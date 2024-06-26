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Через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом Евросоюза, - посол Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что через 10 лет или даже к концу этого десятилетия страна будет готова стать полноправным членом ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии для LIGA.net.

"Я абсолютно убеждена, что через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом ЕС. Я бы даже осмелилась сказать, что будет готова до конца этого десятилетия", - подчеркнула дипломат.

Отвечая на вопрос о готовности ЕС интегрировать такую большую и сложную страну, как Украина, Матернова сравнила ее с Польшей.

Читайте также: 2030 год – это вполне реальная дата вступления Украины в Евросоюз, - посол ЕС Матернова

По ее словам, 20 лет назад ВВП Польши был сопоставим с сегодняшним ВВП Украины.

"Поэтому географически Украина является крупнейшей страной Европы, но с точки зрения экономики ее можно сравнить с тем, где была Польша. Вступление Польши в ЕС - успех. Не вижу причин, почему так не должно быть с Украиной", - добавила госпожа посол.

Переговоры о членстве Украины в ЕС

Напомним, что 25 июня в Люксембурге состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале переговоров, отметив, что путь будет сложным, но полным возможностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самое опасное, что может произойти с Западом - это победа России, - посол ЕС Матернова

Автор: 

членство в ЕС (1048) Евросоюз (17252) Матернова Екатерина (63)


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Топ комментарии
+22
В принципі про ЄС можна вже забувати. В наш час розраховувати на щось там через 10 років мінімум смішно.
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26.06.2024 08:30
+14
Я про 10 років чую вже останні 20 років )))
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26.06.2024 08:38
+9
І це за умови, що тут боротимуться з корупцією, а не очолюватимуть її.
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26.06.2024 08:27
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Ну тоді нахіба ця 10 - ти річна гундьож
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26.06.2024 08:23 Ответить
В принципі про ЄС можна вже забувати. В наш час розраховувати на щось там через 10 років мінімум смішно.
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26.06.2024 08:30 Ответить
Ви не зрозуміли. Не 10-річна. Через десять років Україна не вступить, а лише буде готова вступити. Так що це все розтягнеться, дай бог, чине на сторіччя...
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26.06.2024 08:34 Ответить
Турків вже років 30 відгилюють - в НАТО взяли бо армія величезна і зброі багато
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26.06.2024 08:39 Ответить
Босфор. Це єдина причина.
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26.06.2024 09:10 Ответить
Так Суецькии канал - там двіж разів в 10 більшии - чогось Єгипет не запрошують
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26.06.2024 09:18 Ответить
Взяли щоб розташувати ядернi ракети ближче до Москви. Потiм через це почалася карибська криза.
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26.06.2024 12:38 Ответить
Ето шютка такоє?
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26.06.2024 08:25 Ответить
Най@бують і не червоніють.
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26.06.2024 08:25 Ответить
Най@бує тебе наша ЗЄвлада, а тут кажуть реальні речі. Корумпованих на всіх рівнях задрипанців, котрі обирають якщо не зеків, то клоунів ніхто з такими аж розкритими обіймами не чекає! Ти б взяв до себе додому жити злодія-рецидивіста? Так отож...
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26.06.2024 09:03 Ответить
Ну і що, тобі стало легше від цього епохального відкриття?
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26.06.2024 09:24 Ответить
Просто реалістичніше на речі дивитись треба, а не як ЗЄ, котрому всі винні (
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26.06.2024 09:29 Ответить
А яка реалістичність? Он Туреччина топчеться на порозі ЄС 30 років. Там теж клован винен?
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26.06.2024 09:31 Ответить
Туреччина багато в чому, як і Україна, не відповідає діючим в ЄС вимогам. Щоб вступити, потрібно не топтатись, як Туреччина, і не скиглити, як Зєля, а щось змінювати в країні.
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26.06.2024 09:46 Ответить
Скоріше всього турки зрозуміли що їм і так непогано і нічого у тих соплежуїв робити.
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26.06.2024 09:59 Ответить
Так а чого ж ви тоді так ображаєтесь, що якісь там "соплежуї" не беруть таких розумних, багатих, законослухняних і красивих українців??? Радійте разом з вашим ЗЄ і Туреччиною )))
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26.06.2024 10:08 Ответить
А мені чого ображатися? Я просто пишу що най@бують,та не червоніють. І ЗЄ мені не "вашим".
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26.06.2024 10:49 Ответить
"Я абсолютно переконана, що через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом ЄС. Я АБСОЛЮТНО ПЕРЕКОНАНИЙ, ЩО ЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИЧНА АФЕРИСТКА, ЯК І ВСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ ЛИЦЕМІРНО БРЕШЕ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ В ЧЕРГОВИЙ РАЗ...(((ЄВРО3,14СДАБОЛИ)))
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26.06.2024 08:26 Ответить
У Вас капс залип...
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26.06.2024 09:04 Ответить
У Вас "думалка" залипла,коли великі літери бачить" ,а мозги сліпі думати,про що саме написано великими літерами.Таким як Ви й великі букви нічого не дають до розуміння .
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26.06.2024 10:10 Ответить
Ні, я просто принципово не читаю подібні істеричні верески ))) По-перше, це вже каже про рівень дописувача, а по-друге - елементарно не зручно.
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26.06.2024 10:13 Ответить
У Вас капс залип..- це є особисто Ваші "істеричні верески "По перше, а по -друге це вже каже про рівень дописувача
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26.06.2024 10:17 Ответить
рідкісний випадок, коли я з вами згоден
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26.06.2024 09:28 Ответить
І це за умови, що тут боротимуться з корупцією, а не очолюватимуть її.
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26.06.2024 08:27 Ответить
Матернова зуб даёт ?
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26.06.2024 08:27 Ответить
Коротше, показала зільонському і єрмаку - а хер вам а не Євросоюз!
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26.06.2024 08:30 Ответить
Він їм і не потрібен. ЄС - це порядок та закон (відносний), а вони звикли ловити рибку у брудній воді. "З'єрмаків" все влаштовує так як є.
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26.06.2024 09:24 Ответить
Какое-то ИПСО против наивеличейшего вступуна **********.
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26.06.2024 08:30 Ответить
" На першому фото представники ОЗУ зеленського-єрмака обіцяють вступ в НАТО за пришвидшеною процедурою, 2022 рік.
На другому фото представники ОЗУ зеленського-єрмака, обіцяють, що Україна буде повноправним членом ЄС, 2024 рік.

