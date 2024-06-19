РФ та КНДР підписали договір, що передбачає допомогу у випадку агресії

Диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"Підписаний сьогодні договір про всеосяжне партнерство передбачає, зокрема, надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору", - сказав Путін під час візиту до КНДР.

Також російський диктатор поскаржився на постачання країнами Заходу озброєння до України для завдання ударів по території РФ.

"Це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у межах різного роду міжнародних зобов'язань", - додав Путін.

Читайте: КНДР висловлює "повну підтримку" та солідарність із РФ у війні проти України, - Кім Чен Ин