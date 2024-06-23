Євросоюз закриває небо для приватних перельотів росіян

У рамках 14 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії російським фізособам, компаніям та структурам будуть заборонені також приватні перельоти в повітряному просторі держав-членів ЄС.

Про це повідомляє EUObserver, передає The Moscow Times.

Мова йде, зокрема, про бізнес-джети, які використовуються багатими росіянами для перельотів до Європи.

Під нову заборону потрапляють будь-які рейси, в яких вихідці з Росії, а також російські громадяни та компанії можуть "визначати місце та час зльоту та посадки". Як приклад у документі Євросоюзу наводяться польоти для транспортування росіян "у певні місця відпочинку", а також рейси, за допомогою яких компанії "перевозять своїх співробітників на бізнес-зустрічі" на території ЄС.

Як повідомлялося, посли країн Європейського Союзу 20 червня погодили 14 пакет санкцій проти Росії.

Зокрема, нові санкції передбачатимуть заборону на перевалку російського скрапленого газу та план щодо притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість і назвала новий пакет санкцій проти РФ "жорстким".

Його планували запровадити ще тиждень тому, але остаточне схвалення санкцій блокувала Німеччина. За даними Reuters, на вимогу цієї країни ЄС виключив із нового пакета положення про розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.