РФ не выведет войска из Украины для переговоров, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не выведет свои войска из оккупированных частей Украины для начала переговоров.

Об этом он сказал во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает "киевский режим", то судя по всему этого никогда и не произойдет", - заявил глава Кремля.

По его словам, Украина якобы "тянет с прекращением огня" и сама заинтересована в том, чтобы российские войска оставались на оккупированных территориях, поскольку она не стремится к переговорам.

+73
Тому що вони тут і здохнуть.Як же вони вийдуть?
20.06.2024 20:56 Ответить
+62
Здохни,мразота
20.06.2024 20:57 Ответить
+55
а з під Києва він хіба планував війська виводити?
20.06.2024 20:58 Ответить
По их легенде жители оккупированых ими территорий страдали от некой хунты которая их мучала мовой. И они страдали там жесточайше. Это конечно бред. Но кацапы верят.
20.06.2024 21:42 Ответить
...та сама зацікавлена в тому, щоб російські війська залишалися на окупованих територіях... Дебил, можеш другое удобрение предложить,так давай. И где речь дебилов толкает, в стране, которая сама знает, что такое окупает.
20.06.2024 21:44 Ответить
Україна не вестиме з тобою переговорів, тому що ти х..ло
20.06.2024 21:51 Ответить
то ви єрмаку мусите передати)
21.06.2024 08:15 Ответить
Таваріщ сЦарь , не набивай собі ціну .
А ще є такий вислів - ніколи не кажи ніколи .
20.06.2024 21:51 Ответить
Він схоже здогадується що його очікує...😁
20.06.2024 22:40 Ответить
Путін кінчена мразота. Цього ублюдка треба просто знищити.
20.06.2024 21:54 Ответить
Та невже, ****, не знайдеться у всьому світі кіллера, який нарешті поставить крапку в нікчемному житті цього пітерського гопника?
20.06.2024 22:50 Ответить
Так він же, як голова у дракона - одну відрубай, з'явиться три. Скажуть - то був несправжній, у нас ще є. От казки - мудра річ, а чим там закінчилося?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:59 Ответить
Та рази зо три здихав, а вони нового клона підсовують.
Мало вбити - треба вбити прилюдно та однозначно! Щоб не було потім "ракєта прошла по касатєльной" чи "пуля пробіла голову насквозь, но нє задєла жизнєнно важниє органи"...
21.06.2024 18:29 Ответить
ой і склеротичний рашистський долгойоп куйло.З Авганістану ,не виводили,з Куби теж ні , а Боря "вічно пяний ", в Берліні не дирегував оркестром під фріцовський марш "русіше зольдатен унд офіціген , геен шпацірен нах цу гауз"
20.06.2024 22:00 Ответить
аа, ну пенсійний вік теж він розказував що піднімати не буде,і мобілізації не буде,і нападати на Україну не буде, тепер те саме з військами...
20.06.2024 22:08 Ответить
Вірне рішення...тут їх наші ЗСУ і похоронять...грунти стануть родючі,врожаї чудові...😁
20.06.2024 22:39 Ответить
та не виведе він війська ні до переговорів. ні після.
20.06.2024 22:45 Ответить
Якась біполярочка у *****. Кілька днів тому говорив зовсім протилежне
20.06.2024 22:47 Ответить
ну так иди ***** ***********................................
20.06.2024 22:52 Ответить
понты, пошлем этого старого пердуна *****
20.06.2024 22:58 Ответить
Було б дивно, якби окупант хотів вивести війська для переговорів. Зрозуміло, що окупанта можна тільки вибити силою.
20.06.2024 23:23 Ответить
21.06.2024 01:21 Ответить
Странно читать коменты многих. Да неужели и правда кто то уверен что они уйдут перед переговорами???! Ведь если так, то переговоры о чём тогда?
21.06.2024 01:44 Ответить
не виведуть, поки він не сдохне
21.06.2024 01:45 Ответить
ОТО ТЕПЕР ТАК, ЗВИКАЙТЕ СЄПАРИ І ВАТА
21.06.2024 03:14 Ответить
Оказывается, великий ботокс не всесилен:

достаточно посмотреть на плешивую Кремлёвско-Бурятскую бабушку в профиль, чтобы убедиться в том, что "вечной молодости" все-таки не существует.

