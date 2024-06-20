РФ не выведет войска из Украины для переговоров, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не выведет свои войска из оккупированных частей Украины для начала переговоров.

Об этом он сказал во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает "киевский режим", то судя по всему этого никогда и не произойдет", - заявил глава Кремля.

По его словам, Украина якобы "тянет с прекращением огня" и сама заинтересована в том, чтобы российские войска оставались на оккупированных территориях, поскольку она не стремится к переговорам.

Читайте также: Россия собирает свою коалицию, - Белый дом о визите Путина в КНДР