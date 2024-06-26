Через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом Евросоюза, - посол Матернова
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что через 10 лет или даже к концу этого десятилетия страна будет готова стать полноправным членом ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии для LIGA.net.
"Я абсолютно убеждена, что через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом ЕС. Я бы даже осмелилась сказать, что будет готова до конца этого десятилетия", - подчеркнула дипломат.
Отвечая на вопрос о готовности ЕС интегрировать такую большую и сложную страну, как Украина, Матернова сравнила ее с Польшей.
По ее словам, 20 лет назад ВВП Польши был сопоставим с сегодняшним ВВП Украины.
"Поэтому географически Украина является крупнейшей страной Европы, но с точки зрения экономики ее можно сравнить с тем, где была Польша. Вступление Польши в ЕС - успех. Не вижу причин, почему так не должно быть с Украиной", - добавила госпожа посол.
Переговоры о членстве Украины в ЕС
Напомним, что 25 июня в Люксембурге состоялась первая Межправительственная конференция, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.
Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале переговоров, отметив, что путь будет сложным, но полным возможностей.
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На другому фото представники ОЗУ зеленського-єрмака, обіцяють, що Україна буде повноправним членом ЄС, 2024 рік.
Бюрократи і наші і їхні ще десять років нам лапшу будуть вішать, а самі в цей час їздити по конференціях, смачно їсти і мяко спати в найдорожчих отелях.
підозріло якось забагато років ...
все друзі дуже просто , система що править Україною , забетонувалася і є українофобною і по походженню і по суті , ось такі невтішні реаліі
чому ви сварите ЄС?
ніби то наш керівний олігархат так охоче
хоче позбавитись корупції, несправедливих судів,
і перестати тирити собі мільярди
в один прекрасний день
У нас влада завжди йшла до влади,
щоб писки набивати
І якщо раптом ЄС скаже - завтра вступ
наші згори все робитимуть,
щоб цього не було
Це люди хочуть в ЄС,
а прорашанська влада - ніколи.
Ідея краща - розібрати рашистські улуси. Вважаю, що з мене вийде непоганий хан Казанського каганату ))Тим ще й Ростовське є, і Ханти-Мансійське, їх там нам усім вистачить ))
Та можешь и про высадку на Марсе что-то рассказать, если уж такая пьянка пошла)))
від такої відваги .
А ці лідери кожен день, на протязі років будуть майбутнім годувати.
не більше 35 млн. А скільки буде через 10 років ?
Більшість ,яка виїхала з країни не бажає повертатися, а народжуваність
досить мала. Країна вимира, яка Європа ?