Фото бурятской бабушки размещено в середине статьи о браках сыновей Кадырова:

https://novayagazeta.eu/articles/2024/06/20/skoropostizhnye-braki?utm_source=push

А уж на видео, где бурятскую бабушку показывают в Пхеньяне, это вообще звиздец: бабушка читает текст по бумажке, слова произносит по складам, кырхает, кхекает со своим хроническим бронхитом, язык заплетается, как у Брежнева за пару месяцев до смерти ...

И этот кхекающий карлик-ушлёпок ещё ультиматумы заявляет. Старенький кашляющий покойник в краткосрочном отпуске...
21.06.2024 09:02 Ответить
Він не збирається ні з ким домовитися, він не воює ні скем, так про що домовляється? Поки збиралися до Швейцарії (з'їзд ООН-2), то папуга вискочив і голосно гаркнув.
21.06.2024 05:38 Ответить
***** подписало смертный приговор своим холопам-оккупантам, живые и активные (насколько это возможно для кацапа) леворуционеры на Московии ему не нужны...
21.06.2024 07:07 Ответить
Путинские холопы ещё хоть 10 лет будут с энтузиазмом подыхать за оплату 1800 евро в месяц(это зарплата арабской уборщицы вокзального сортира во Франции) :

для кацапского быдла - 1800 евро это немыслимое счастье и огромная удача.
21.06.2024 09:07 Ответить
Ти диви, які тут усі бойові.
Тож чому у ТЦК немає можливості набрать воїнів????
))))
Бачу з'явився новий рід військ: воїни диванні, бойовиті )))
21.06.2024 11:02 Ответить
А чому ви вважаєте своїх співрозмовників виключно чоловіками призовного віку?
Як я дивлюсь, тут значна більшість чи жінки, чи чоловіки 60-65+. Тож ваша фігура мовлення про окопи та ТЦК ні до чого.
21.06.2024 18:36 Ответить
То як самі не можуть, но не треба інших гнать на смерть.
21.06.2024 22:08 Ответить
Вибачаюсь за російську мову та деякі реалії - то цитати з дуже старої (100 років вже) пісні Дем'яна Бідного. Але, якщо відкинути деякі географічні назви та реалії, суть залишається такою, як є...

Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала,
Тут и вся моя родня набежала.

А куда ж ты, паренек, а куда ты?
Не ходил бы ты Ванек во солдаты!
В Красной Армии штыки чай найдутся,
Без тебя большевики обойдутся,
Без тебя большевики обойдутся.

Поневоле ты идешь аль с охотой,
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты.
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты.

Мать страдая по тебе поседела,
Эвон в полe и в избе сколько дела,
Эвон в полe и в избе сколько дела.

А дела теперь пошли любо-мило,
Сколько сразу к нам земли привалило,
Сколько сразу к нам земли привалило.

Утеснений прежних нет и в помине,
Лучше б ты женился свет на Арине,
Лучше б ты женился свет на Арине.

С молодой бы жил женой, не ленился,
Тут я матери родной поклонился,
Тут я матери родной поклонился.

Поклонился всей родне у порога,
Не скулите вы по мне, ради Бога,
Не скулите вы по мне, ради Бога.

Будь такие все как вы ротозеи,
Что б осталось от Москвы, от Рассеи,
Что б осталось от Москвы, от Рассеи.

Все пошло б на старый лад, на недолю,
Взяли б все у нас назад, землю, волю,
Взяли б все у нас назад, землю, волю.
22.06.2024 13:59 Ответить
Вы смеетесь,какие переговоры с бандой подворотни болот мацковии.Опять же вопрос : О чем с дибилитиками можно говорить ? Только полный разгром банды и ликвидация всего оружия и суд над выродками с болот мацковии..
21.06.2024 11:47 Ответить
Якщо старік Кабаєв заговорив так, що не виведе війська задля переговорів, значить вже починає припікати: санкції діють, доляр на росії росте, бо війна не розрахована на довготривалу перспективу. Афганська авантюра зруйнувала радянський союз, на який, окрім рсфср, працював увесь "східний блок" у складі країн варшавського договору. А сьогоднішня рф то навіть не ссср: вони вже "злили" Вірменію і Нагорний Карабах, швиденько втекли з Казахстану, як тільки дядя Сі накивав Кабаєву пальчиком. Єдиним реальним союзником рф є КНДР. А головним бенефіціаром російсько-української війни стане Китай. Наступним кроком Кабаєва буде здача Сибіру в концесію КНР на 100 років.
21.06.2024 12:01 Ответить
перемога України сьогодні на 1 день ближча, ніж учора.

