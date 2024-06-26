УКР
Через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом Євросоюзу, - посол Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що через 10 років або навіть до кінця цього десятиріччя країна буде готова стати повноправним членом ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в коментарі для LIGA.net. 

"Я абсолютно переконана, що через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом ЄС. Я б навіть насмілилася сказати, що буде готова до кінця цього десятиліття", – наголосила дипломатка.

Відповідаючи на питання про готовність ЄС інтегрувати таку велику і складну країну, як Україна, Матернова порівняла її з Польщею.

За її словами, 20 років тому ВВП Польщі був співставним із сьогоднішнім ВВП України.

"Тож географічно Україна є найбільшою країною Європи, але з погляду економіки її можна порівняти з тим, де була Польща. Вступ Польщі в ЄС – успіх. Не бачу причин, чому так не має бути з Україною", – додала пані посол.

Перемовини про членство України в ЄС

Нагадаємо, що 25 червня у Люксембурзі відбулася перша Міжурядова конференція, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі. 

Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей.

+22
В принципі про ЄС можна вже забувати. В наш час розраховувати на щось там через 10 років мінімум смішно.
26.06.2024 08:30
+14
Я про 10 років чую вже останні 20 років )))
26.06.2024 08:38
+9
І це за умови, що тут боротимуться з корупцією, а не очолюватимуть її.
26.06.2024 08:27
Ну тоді нахіба ця 10 - ти річна гундьож
26.06.2024 08:23
В принципі про ЄС можна вже забувати. В наш час розраховувати на щось там через 10 років мінімум смішно.
26.06.2024 08:30
Ви не зрозуміли. Не 10-річна. Через десять років Україна не вступить, а лише буде готова вступити. Так що це все розтягнеться, дай бог, чине на сторіччя...
26.06.2024 08:34
Турків вже років 30 відгилюють - в НАТО взяли бо армія величезна і зброі багато
26.06.2024 08:39
Босфор. Це єдина причина.
26.06.2024 09:10
Так Суецькии канал - там двіж разів в 10 більшии - чогось Єгипет не запрошують
26.06.2024 09:18
Взяли щоб розташувати ядернi ракети ближче до Москви. Потiм через це почалася карибська криза.
26.06.2024 12:38
Ето шютка такоє?
26.06.2024 08:25
Най@бують і не червоніють.
26.06.2024 08:25
Най@бує тебе наша ЗЄвлада, а тут кажуть реальні речі. Корумпованих на всіх рівнях задрипанців, котрі обирають якщо не зеків, то клоунів ніхто з такими аж розкритими обіймами не чекає! Ти б взяв до себе додому жити злодія-рецидивіста? Так отож...
26.06.2024 09:03
Ну і що, тобі стало легше від цього епохального відкриття?
26.06.2024 09:24
Просто реалістичніше на речі дивитись треба, а не як ЗЄ, котрому всі винні (
26.06.2024 09:29
А яка реалістичність? Он Туреччина топчеться на порозі ЄС 30 років. Там теж клован винен?
26.06.2024 09:31
Туреччина багато в чому, як і Україна, не відповідає діючим в ЄС вимогам. Щоб вступити, потрібно не топтатись, як Туреччина, і не скиглити, як Зєля, а щось змінювати в країні.
26.06.2024 09:46
Скоріше всього турки зрозуміли що їм і так непогано і нічого у тих соплежуїв робити.
26.06.2024 09:59
Так а чого ж ви тоді так ображаєтесь, що якісь там "соплежуї" не беруть таких розумних, багатих, законослухняних і красивих українців??? Радійте разом з вашим ЗЄ і Туреччиною )))
26.06.2024 10:08
А мені чого ображатися? Я просто пишу що най@бують,та не червоніють. І ЗЄ мені не "вашим".
26.06.2024 10:49
"Я абсолютно переконана, що через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом ЄС. Я АБСОЛЮТНО ПЕРЕКОНАНИЙ, ЩО ЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИЧНА АФЕРИСТКА, ЯК І ВСІ ЄВРОПЕЙСЬКІ АФЕРИСТИ ЛИЦЕМІРНО БРЕШЕ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ В ЧЕРГОВИЙ РАЗ...(((ЄВРО3,14СДАБОЛИ)))
26.06.2024 08:26
У Вас капс залип...
26.06.2024 09:04
У Вас "думалка" залипла,коли великі літери бачить" ,а мозги сліпі думати,про що саме написано великими літерами.Таким як Ви й великі букви нічого не дають до розуміння .
26.06.2024 10:10
Ні, я просто принципово не читаю подібні істеричні верески ))) По-перше, це вже каже про рівень дописувача, а по-друге - елементарно не зручно.
26.06.2024 10:13
У Вас капс залип..- це є особисто Ваші "істеричні верески "По перше, а по -друге це вже каже про рівень дописувача
26.06.2024 10:17
рідкісний випадок, коли я з вами згоден
26.06.2024 09:28
І це за умови, що тут боротимуться з корупцією, а не очолюватимуть її.
26.06.2024 08:27
Матернова зуб даёт ?
26.06.2024 08:27
Коротше, показала зільонському і єрмаку - а хер вам а не Євросоюз!
26.06.2024 08:30
Він їм і не потрібен. ЄС - це порядок та закон (відносний), а вони звикли ловити рибку у брудній воді. "З'єрмаків" все влаштовує так як є.
26.06.2024 09:24
Какое-то ИПСО против наивеличейшего вступуна **********.
26.06.2024 08:30
" На першому фото представники ОЗУ зеленського-єрмака обіцяють вступ в НАТО за пришвидшеною процедурою, 2022 рік.
На другому фото представники ОЗУ зеленського-єрмака, обіцяють, що Україна буде повноправним членом ЄС, 2024 рік.

