Нові санкції: Євросоюз закриє можливості обходу санкцій проти Росії через Білорусь

Посли країн Європейського Союзу досягли принципової домовленості щодо нового пакету санкцій проти Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні головування Бельгії в Раді ЄС, передає LIGA.net.

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, в тому числі боротьбу з обходом санкцій", – сказано в повідомленні.

В окремій заяві бельгійського головування сказано, що цей пакет "щойно закрив найбільшу лазівку в нашому санкційному режимі".

Як зазначається, Євросоюз активізував зусилля для закриття прогалин у санкціях проти Росії з 2023 року, і дипломати кажуть, що Білорусь – найбільша з них. Робота над тим, щоб це виправити, ведеться з початку 2023 року, головною проблемою був експорт калійних добрив із цієї країни.

За даними одного з дипломатів, погоджений текст передбачає обмеження на товари подвійного призначення, таких як чіпи, що використовуються у побутових приладах, а також передові технології та військову продукцію.

Пакет передбачає виняток для експорту білоруського калію та інші сільськогосподарські товари через Європу в випадку стрибка цін.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка запроваджує заборонні мита на зернову продукцію, імпортовану з Росії та Білорусі.

Нові санкції Євросоюзу проти Росії

Як повідомлялося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Новий пакет включає санкції проти ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові обмеження також включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.