ракет лишилось на 1-2 обстріли .

кава в Ялті вже не фантастика

тупі чмобіки масово тікають з поля бою

у путіна краб
21.06.2024 12:13 Ответить
І так всьго лиш два роки.
21.06.2024 12:28 Ответить
Як ображений хлопчик - бігає по сусідах і всім скаржиться. Тільки хлопчикові вже 70 і там у КНДР і В'єтнамі дивляться на цього придурка і думають, блєать, а від нас ти що хочеш-то...?
21.06.2024 12:25 Ответить
Нагадує іншого хлопчика Вову, який вигадує всякі саміти, аби хтось повірив шо він пересидент.
21.06.2024 12:31 Ответить
глава Кремля - это комендант Кремля.
21.06.2024 12:59 Ответить
Конференция в Швейцарии по Украине не была мирными переговорами, для их проведения необходимо участие России, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"В конце концов потребуется, чтобы и Россия, и Украина добросовестно сели за стол переговоров", - сказала Томас-Гринфилд на заседании ООН.
21.06.2024 13:22 Ответить
Й В'єтнам "заканиачився" прийняттям у себе *****! Сумно.
21.06.2024 14:43 Ответить
Какой забавный лживый оккупантишка. Вьетнамцам моск засирает. А послать после улета идиотика по его следам группу азовцев дипломатов с видео фото и разьяснениями ))
21.06.2024 16:36 Ответить
21.06.2024 16:52 Ответить
чмо ібане
21.06.2024 17:12 Ответить
Ну то можуть іти нах*й за кораблем. Переговорами цих *ідарів не перемогти ніколи. Х*йло просто набиває собі ціну але після його случки з кімом ставки підвищились самі по собі і захід це розуміє що цю гідру давно прийшов час рубати
21.06.2024 18:16 Ответить
для начала разговоров о мирных переговорах кацапы должны сделать жест доброй воли с Запорожской и Херсонской областей.
21.06.2024 18:31 Ответить
Кому нужны переговоры, тот и будет делать жесты.
21.06.2024 18:35 Ответить
кацапы пока не дошли до нужной кондиции, чтоб бежать с Украины, но с каждым выбитым зубом их аппетиты становятся меньше.
не так давно козлячий фюрер ставил ультиматум всему НАТО ...
а НАТО после этого расширилось,
а козлячий фюрер сглотнул.
потом был Киев за три дня.
в общем с каждой новой ********** кацапы начинают лучше понимать, что не нужно брать чужое.
21.06.2024 21:41 Ответить
Поки Україна програє,а це кажу не я,а багато відомих військових прямо з фронту,доти він диктує умови.Так,нехай вони шизофренічні але такі ж усі там шизофреніки.
21.06.2024 19:05 Ответить
Очень наивный вопрос, но по делу, сколько нужно дать оружия Мексике чтобы латиносы победили США? Для тех кто не знает Техас, Флорида да весь юг США это бывшие мексиканские территории, вот допустим горячие головы захотели их вернуть, ну и сколько им для этого потребуется оружия?
21.06.2024 19:21 Ответить
Їм не треба відвойовувати ,бо,якщо не помиляюся,вони техасці не хотіли б опинитися в Мексиці)
21.06.2024 19:31 Ответить
Знаешь почему ты начинаешь петлять и не отвечаешь на вопрос? Потому что понимаешь, Мексика не сможет победить США, дело в ядерном оружии, американцы применяли и им за это ничего не было, теперь все знают что так можно.
21.06.2024 19:36 Ответить
Американці застосували ядерну,бо спочатку на Перл Хабор напали японці)
21.06.2024 19:38 Ответить
Японцы сбросили на Перл-Харбор ядерную бомбу?
21.06.2024 19:40 Ответить
Напали!
21.06.2024 19:43 Ответить
Ну напали и напали, вы тоже нападайте, рассуждаешь как кавказец, его толкнули а он сразу за нож.
21.06.2024 19:46 Ответить
А чому в тебе нік ,а несправжнє ім'я тут?Ти кавказєц?)
21.06.2024 19:49 Ответить
Не буду говорить кому принадлежит фраза, потому что он гнилой человек, но сказал недавно на удивление точно "Хлопцы, нас всех на*бали".
21.06.2024 19:27 Ответить