26.06.2024 08:30
Чогось згадалося минуле - "...посмотри на трех богатырей: в центре Илья Муромец - еврей".
26.06.2024 08:34
Головне, аби морквину перед мордою віслюка не забували щороку міняти!
26.06.2024 08:31
Комунізм на горізонтє!
Бюрократи і наші і їхні ще десять років нам лапшу будуть вішать, а самі в цей час їздити по конференціях, смачно їсти і мяко спати в найдорожчих отелях.
26.06.2024 08:31
Потужний оптимізм
26.06.2024 08:35
Ольга Віталіївна Стефанішина мабуть виступить "марафонно" і скаже, що все це куйн,.позаяк вона ще минулого року язиком Україну майже в ЄС "прозвизділа"
26.06.2024 08:36
Я про 10 років чую вже останні 20 років )))
26.06.2024 08:38
Ви логічно спитаєте , а як же так з 91 року Україна все ще не доєдналася до НАТО або ЄС ...
підозріло якось забагато років ...
все друзі дуже просто , система що править Україною , забетонувалася і є українофобною і по походженню і по суті , ось такі невтішні реаліі
26.06.2024 08:40
Ще 10 років наша країна потужного і ко не витримає.
26.06.2024 08:44
"Велике вступівництво" під загрозою!
26.06.2024 09:26
Спасибо, мать. Красиво послала. Хотя если посмотреть что творится в ЕС то не очень и хотелось. А вот если НАТО еще так пошлет то будет печалька. Хотя ясен пень что пока часть Украины окупирована то никуда нас не возьмут а только будут морковкой по губам водить и иногда ее втыкать куда не нужно
26.06.2024 08:45
Через 10 років вже Євросоюзу не буде
26.06.2024 08:47
наївні люди,
чому ви сварите ЄС?
ніби то наш керівний олігархат так охоче
хоче позбавитись корупції, несправедливих судів,
і перестати тирити собі мільярди
в один прекрасний день
У нас влада завжди йшла до влади,
щоб писки набивати
І якщо раптом ЄС скаже - завтра вступ
наші згори все робитимуть,
щоб цього не було
Це люди хочуть в ЄС,
а прорашанська влада - ніколи.
26.06.2024 08:48
Nu paka u vlasti shuti da klouni , 10 rokiv samii optimisticheski variant.......
26.06.2024 08:50
Нафіг нам вже той ЄС? Були купони, поміняли в 96 - му на гривні. А тепер поміняти на євро. І все.

