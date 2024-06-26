Через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом Євросоюзу, - посол Матернова
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що через 10 років або навіть до кінця цього десятиріччя країна буде готова стати повноправним членом ЄС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в коментарі для LIGA.net.
"Я абсолютно переконана, що через 10 років Україна буде готова стати повноправним членом ЄС. Я б навіть насмілилася сказати, що буде готова до кінця цього десятиліття", – наголосила дипломатка.
Відповідаючи на питання про готовність ЄС інтегрувати таку велику і складну країну, як Україна, Матернова порівняла її з Польщею.
За її словами, 20 років тому ВВП Польщі був співставним із сьогоднішнім ВВП України.
"Тож географічно Україна є найбільшою країною Європи, але з погляду економіки її можна порівняти з тим, де була Польща. Вступ Польщі в ЄС – успіх. Не бачу причин, чому так не має бути з Україною", – додала пані посол.
Перемовини про членство України в ЄС
Нагадаємо, що 25 червня у Люксембурзі відбулася перша Міжурядова конференція, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.
Урсула фон дер Ляєн повідомила про початок переговорів, зазначивши, що шлях буде складним, але сповненим можливостей.
На другому фото представники ОЗУ зеленського-єрмака, обіцяють, що Україна буде повноправним членом ЄС, 2024 рік.
Бюрократи і наші і їхні ще десять років нам лапшу будуть вішать, а самі в цей час їздити по конференціях, смачно їсти і мяко спати в найдорожчих отелях.
підозріло якось забагато років ...
все друзі дуже просто , система що править Україною , забетонувалася і є українофобною і по походженню і по суті , ось такі невтішні реаліі
чому ви сварите ЄС?
ніби то наш керівний олігархат так охоче
хоче позбавитись корупції, несправедливих судів,
і перестати тирити собі мільярди
в один прекрасний день
У нас влада завжди йшла до влади,
щоб писки набивати
І якщо раптом ЄС скаже - завтра вступ
наші згори все робитимуть,
щоб цього не було
Це люди хочуть в ЄС,
а прорашанська влада - ніколи.
Ідея краща - розібрати рашистські улуси. Вважаю, що з мене вийде непоганий хан Казанського каганату ))Тим ще й Ростовське є, і Ханти-Мансійське, їх там нам усім вистачить ))
Та можешь и про высадку на Марсе что-то рассказать, если уж такая пьянка пошла)))
від такої відваги .
А ці лідери кожен день, на протязі років будуть майбутнім годувати.
не більше 35 млн. А скільки буде через 10 років ?
Більшість ,яка виїхала з країни не бажає повертатися, а народжуваність
досить мала. Країна вимира, яка Європа ?