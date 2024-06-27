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Новини Війна
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Протягом кількох місяців із партнерами маємо підготувати план дій за пунктами Формули миру, щоб зупинити війну, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що разом із партнерами мають розробити план дій за підсумками Саміту миру і за українською формулою миру.

Про це глава держави заявив на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запропонували всім лідерам зібратися на першій зустрічі (Глобальному саміті миру. - Ред.). Це було дуже важко - зібрати в одному місці стільки країн із різних континентів. Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки - це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку Путін приніс до нашої країни. І ми маємо приготувати цей план протягом місяців", - сказав президент.

За словами Зеленського, багато часу немає, оскільки гине багато людей.

"Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років. Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", - додав він.

Читайте: Із лідерами ЄС говоритимемо про першочергові потреби України, зокрема про ППО, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+18
Більше всього що боїться узурпатор, так це ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ.
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27.06.2024 15:13
+17
Зебилы ж не куда не делись. И ходят они туда и щас, и квартал полный зал собирает.
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27.06.2024 15:21
+14
Давайте пусть уже Елдак будет президентом формально, уберите єтого хрипатого обратно в квартал
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27.06.2024 15:04
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Давайте пусть уже Елдак будет президентом формально, уберите єтого хрипатого обратно в квартал
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27.06.2024 15:04 Відповісти
Після Президенства та служіння Бенні і ригам ніхто на той "квартал" ходити не буде, а навпаки створять петицію, щоб заборонили цю секту після закінчення війни і звичайно при іншій владі.
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27.06.2024 15:17 Відповісти
Зебилы ж не куда не делись. И ходят они туда и щас, и квартал полный зал собирает.
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27.06.2024 15:21 Відповісти
Ви вважаєте, що немає людей, яких вивертає від одного слова "квартал"? Яким не подобається тупий і примітивний гумор, які не можуть слухати цього хрипатого, і які відчувають іспанський сором за той "номер" з піаніно і пісюном. Таких багато. Більше, ніж тих, що сидять на концерті підстаркуватих дригачів ногами і регочуть над своєю недолугістю.
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27.06.2024 23:40 Відповісти
Уряд і верх. раду також можна розпустити вони ітак нічого не вирішують... Єрмак і Ахметов та і все... реально навіщо той весь цирк .... і скільки бюджет зекономить
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27.06.2024 16:26 Відповісти
Місяців???!!!

Не тижнів?!

