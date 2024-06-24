Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти РФ. Що він передбачає

Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Як повідомляють у Раді ЄС, відповідні заходи спрямовані на такі важливі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, передає Європейська правда.

Зокрема, новий пакет включає санкції проти ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові обмеження також включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.

Як повідомлялося, 20 червня посли країн Європейського Союзу погодили 14 пакет санкцій проти Росії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість і назвала новий пакет санкцій проти РФ "жорстким".

Його планували запровадити ще тиждень тому, але остаточне схвалення санкцій блокувала Німеччина. За даними Reuters, на вимогу цієї країни ЄС виключив із нового пакета положення про розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.