РФ не выведет войска из Украины для переговоров, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не выведет свои войска из оккупированных частей Украины для начала переговоров.
Об этом он сказал во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает "киевский режим", то судя по всему этого никогда и не произойдет", - заявил глава Кремля.
По его словам, Украина якобы "тянет с прекращением огня" и сама заинтересована в том, чтобы российские войска оставались на оккупированных территориях, поскольку она не стремится к переговорам.
А ще є такий вислів - ніколи не кажи ніколи .
Мало вбити - треба вбити прилюдно та однозначно! Щоб не було потім "ракєта прошла по касатєльной" чи "пуля пробіла голову насквозь, но нє задєла жизнєнно важниє органи"...
достаточно посмотреть на плешивую Кремлёвско-Бурятскую бабушку в профиль, чтобы убедиться в том, что "вечной молодости" все-таки не существует.
Фото бурятской бабушки размещено в середине статьи о браках сыновей Кадырова:
https://novayagazeta.eu/articles/2024/06/20/skoropostizhnye-braki?utm_source=push
А уж на видео, где бурятскую бабушку показывают в Пхеньяне, это вообще звиздец: бабушка читает текст по бумажке, слова произносит по складам, кырхает, кхекает со своим хроническим бронхитом, язык заплетается, как у Брежнева за пару месяцев до смерти ...
И этот кхекающий карлик-ушлёпок ещё ультиматумы заявляет. Старенький кашляющий покойник в краткосрочном отпуске...
для кацапского быдла - 1800 евро это немыслимое счастье и огромная удача.
Тож чому у ТЦК немає можливості набрать воїнів????
))))
Бачу з'явився новий рід військ: воїни диванні, бойовиті )))
Як я дивлюсь, тут значна більшість чи жінки, чи чоловіки 60-65+. Тож ваша фігура мовлення про окопи та ТЦК ні до чого.
Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала,
Тут и вся моя родня набежала.
А куда ж ты, паренек, а куда ты?
Не ходил бы ты Ванек во солдаты!
В Красной Армии штыки чай найдутся,
Без тебя большевики обойдутся,
Без тебя большевики обойдутся.
Поневоле ты идешь аль с охотой,
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты.
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты.
Мать страдая по тебе поседела,
Эвон в полe и в избе сколько дела,
Эвон в полe и в избе сколько дела.
А дела теперь пошли любо-мило,
Сколько сразу к нам земли привалило,
Сколько сразу к нам земли привалило.
Утеснений прежних нет и в помине,
Лучше б ты женился свет на Арине,
Лучше б ты женился свет на Арине.
С молодой бы жил женой, не ленился,
Тут я матери родной поклонился,
Тут я матери родной поклонился.
Поклонился всей родне у порога,
Не скулите вы по мне, ради Бога,
Не скулите вы по мне, ради Бога.
Будь такие все как вы ротозеи,
Что б осталось от Москвы, от Рассеи,
Что б осталось от Москвы, от Рассеи.
Все пошло б на старый лад, на недолю,
Взяли б все у нас назад, землю, волю,
Взяли б все у нас назад, землю, волю.
ракет лишилось на 1-2 обстріли .
кава в Ялті вже не фантастика
тупі чмобіки масово тікають з поля бою
у путіна краб
"В конце концов потребуется, чтобы и Россия, и Украина добросовестно сели за стол переговоров", - сказала Томас-Гринфилд на заседании ООН.
не так давно козлячий фюрер ставил ультиматум всему НАТО ...
а НАТО после этого расширилось,
а козлячий фюрер сглотнул.
потом был Киев за три дня.
в общем с каждой новой ********** кацапы начинают лучше понимать, что не нужно брать чужое.