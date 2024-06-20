Росія збирає свою коаліцію, - Білий дім про візит Путіна до КНДР
В адміністрації президента США відреагували на зустріч російського диктатора Володимира Путіна й лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Пхеньяні й заявили про наміри Росії зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.
Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства",- зазначив представник адміністрації США.
За словами Карпентера, це свідчить про те, де опинилася Росія на світовій арені.
Найближчими партнерами Росії у світі, наголошує він, стали Північна Корея, Іран, Сирія, а потім певною мірою Китай, "який хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння".
За словами представника Білого дому, йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це посилює загрозу для безпеки України і Європи в цілому, зазначив Карпентер.
"Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає Росія. Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст", - резюмував посадовець.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. Він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.
Диктатори РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.
Artillery by Country 2024
Russia 14,798
North Korea 12,920
South Korea 9,347
China 7,374
Pakistan 6,408
Egypt 5,253
India 4,911
Syria 4,213
United States 4,055
Iran 3,715
Ви не за кількістю країн, а за кількістю населення вимірюйте. У одному лише Китаї більше 1.4 мільярду (!) населення. У Індії стільки ж приблизно. А ще є арабські, африканські та латиноамериканські країни. У всіх них з народжуваністю все добре.
А що з демографією у ЄС? М'яко кажучи, погано. У Штатах біле населення стрімко заміщується емігрантами з країн третього світу. Ну і? Де тут приводи для оптимізму?
Заснували і зробили США такими якими вони є вихідці з Європи. В основному, англійці та ірландці. Трішки ще французи. Вони були локомотивом. Зараз вони поступово перетворюються на меншість. Я розумію - це неприємно визнавати, але це факт.
