біженців за кордоном повертатися в Україну.

Про це він заявив під час спільної пресконференції у Берліні з канцлером ФРН Олафом Шольцем, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми не можемо нікого примушувати (повернутися, – ред.), але скажу відверто, ми б підтримали рішення, якщо б сьогодні, у такий складний момент, ті, хто хочуть, могли б приїхати в Україну і допомагати відновлювати державу. Є напрямки, над якими треба працювати сьогодні, є люди, які залишилися без домівок, їм потрібна допомога, потрібні робочі руки", – розповів Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент додав, що, на його думку, глобальне відновлення України почнеться після закінчення війни.

"Впевнений, що після закінчення війни усі повернуться, щоб відновлювати нашу державу, будуть робочі місця, буде безпека, буде велика мотивація", – додав президент.

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Як повідомлялося, Європейська Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2026 року.

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.