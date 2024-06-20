РФ не виведе війська з України задля переговорів, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не виведе свої війська з окупованих частин України для початку переговорів.

Про це він сказав під час пресконференції у в’єтнамському Ханої, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Якщо ведення переговорів пов’язується з виведенням наших військ, про що мріє "київський режим", то з огляду на все цього ніколи й не станеться", - заявив очільник Кремля.

За його словами, Україна нібито "тягне із припиненням вогню" та сама зацікавлена в тому, щоб російські війська залишалися на окупованих територіях, оскільки вона не прагне переговорів.

