Росія збирає свою коаліцію, - Білий дім про візит Путіна до КНДР

Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин у Пхеньяні

В адміністрації президента США відреагували на зустріч російського диктатора Володимира Путіна й лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Пхеньяні й заявили про наміри Росії зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства",- зазначив представник адміністрації США.

За словами Карпентера, це свідчить про те, де опинилася Росія на світовій арені.

Найближчими партнерами Росії у світі, наголошує він, стали Північна Корея, Іран, Сирія, а потім певною мірою Китай, "який хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий договір між Росією та КНДР демонструє зближення авторитарних держав, - Столтенберг

За словами представника Білого дому, йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це посилює загрозу для безпеки України і Європи в цілому, зазначив Карпентер.

"Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає Росія. Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст", - резюмував посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Салліван щодо "мирного плану" Путіна: Суперечить Статуту ООН, основам моралі, елементарному здоровому глузду 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. Він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Диктатори РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

КНДР (1301) путін володимир (24566) росія (67226) США (24058) Карпентер Майкл (86)
50 країн не в змозі поставити вчасно достатньо озброєння та снарядів ЗСУ, а ось країни-ізгої для рашки роблять це, аж бігом, не розповідаючи, що їм щось заважає.
Гниле НАТО не має шансів проти кількох диктаторів. НАТО не спроможне воювати.
Гниле НАТО не має шансів проти кількох диктаторів. НАТО не спроможне воювати.