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26.06.2024 08:30 Ответить
Чогось згадалося минуле - "...посмотри на трех богатырей: в центре Илья Муромец - еврей".
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26.06.2024 08:34 Ответить
Головне, аби морквину перед мордою віслюка не забували щороку міняти!
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26.06.2024 08:31 Ответить
Комунізм на горізонтє!
Бюрократи і наші і їхні ще десять років нам лапшу будуть вішать, а самі в цей час їздити по конференціях, смачно їсти і мяко спати в найдорожчих отелях.
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26.06.2024 08:31 Ответить
Потужний оптимізм
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26.06.2024 08:35 Ответить
Ольга Віталіївна Стефанішина мабуть виступить "марафонно" і скаже, що все це куйн,.позаяк вона ще минулого року язиком Україну майже в ЄС "прозвизділа"
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26.06.2024 08:36 Ответить
Я про 10 років чую вже останні 20 років )))
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26.06.2024 08:38 Ответить
Ви логічно спитаєте , а як же так з 91 року Україна все ще не доєдналася до НАТО або ЄС ...
підозріло якось забагато років ...
все друзі дуже просто , система що править Україною , забетонувалася і є українофобною і по походженню і по суті , ось такі невтішні реаліі
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26.06.2024 08:40 Ответить
Ще 10 років наша країна потужного і ко не витримає.
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26.06.2024 08:44 Ответить
"Велике вступівництво" під загрозою!
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26.06.2024 09:26 Ответить
Спасибо, мать. Красиво послала. Хотя если посмотреть что творится в ЕС то не очень и хотелось. А вот если НАТО еще так пошлет то будет печалька. Хотя ясен пень что пока часть Украины окупирована то никуда нас не возьмут а только будут морковкой по губам водить и иногда ее втыкать куда не нужно
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26.06.2024 08:45 Ответить
Через 10 років вже Євросоюзу не буде
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26.06.2024 08:47 Ответить
наївні люди,
чому ви сварите ЄС?
ніби то наш керівний олігархат так охоче
хоче позбавитись корупції, несправедливих судів,
і перестати тирити собі мільярди
в один прекрасний день
У нас влада завжди йшла до влади,
щоб писки набивати
І якщо раптом ЄС скаже - завтра вступ
наші згори все робитимуть,
щоб цього не було
Це люди хочуть в ЄС,
а прорашанська влада - ніколи.
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26.06.2024 08:48 Ответить
Nu paka u vlasti shuti da klouni , 10 rokiv samii optimisticheski variant.......
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26.06.2024 08:50 Ответить
Нафіг нам вже той ЄС? Були купони, поміняли в 96 - му на гривні. А тепер поміняти на євро. І все.