Ти нікуди не поспішаешь? Все гаразд?
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27.06.2024 17:50 Відповісти
Оце вже зайве.
Ті три пункти, по яким було комюніке, ніяк не означають припинення війни.
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27.06.2024 15:05 Відповісти
потужно
Пс воно два долати до двух не може, за о буде плани готувати! Вова ты план скуріваеш, а не готуеш, ты знову все переплутав.
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27.06.2024 15:09 Відповісти
Була така пісенька - ви аддайтє Украіну і Кавказа палавіну, как вілікій ... завєщял!
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27.06.2024 15:09 Відповісти
Он що хоче Боневтік Херпідович. Він на теренах Євпропи організовує такий собі Трускавець, який "слуги" організовували в Україні. На цьому "саміті миру" звичайно миру не буду. Боневтік Херпідович хоче, щоб лідери країн ЄС і США намалювали йому план і він тоді заявить під соусом, щоб багато не гинуло наших хлопців і дівчат, по пропозиції Західних країн уступємо ворогу окуповані території і тому подібне. До НАТО не йдемо, бо я змість виконня програми вступу, розвів тут мародерство і корупцію на самому високому рівні і самих великих масштабах, та і позаключав "договори" для того, щоб проїхатися по вухах овечок 73% між країнами світу, на яких виклав тільки побажання всього хорошого без ратифікації в парламентах, бо якщо б справа дійшла до ратифікації, то жодна країна не підписала такі Херпідовські папірці.
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27.06.2024 15:12 Відповісти
Більше всього що боїться узурпатор, так це ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ.
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27.06.2024 15:13 Відповісти
Обіцяв за три дні здати,якось не добре з партнерами получилось,потрібно тепер потужно працювати
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27.06.2024 15:17 Відповісти
Як в тому старому анекдоті: "И с немцами не сложилось, и перед партизанами неудобно получилось".
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27.06.2024 16:17 Відповісти
Тобто до виборів в США треба домовитися з х..лом. Я так це розумію. Чомусь не чути про нові пакети допомоги від США. Затвердили ж 61 млрд?
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27.06.2024 15:15 Відповісти
Оманский план.
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27.06.2024 15:15 Відповісти
Війну можна виграти або програти. А цей зупиняє, ****.
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28.06.2024 00:14 Відповісти
Минус 5 областей, ми сделали их разом🤬
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27.06.2024 15:16 Відповісти
Если не по Днепру, а пустят русню на правый берег, то *****. Значит отсюда точно нужна собирать манатки и сваливать
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27.06.2024 15:22 Відповісти
Вже мабуть тільки самі упороті космонавти ,які живуть в ілюзії зелених контрнаступів та кофів в Криму - не зрозуміли , що війну морозять по лінії розмежування.
Зеленський робить , те що його попросили у вашингтонському обкомі.
Що ж український народ - отримає ,ще один шанс - змінится , провести перевибори та реформи , пократи злодіїв та м'ясників .
Якщо це вдасться - Московія буде боятися нападати . Виберуть чергового блазня - України не буде ....
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27.06.2024 15:18 Відповісти
Зеленський робить,про що в Омані домовились.Досить маячні,що США нас хочуть посадити за стіл переговорів!
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27.06.2024 15:20 Відповісти
Ага - американці лохи - дають бабло - а Зеленський геній мноходовочки розводить їх і домовляється в них за спиною . Колишній квенщик - удєлав ЦРУ та аналітичні центри США ... Така логіка))))????
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27.06.2024 15:23 Відповісти
розвів на 60 мільярдів
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27.06.2024 15:24 Відповісти
Ще не дали,а ти не чув відношення США до Ермака?Як після поїздки Єлдака стопнули допомогу
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27.06.2024 15:26 Відповісти
Єрмак для сша - ніхто - пил під ногами . 80% грошей йде не Україні - а американським зброярам . А ті вже постачають зброю
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27.06.2024 15:29 Відповісти
Яка ще лінія розмежування? Чотири області в адмінкордонах тільки за те, щоб пєрєстать стрєлять прямо сєйчас.
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27.06.2024 15:26 Відповісти
Гопота теж на понт бере - щоб побачити ,чи є в тебе яйця
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27.06.2024 15:30 Відповісти
Значить, стріляти не перестануть. А восени може і розмовляти не захочуть, бо зима буде близенько і Трамп в кишені.
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27.06.2024 15:32 Відповісти
Замість того що б проаналізувати і зайнятись обороною країни, просуваєтся формула миру яка не має жодного юридичної сили ,разом з тим воєний злочинець путін і не збираєтся йти на якісь переговори він розуміє тільки силу ,до речі а хто відповість за зрив мобілізації ?
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27.06.2024 15:22 Відповісти
2024-06-06 сайт https://texty.org.ua texty.org.ua опублікував статтю "Американські гойдалки", де перерахував "ворогів" України в США. Дивним чином ні одного демократа в цьому списку немає. Здебільшого одні республіканці. У США цей список помітили, та серед республіканців він визвав страшне обурення. Влада України ніяк не прореагувала на цю публікацію. Таким чином про двопартійну підтримку України з США можна забути, доки президентом буде Зеленський. А без республіканців не буде НІЯКОЇ допомоги.
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27.06.2024 15:26 Відповісти
А чому не "ФОРМУЛА ПЕРЕМОГИ"?
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27.06.2024 15:30 Відповісти
Може мені здається - у нього оцей понос безпекових та мирних ФОРУМНИХ ініциатив ТІІЛЬКИ за вказівкою Єрамка вести до столу з Хйлом та групою інших країн для зупинки війни з закріпленням територій за рашкою. Ну якщо витягують рашисти, ТИМ БІЛЬШ ХАРОШІЄ, всяких ДОДОНІВ - то це ж комусь треба .

Є ще така думка, що Хйло собі готує плацдарм для перенесення" ГІЛІНЖІКСЬКОГО ЗАМКУ" до Вʼєтнаму на втечу. Вже Гааги на ньому висить ... А ця парочка в бік Оманів дивиться...
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27.06.2024 15:32 Відповісти
Куда и кому эту формулу мира надо вставлять?
Как в Украине создать трибунал, чтобы засудить всех этих создателей формул. Зеленский должен быть первым в этом списке осужденных..
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27.06.2024 15:39 Відповісти
Брехня, брехня, брехня. Як завжди. Зелене більш нічого не вміє окрім як брехати та красти.
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27.06.2024 15:57 Відповісти
Наступні кроки - це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку Путін приніс до нашої країни.- "зелені прорашистські слуги" в Україні , котрими де-факто керує фсб 3,14дерації, через свого агента "козирного" і є кризовий штаб цієї рашистської бойні.
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27.06.2024 15:58 Відповісти
Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", - додав він.
 Мне нравится ваш план, товарищ жуков, сказал товарищ сталин после первой затяжки...
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27.06.2024 16:00 Відповісти
Планом дій Зельоні зупинять війну? Навіть підписуванням того, що почали в Туреччині в 2022 призупинять, а не закінчать. Бо хтось, якому стратегічно думати ніколи, "вже в своєму мозоку війну закінчив" ще в 2019.
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27.06.2024 16:06 Відповісти
🤭🤭🤭 А срущий-в-чемодан в курсі що він має зупинити війну?
Може краще 1 млрд. дерев? Хоч дрова на зиму будуть
Смішні ці Зелені Шмарклі...
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27.06.2024 16:13 Відповісти
Цікаво, а який же ж в тебе план?.. Чи план партнери повинні придумати? В тебе план є якийсь?..
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27.06.2024 16:17 Відповісти
А хто там в українському прислів'ї думкою багатіє?
Нагадайте!
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27.06.2024 16:19 Відповісти
Замість підготувати резерви, підготувати армію він для закінчення війни пропонує пвдготувати план. 🤔 От скажімо пруть кацапи на Харків - а ми їх планом, пруть на суми - а ми їм інший план... Мені подобається, коли мозок відпочиває. 😊 Але ж коли цого ввімкнути - то то все така *уйня, така *уйня!
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27.06.2024 16:26 Відповісти
А що ви будете вже готувати Україна втратила 2 роки на розвертання оборонки, весільні дрони лиш чого варті.... ні виробництва балістичних ракет ні крилатих ні навіть ракет до мігів щоб ті змогли збивати те що летить хоча б на західну Україну....

