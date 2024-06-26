Через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом Євросоюзу, - посол Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що через 10 років або навіть до кінця цього десятиріччя країна буде готова стати повноправним членом ЄС.

про це вона сказала в коментарі для LIGA.net.

"Я абсолютно переконана, що через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом ЄС. Я б навіть насмілилася сказати, що буде готова до кінця цього десятиліття", – наголосила дипломатка.

Відповідаючи на питання про готовність ЄС інтегрувати таку велику і складну країну, як Україна, Матернова порівняла її з Польщею.

За її словами, 20 років тому ВВП Польщі був співставним із сьогоднішнім ВВП України.

"Тож географічно Україна є найбільшою країною Європи, але з погляду економіки її можна порівняти з тим, де була Польща. Вступ Польщі в ЄС – успіх. Не бачу причин, чому так не має бути з Україною", – додала пані посол.

Перемовини про членство України в ЄС

Нагадаємо, що 25 червня у Люксембурзі відбулася перша Міжурядова конференція, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей.

