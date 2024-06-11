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Новини
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"Сьогодні ми не можемо примушувати, але підтримаємо": Зеленський закликав біженців повертатися в Україну

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українських біженців за кордоном повертатися в Україну.

Про це він заявив під час спільної пресконференції у Берліні з канцлером ФРН Олафом Шольцем, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми не можемо нікого примушувати (повернутися, – ред.), але скажу відверто, ми б підтримали рішення, якщо б сьогодні, у такий складний момент, ті, хто хочуть, могли б приїхати в Україну і допомагати відновлювати державу. Є напрямки, над якими треба працювати сьогодні, є люди, які залишилися без домівок, їм потрібна допомога, потрібні робочі руки", – розповів Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент додав, що, на його думку, глобальне відновлення України почнеться після закінчення війни.

"Впевнений, що після закінчення війни усі повернуться, щоб відновлювати нашу державу, будуть робочі місця, буде безпека, буде велика мотивація", – додав президент.

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Як повідомлялося, Європейська Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців ще на рік – до березня 2026 року.

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: 

біженці (697) Зеленський Володимир (2512) Євросоюз (5112)


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підтримка людей що повернуться до України буде заключаться в тому, щоб працювати на відновлені будинків для тих кто втратив житло? може спочатку ім нададуть житло, безпечне місце проживання для іх дітей, світло без відключень... а якщо це більшістю жінки і діти їх куди направити працювати?
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11.06.2024 17:15 Відповісти
"Сьогодні ми не можемо нікого примушувати..." Скільки жалю у цій фоазі.
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11.06.2024 17:20 Відповісти
Тут медом намазано.
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11.06.2024 17:29 Відповісти
При такий умовах, які створила Зєрмаковщина? Все для того, щоб більше виїхало, і не повернулось.
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11.06.2024 17:32 Відповісти
оце його штирить сьогодні…. Та людийдуть на смерть, аби тільки вирватись з цього концтабору, в який ви перевірили колись нормальну демократичну краіну.
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11.06.2024 17:32 Відповісти
"Сьогодні ми не можемо примушувати, але підтримаємо"
все - як не крути - а потрібен цитатнік,
в нас свій мао дзе дун!
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11.06.2024 17:35 Відповісти
Мама Ріма і папа Iзя вже веслують на байдарках проти течії ???
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11.06.2024 17:53 Відповісти
Коли тобі з порога на кордоні замість вітання питають "а які у вас підстави було виїжджати", хочеться не повернутися, а послати на Х, навіть якщо ти не біженець а військовий з першого дня. (Командир нормальний, все ж пробив та надав відпустку. Так, таке буває). Процедура виїзду/в'їзду - мерзотна та принизлива незалежно від того який в людини статус. Я громадянин, чого я маю ще виправдовуватися навіть коли повертаюся в Україну?! Перетворили остаточно країну на гниле паскудство, де громадянин - це синонім вічного лоха, бросового ресурсу і в'язня. Повернувся лише щоб не підставляти хлопців та командирів. Це ЄДИНА причина, га всі лякалки тюрмою давно пофіг. Дасть бог виживу та колись звільнюся, поїду звідси на завжди. Це остаточно вирішено. Не хочу мати нічого з цією країною, вона не варта того, та й позитивного майбутнього тут нема у нормальних людей, я вже це остаточно зрозумів. Це остаточно країна панів і рабів. Вічна боротьба за чуже майбутнє задовбала. Ще тре за своє майбутнє поборотися, а уся мразота нехай негрів з африки везе батраками чи то захисниками, мені пофіг. Хто зараз воює, той воює вже давно не за цю "панську шляпу", а побратим за побратима, та з помсти. Але в мене ненависть до цієї "шляпи" напевно вже вище ніж до росіян. Що не роби, ти винен, винен, винен, винен! І нема ніяких меж тих боргів та тієї вини! І все реально запропоноване країною майбутнє то загинути або сісти. Влада панів ось де сидить. І вся ця мразота, яка до цього призвела, розказує, що твоє краще світле майбутнє -це безоплатний проїзд в трамваї, та інша принизлива нісенітниця! Так сумбурно, але як є.
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14.06.2024 05:47 Відповісти

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