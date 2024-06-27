Сьогодні у Брюсселі відбудеться саміт ЄС: Очікується підписання угоди про безпекові гарантії з Україною
У Брюсселі сьогодні розпочинається дводенне засідання Європейської ради.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
Перед засіданням відбудеться церемонія підписання Угоди Україна-ЄС про безпекові гарантії.
У листі-запрошенні лідерам ЄС президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що засідання розпочнеться з обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським.
"Наша зустріч розпочнеться в четвер, 27 червня, о 14:00 з обміну думками з президентом Зеленським. Це буде можливість обговорити ситуацію на місцях, а також взяти до відома деякі досягнення з часу нашої останньої зустрічі. Зокрема, ця Європейська рада буде можливістю привітати ухвалення переговорних рамок і проведення міжурядових конференцій з Україною, Молдовою та Чорногорією. Це історичні кроки на підтримку відповідного шляху цих країн до членства в Європі", - зазначив Мішель.
Водночас лідери ЄС затвердять Стратегічний порядок денний, що визначить пріоритети та стратегічні орієнтації ЄС на наступні п'ять років, так само як і виберуть керівництво Союзу: на посаду президента Європейської комісії було висунуто чинну президентку Урсулу фон дер Ляєн, на посаду президента Європейської ради - колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошту, на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики - прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас і на посаду президента Європейського парламенту - чинну президентку Роберту Мецолу.
Також на порядок денний винесено питання конкурентоспроможності, безпеки та оборони, міграції, Близького Сходу.
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