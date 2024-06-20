Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії (оновлено)

Посли країн Європейського Союзу 20 червня погодили чотирнадцятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє бельгійське головування у Раді ЄС.

"Посли ЄС щойно погодили потужний і значний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Цей пакет передбачає нові заходи та зміцнює вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, нові санкції передбачатимуть заборону на перевалку російського скрапленого газу та план щодо притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість і назвала новий пакет санкцій проти РФ "жорстким".

"Я вітаю домовленості про наш 14-й пакет санкцій проти Росії. Цей жорсткий пакет ще більше позбавить Росії доступу до ключових технологій. Це позбавить Росію подальших енергетичних доходів. І переслідуватиме тіньовий флот Путіна та тіньову банківську мережу за кордоном", – написала вона у мережі X.

Раніше повідомлялося, що Німеччина блокувала погодження нового пакету санкцій проти Росії через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.

Водночас за даними Reuters, ЄС виключив із нового пакета це положення.

Перед тим Берлін також стояв на шляху закриття лазівки, яка дозволяє високоякісним товарам, включаючи розкішні автомобілі, транзит з Білорусі до Росії, що змусило Бельгію розпочати окремі переговори.