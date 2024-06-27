Сегодня в Брюсселе состоится саммит ЕС: Ожидается подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной

В Брюсселе сегодня начинается двухдневное заседание Европейского совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Перед заседанием состоится церемония подписания Соглашения Украина-ЕС о гарантиях безопасности.

В письме-приглашении лидерам ЕС президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что заседание начнется с обмена мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наша встреча начнется в четверг, 27 июня, в 14:00 с обмена мнениями с президентом Зеленским. Это будет возможность обсудить ситуацию на местах, а также принять к сведению некоторые достижения со времени нашей последней встречи. В частности, этот Европейский совет будет возможностью поприветствовать принятие переговорных рамок и проведение межправительственных конференций с Украиной, Молдовой и Черногорией. Это исторические шаги в поддержку соответствующего пути этих стран к членству в Европе", - отметил Мишель.

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В то же время лидеры ЕС утвердят Стратегическую повестку дня, которая определит приоритеты и стратегические ориентации ЕС на следующие пять лет, так же как и выберут руководство Союза: на должность президента Европейской комиссии была выдвинута действующий президент Урсула фон дер Ляйен, на должность президента Европейского совета - бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошту, на должность Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности - премьер-министр Эстонии Каю Каллас и на должность президента Европейского парламента - действующий президент Роберта Мецола.

Также на повестку дня вынесены вопросы конкурентоспособности, безопасности и обороны, миграции, Ближнего Востока.

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