Ідея краща - розібрати рашистські улуси. Вважаю, що з мене вийде непоганий хан Казанського каганату ))Тим ще й Ростовське є, і Ханти-Мансійське, їх там нам усім вистачить ))
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26.06.2024 08:50 Ответить
Така обіцянка -журавель в небі .
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26.06.2024 08:54 Ответить
Я бы даже осмелилась сказать, что будет готова до конца этого десятилетия Источник:
Та можешь и про высадку на Марсе что-то рассказать, если уж такая пьянка пошла)))
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26.06.2024 08:55 Ответить
Дуже смілива жінка . Схоже всі українці просто в захваті
від такої відваги .
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26.06.2024 09:11 Ответить
Ще одна морквина на шнурку для ослика
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26.06.2024 08:55 Ответить
и вспомнил Кличка
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26.06.2024 08:59 Ответить
А ми 10 років тому так сподівалися, вірили та чекали. Або лижі не їдуть або нас свої на..бали.
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26.06.2024 09:00 Ответить
А будет ли евросоюз через 10 лет ?
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26.06.2024 09:11 Ответить
Евросоюз буде, а де буде Україна? ось це питання.
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26.06.2024 09:38 Ответить
в 2022 мова йшла вже про 1-2 роки, а тепер що? дєрьмак сколотив нову ДУСю ще біль корупційну , чим в кучми/уща/яника разом взятих. і народу знову треба чекати все життя на покращення "вже сьогодні"
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26.06.2024 09:17 Ответить
Тільки посол Матернова не уточнила чиїх років - земних чи сатуріанських
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26.06.2024 09:17 Ответить
Е ні, нам подавайте меркуріанські!
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26.06.2024 09:29 Ответить
Як би ще й не плутонівськи.
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26.06.2024 22:38 Ответить
Йой, не треба
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27.06.2024 08:36 Ответить
Тут не відомо, що через пів року буде.
А ці лідери кожен день, на протязі років будуть майбутнім годувати.
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26.06.2024 09:22 Ответить
Коливан через 10 років, на такому теплому місці, і в камеру не влізе..
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26.06.2024 09:22 Ответить
Йдіть ви вже до біса. Я до вашого ЄС вже не факт, що доживу.
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26.06.2024 09:23 Ответить
Ясний пень, майже в кожному коменті вивергати стільки жовчі.
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26.06.2024 09:34 Ответить
За кораблем шуруй, дегенерат
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26.06.2024 10:14 Ответить
Знову 10 років...як обухом
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26.06.2024 09:24 Ответить
За десять років або падишах помре, або віслюк здохне.
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26.06.2024 09:30 Ответить
або віслюк стане падишахом
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26.06.2024 10:38 Ответить
Кучма: Через 10 років - Україна в ЄС. 21 вересня 2001, водять по колу, намагаючись заболтать людей. праві ті хто виїзжає,. нащо чекати ще 10, 20, 30 років. якщо є можливість, потрібно жити в ЕС. доречі де кучма живе зараз? в тій країні мрій, щосам будував? а діти і внуки теж в рідній Україні? отож.
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26.06.2024 09:34 Ответить
У 1991 році в Україні мешкало 52млн. людей, зараз залишилось
не більше 35 млн. А скільки буде через 10 років ?
Більшість ,яка виїхала з країни не бажає повертатися, а народжуваність
досить мала. Країна вимира, яка Європа ?
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26.06.2024 09:45 Ответить
Ви праві. ніхто не хоче жити в крайні , де є кріпосне право. ніхто з вільних людей сюди не повепнеться.
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26.06.2024 09:55 Ответить
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26.06.2024 10:11 Ответить
три роки куйло винищує український народ, який з часів Майдану виявив бажання бути в ЄС,і всі ці багатосот тисячні жертви українців не вартують абсолютного нічого, для європейських аферистів і брехунів,котрі заховалися від рашиста, за могилами українського народу...брехливі потвори...
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26.06.2024 10:15 Ответить
Бо український нарід - ідіоти. Перш ніж вперти лізти кудись, слід було дізнатися, чи нас там справді чекають. Бо пісня "обов'язково, але колись папізже" вже співає десятиліттями.
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26.06.2024 10:53 Ответить
Український народ після того,що зараз відбувається,після сотень тисяч вбитих українців,понищеної інфраструктури, десятків тисяч калік,сиріт,вдів має мати написано кров'ью в кожному серці- "Україну і її народ ніхто нігде не чекав і не чекає.Ані в ЄС,ані в НАТО.Як тільки американський ,чи то європейський політичний рот ,відкривається із розмовами про те, (((що Україну десь там і колись там чекають ))) , зразу варто бути свідомим того,що це є нагла лицемірна брехня американо-європейських аферистів...
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26.06.2024 13:21 Ответить
Нам главное НАТО. И сразу обявлять дефолт и выходить пока из сот. Евросоюз сейчас нам вреден. Развивать промышленность и бороться с коррупцией.
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26.06.2024 10:42 Ответить
Яким би це не здавалось страшним, але ця війна нарешті позбавить майже повністю нас від совкової залежності, саме яка і не давала рухатись вперед. Всі ці "промислові підприємства", які вже давно не витримують жодної конкуренції, але навколо яких було стільки закручено корупції, майже повністю зруйновані. Україна стане більш аграрною і тому незалежною. Не кажучи вже за совкодрочерів, які до смерті будуть сидіти по кухнях дуже тихо, щоб не втратити здоров'я, чи масово звалять на свою парашу
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26.06.2024 11:13 Ответить
Тi пiдприємства не витримують конкуренцiї не тому, що виробляють погану продукцiю, а тому що державi завжди було похєр на їх пiдтримку. Я знаю про що кажу, бо 20 рокiв пропрацював на одному з таких пiдприємств, що може виробляти енергетичне обладнання не гiрше, та значно дешевше вiд того ж Ciменса та Мiтcубiшi. От неприклад Нiмеччина пiдтримує власну промисловiсть, тому й є економiчним лiдером європи. Бо в промисловостi додана вартiсть набагато вище нiж в аграрному секторi.
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26.06.2024 12:46 Ответить
Вы ещё ответите за ваши антиобшественные опыты!
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26.06.2024 11:08 Ответить
 
 