Ми повністю зараз залежні від політичної ситуації в ЄС та в штатах... люба зміна політики і ми всі бачили що може бути коли залишаємось на одинці з монстром який через брехливу політику штатів та діряві санкції має оборонний бюджет 130 млрд. у.е. та надійних партнерів Китаю Пн.Кореї і Ірану які те що говорять поставляють причому швидко а не розтягують на роки щоб набити кишені оборонних корпорацій а не поставити те що є на складах....

Пізно пити боржомі треба тепер слухати те що кажуть старші дядьки із заходу
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27.06.2024 16:33 Відповісти
Він жертва "планової економіки"!
Без плану? Аякже без плану? Це ж як по кадрове у кінематографі - все розписав, щоб було "красівоє", а як актори-генерали зіграють і партнери-шпійони зрісують то байдуже!
Бо саме головне з усіх мистецтв - це кіно, як казав його тьозка !
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27.06.2024 16:37 Відповісти
КРИВОРІЗЬКИЙ ЛІЛІПУТ ХОЧЕ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ ЦІЄЇ ОСЕНИ.....
26% території України залишити кацапам.
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27.06.2024 16:27 Відповісти
Нахіба ця ідіотська формула "миру",де ні слова немає про повернення окупованих територій та виведення рашистських військ? Ти,покидьок,здаєш людей,які тут живуть ,вже вчергове,починаючи з літа 2019! Оманський зрадник,****!
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27.06.2024 16:32 Відповісти
Поки ти не підеш, або тебе не підуть, миру в Україні не буде, якби боляче це не звучало.
Але всьому свій час. Головне не дати втекти нікому із зеленого кодла.
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27.06.2024 16:44 Відповісти
Первый в истории главнокомандующий который знает как формулой по производству метамфетамина остановить войну.
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27.06.2024 16:47 Відповісти
Любой конец войны - это конец просроченного преЗедента.
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27.06.2024 16:57 Відповісти
я розумію, що Верховний Лідер Всесвіту зробив все для миру - розмінував та відвів арту з Чонгару, зупинив ракетні програми, призначав "правильних перців" на посади (Таран, Хомчак), залишив без прикриття Гостомель, але ж мені цікаво - куди воно збирається тікати?.... Ростов вже зайнято, може Оман?
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27.06.2024 17:03 Відповісти
Що ВОНО меле? Та для нього з його ЗЕшоблой закінчення або заморозка війни - це або пожиттєвий строк, або втеча в Ерец Ісраель, де з травня 2022 знаходяться його папаСаша та мамаРима .
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27.06.2024 17:11 Відповісти
Жодна притомна людина за такого "миру" - капітуляції, в Україну не повернеться.
Навпаки - втечуь і ті останні притомні, що тут залишилися.
Бо цілком зрозуміло, що то не мир, а "умиротворення" крокодила, що вчепився вам в ноги тим, що ви просто відтяли ноги, щоби крододил міг спокійно їх доїсти та потім прийти за "рештою".
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27.06.2024 17:36 Відповісти
Це не стратеги переконані. Це логічна поведінка х..йла. Це його альфа і омега. Вважати, що умови миру з х..йлом будуть пристойними може тільки пацієнт псих.лікарні, вибачте.
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28.06.2024 00:04 Відповісти
Тьху ти. Я годую подоляківське курча. Коли ви вдавитеся кривавими **********.
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28.06.2024 00:07 Відповісти
кацап написал про кацапов
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27.06.2024 19:00 Відповісти
 
 