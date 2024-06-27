Протягом кількох місяців із партнерами маємо підготувати план дій за пунктами Формули миру, щоб зупинити війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що разом із партнерами мають розробити план дій за підсумками Саміту миру і за українською формулою миру.
Про це глава держави заявив на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми запропонували всім лідерам зібратися на першій зустрічі (Глобальному саміті миру. - Ред.). Це було дуже важко - зібрати в одному місці стільки країн із різних континентів. Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки - це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку Путін приніс до нашої країни. І ми маємо приготувати цей план протягом місяців", - сказав президент.
За словами Зеленського, багато часу немає, оскільки гине багато людей.
"Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років. Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Не тижнів?!
Ти нікуди не поспішаешь? Все гаразд?
Ті три пункти, по яким було комюніке, ніяк не означають припинення війни.
Пс воно два долати до двух не може, за о буде плани готувати! Вова ты план скуріваеш, а не готуеш, ты знову все переплутав.
Зеленський робить , те що його попросили у вашингтонському обкомі.
Що ж український народ - отримає ,ще один шанс - змінится , провести перевибори та реформи , пократи злодіїв та м'ясників .
Якщо це вдасться - Московія буде боятися нападати . Виберуть чергового блазня - України не буде ....
Є ще така думка, що Хйло собі готує плацдарм для перенесення" ГІЛІНЖІКСЬКОГО ЗАМКУ" до Вʼєтнаму на втечу. Вже Гааги на ньому висить ... А ця парочка в бік Оманів дивиться...
Как в Украине создать трибунал, чтобы засудить всех этих создателей формул. Зеленский должен быть первым в этом списке осужденных..
Мне нравится ваш план, товарищ жуков, сказал товарищ сталин после первой затяжки...
Може краще 1 млрд. дерев? Хоч дрова на зиму будуть
Смішні ці Зелені Шмарклі...
Нагадайте!
Ми повністю зараз залежні від політичної ситуації в ЄС та в штатах... люба зміна політики і ми всі бачили що може бути коли залишаємось на одинці з монстром який через брехливу політику штатів та діряві санкції має оборонний бюджет 130 млрд. у.е. та надійних партнерів Китаю Пн.Кореї і Ірану які те що говорять поставляють причому швидко а не розтягують на роки щоб набити кишені оборонних корпорацій а не поставити те що є на складах....
Пізно пити боржомі треба тепер слухати те що кажуть старші дядьки із заходу
Без плану? Аякже без плану? Це ж як по кадрове у кінематографі - все розписав, щоб було "красівоє", а як актори-генерали зіграють і партнери-шпійони зрісують то байдуже!
Бо саме головне з усіх мистецтв - це кіно, як казав його тьозка !
26% території України залишити кацапам.
Але всьому свій час. Головне не дати втекти нікому із зеленого кодла.
Навпаки - втечуь і ті останні притомні, що тут залишилися.
Бо цілком зрозуміло, що то не мир, а "умиротворення" крокодила, що вчепився вам в ноги тим, що ви просто відтяли ноги, щоби крододил міг спокійно їх доїсти та потім прийти за "рештою".