Ідея краща - розібрати рашистські улуси. Вважаю, що з мене вийде непоганий хан Казанського каганату ))Тим ще й Ростовське є, і Ханти-Мансійське, їх там нам усім вистачить ))
26.06.2024 08:50
Така обіцянка -журавель в небі .
26.06.2024 08:54
Я бы даже осмелилась сказать, что будет готова до конца этого десятилетия Источник:
Та можешь и про высадку на Марсе что-то рассказать, если уж такая пьянка пошла)))
26.06.2024 08:55
Дуже смілива жінка . Схоже всі українці просто в захваті
від такої відваги .
26.06.2024 09:11
Ще одна морквина на шнурку для ослика
26.06.2024 08:55
и вспомнил Кличка
26.06.2024 08:59
А ми 10 років тому так сподівалися, вірили та чекали. Або лижі не їдуть або нас свої на..бали.
26.06.2024 09:00
А будет ли евросоюз через 10 лет ?
26.06.2024 09:11
Евросоюз буде, а де буде Україна? ось це питання.
26.06.2024 09:38
в 2022 мова йшла вже про 1-2 роки, а тепер що? дєрьмак сколотив нову ДУСю ще біль корупційну , чим в кучми/уща/яника разом взятих. і народу знову треба чекати все життя на покращення "вже сьогодні"
26.06.2024 09:17
Тільки посол Матернова не уточнила чиїх років - земних чи сатуріанських
26.06.2024 09:17
Е ні, нам подавайте меркуріанські!
26.06.2024 09:29
Як би ще й не плутонівськи.
26.06.2024 22:38
Йой, не треба
27.06.2024 08:36
Тут не відомо, що через пів року буде.
А ці лідери кожен день, на протязі років будуть майбутнім годувати.
26.06.2024 09:22
Коливан через 10 років, на такому теплому місці, і в камеру не влізе..
26.06.2024 09:22
Йдіть ви вже до біса. Я до вашого ЄС вже не факт, що доживу.
26.06.2024 09:23
Ясний пень, майже в кожному коменті вивергати стільки жовчі.
26.06.2024 09:34
За кораблем шуруй, дегенерат
26.06.2024 10:14
Знову 10 років...як обухом
26.06.2024 09:24
За десять років або падишах помре, або віслюк здохне.
26.06.2024 09:30
або віслюк стане падишахом
26.06.2024 10:38
Кучма: Через 10 років - Україна в ЄС. 21 вересня 2001, водять по колу, намагаючись заболтать людей. праві ті хто виїзжає,. нащо чекати ще 10, 20, 30 років. якщо є можливість, потрібно жити в ЕС. доречі де кучма живе зараз? в тій країні мрій, щосам будував? а діти і внуки теж в рідній Україні? отож.
26.06.2024 09:34
У 1991 році в Україні мешкало 52млн. людей, зараз залишилось
не більше 35 млн. А скільки буде через 10 років ?
Більшість ,яка виїхала з країни не бажає повертатися, а народжуваність
досить мала. Країна вимира, яка Європа ?
26.06.2024 09:45
Ви праві. ніхто не хоче жити в крайні , де є кріпосне право. ніхто з вільних людей сюди не повепнеться.
26.06.2024 09:55
26.06.2024 10:11
три роки куйло винищує український народ, який з часів Майдану виявив бажання бути в ЄС,і всі ці багатосот тисячні жертви українців не вартують абсолютного нічого, для європейських аферистів і брехунів,котрі заховалися від рашиста, за могилами українського народу...брехливі потвори...
26.06.2024 10:15
Бо український нарід - ідіоти. Перш ніж вперти лізти кудись, слід було дізнатися, чи нас там справді чекають. Бо пісня "обов'язково, але колись папізже" вже співає десятиліттями.
26.06.2024 10:53
Український народ після того,що зараз відбувається,після сотень тисяч вбитих українців,понищеної інфраструктури, десятків тисяч калік,сиріт,вдів має мати написано кров'ью в кожному серці- "Україну і її народ ніхто нігде не чекав і не чекає.Ані в ЄС,ані в НАТО.Як тільки американський ,чи то європейський політичний рот ,відкривається із розмовами про те, (((що Україну десь там і колись там чекають ))) , зразу варто бути свідомим того,що це є нагла лицемірна брехня американо-європейських аферистів...
26.06.2024 13:21
Нам главное НАТО. И сразу обявлять дефолт и выходить пока из сот. Евросоюз сейчас нам вреден. Развивать промышленность и бороться с коррупцией.
26.06.2024 10:42
Яким би це не здавалось страшним, але ця війна нарешті позбавить майже повністю нас від совкової залежності, саме яка і не давала рухатись вперед. Всі ці "промислові підприємства", які вже давно не витримують жодної конкуренції, але навколо яких було стільки закручено корупції, майже повністю зруйновані. Україна стане більш аграрною і тому незалежною. Не кажучи вже за совкодрочерів, які до смерті будуть сидіти по кухнях дуже тихо, щоб не втратити здоров'я, чи масово звалять на свою парашу
26.06.2024 11:13
Тi пiдприємства не витримують конкуренцiї не тому, що виробляють погану продукцiю, а тому що державi завжди було похєр на їх пiдтримку. Я знаю про що кажу, бо 20 рокiв пропрацював на одному з таких пiдприємств, що може виробляти енергетичне обладнання не гiрше, та значно дешевше вiд того ж Ciменса та Мiтcубiшi. От неприклад Нiмеччина пiдтримує власну промисловiсть, тому й є економiчним лiдером європи. Бо в промисловостi додана вартiсть набагато вище нiж в аграрному секторi.
26.06.2024 12:46
Вы ещё ответите за ваши антиобшественные опыты!
26.06.2024 11:08
 
 