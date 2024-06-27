Протягом кількох місяців із партнерами маємо підготувати план дій за пунктами Формули миру, щоб зупинити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що разом із партнерами мають розробити план дій за підсумками Саміту миру і за українською формулою миру.

Про це глава держави заявив на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запропонували всім лідерам зібратися на першій зустрічі (Глобальному саміті миру. - Ред.). Це було дуже важко - зібрати в одному місці стільки країн із різних континентів. Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки - це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку Путін приніс до нашої країни. І ми маємо приготувати цей план протягом місяців", - сказав президент.

За словами Зеленського, багато часу немає, оскільки гине багато людей.

"Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років. Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", - додав він.

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