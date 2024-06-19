УКР
РФ та КНДР підписали договір, що передбачає допомогу у випадку агресії

Росія та КНДР підписали угоду, яка передбачає допомогу в разі агресії

Диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"Підписаний сьогодні договір про всеосяжне партнерство передбачає, зокрема, надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору", - сказав Путін під час візиту до КНДР.

Також російський диктатор поскаржився на постачання країнами Заходу озброєння до України для завдання ударів по території РФ.

"Це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у межах різного роду міжнародних зобов'язань", - додав Путін.

Читайте: КНДР висловлює "повну підтримку" та солідарність із РФ у війні проти України, - Кім Чен Ин

Автор: 

КНДР (1301) путін володимир (24566) росія (67226) Кім Чен Ин (178)
Топ коментарі
+13
КНДР даже не підозрює як вляпалися🤣🤣🤣.
показати весь коментар
19.06.2024 13:54 Відповісти
+9
Украіна напала на Росію і Росія захищається!
Так я розумію?
показати весь коментар
19.06.2024 14:01 Відповісти
+7
совковщина))) совок тоже до последнего дня "защищал союзников") и снова США во всём виноваты, так и вспоминаеться в журнале "крокодил" дядя Сэм в цилиндре и "разнузданая сионистская военщина")))
показати весь коментар
19.06.2024 13:56 Відповісти
КНДР даже не підозрює як вляпалися🤣🤣🤣.
показати весь коментар
19.06.2024 13:54 Відповісти
Мені одному це здається, чи Гаазький педофіл владімір путін реально злякався що росію роздерибанять світові гіганти США, Європа?
показати весь коментар
19.06.2024 14:22 Відповісти
Навряд чи він цього боїть чи навіть про це думає. Йому скоро здихать і він хоче увійти в історію щоб про нього як про гітлера чи сраліна ще мінімум 100 років говорили.
показати весь коментар
19.06.2024 14:33 Відповісти
він і так увійшов в історію - а про історичних пишуть і будуть писати стільки скільки буде існувати людство
показати весь коментар
19.06.2024 14:41 Відповісти
Так, але хотів імператором європи, а увійшов ******
показати весь коментар
19.06.2024 14:50 Відповісти
Чого йому здихать у 70 літ?
показати весь коментар
19.06.2024 18:43 Відповісти
Це тобі у 20издається, що все життя попереду. А насправді і перднуть не встигнеш як буде 70, і то не факт шо буде.
показати весь коментар
19.06.2024 19:10 Відповісти
ага, Байден буде незадоволений.
показати весь коментар
19.06.2024 14:43 Відповісти
Всі рішення які приймає КНДР це рішення які ретельно узгодженні і профінансовані КНР, без дозволу Китаю Кім Чен Ин навіть не чхне.
показати весь коментар
19.06.2024 15:14 Відповісти
совковщина))) совок тоже до последнего дня "защищал союзников") и снова США во всём виноваты, так и вспоминаеться в журнале "крокодил" дядя Сэм в цилиндре и "разнузданая сионистская военщина")))
показати весь коментар
19.06.2024 13:56 Відповісти
х@йло кине тебе як лоха, Кон Чен Ий. І це чудово.
показати весь коментар
19.06.2024 13:57 Відповісти
Вже и путлєр собі допомогу застовбив а за Украіну хто заступиться - ми ж в 4р менші
показати весь коментар
19.06.2024 13:58 Відповісти
Украіна напала на Росію і Росія захищається!
Так я розумію?
показати весь коментар
19.06.2024 14:01 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 14:08 Відповісти
Та так, плешивий узаконює поставку озброєнь з Півн.Кореєю.а т.я. ТОТ у нього в конституції, то по його версії Україна нападає.
показати весь коментар
19.06.2024 14:24 Відповісти
УЙНЯ це все, та "шум для замилювання"!
Як було схоже з Білорусю.
А факт є ОДИН:
Рашка висмоктує озброєння у Чучхе та кидає його у топку війни проти України.
Чучхе втрачає військовий потенціал, що накопичувало та зберігало 70 років.
США та Південна Корея візжат від радощів (я щасливий за них).
показати весь коментар
19.06.2024 14:01 Відповісти
А де договір про взаємний мінєт а-ля 69? Де договір про те хто кого в анал? Ніраскрита тєма ***** геть зовсім.
показати весь коментар
19.06.2024 14:01 Відповісти
Два дебіла думають це їм допоможе.....ідіоти
показати весь коментар
19.06.2024 14:02 Відповісти
Два дебила это сила, особенно в палате
показати весь коментар
19.06.2024 14:22 Відповісти
Так, їм це допоможе. Погано, що ви не розумієте як.
показати весь коментар
19.06.2024 14:36 Відповісти
ржака - ЧЕМ раша может помочь северной кореи в случае на падения, если сами в помощи нуждаются?
показати весь коментар
19.06.2024 14:10 Відповісти
Кндр потрібні підсанкційні ресурси. Зокрема мазут і паливо.
показати весь коментар
19.06.2024 14:37 Відповісти
Им помощь для нападения нужна, для защиты у них ядера как говна =(
показати весь коментар
19.06.2024 14:55 Відповісти
Реально, біба і боба-два довбой@ба. А зла іронія в тому що вони весь так званий "цивілізований світ" нагинають. Зрозуміло що там Китай рулює але ж....ну пи₴дець та й усе.
показати весь коментар
19.06.2024 14:12 Відповісти
Мда, долго путлер вел переговоры с Си, чтобы подписать такой договор с Кимом. Теперь можно ожидать огромные китайские инвестиции в ВПК КНДР. Естественно тайные.
Очень интересна реакция Юж. Кореи, которая 90% сырья для своей промышленности получает из РФ.
показати весь коментар
19.06.2024 14:13 Відповісти
Вірменам вже допомогли..))
показати весь коментар
19.06.2024 14:13 Відповісти
А хто збирається нападати на них?
Хай би підписали угоду про допомогу в разі агресії з боку "Вейшнорії"...
показати весь коментар
19.06.2024 14:14 Відповісти
Зараз Японія і південна Корея можуть напасти на КНДР , а у хутина захищати КНДРНЕМА ЧИМ. І КНДР не зможе віддавати зброю хутину
А Китай боится санкций , бо без торгівлі з Заходом в нього рухне економика
показати весь коментар
19.06.2024 14:19 Відповісти
Ну и хорошо, значит есть вероятность, что сразу будут уничтожены обои. И мир облегченно вздохнет.
показати весь коментар
19.06.2024 14:20 Відповісти
Не будет кому выдыхать, слишком много ядера у рашки =(
показати весь коментар
19.06.2024 14:56 Відповісти
Вгомонися з ядеркою, якби могли, вже б кинули
показати весь коментар
20.06.2024 10:38 Відповісти
Якби кинули вже мало хто би вижив і вони в тому числі, нафіга їм це? Нажаль рашисти себе в принципі непогано чухають, кризи в них не має.
показати весь коментар
20.06.2024 12:46 Відповісти
А конченый знает, что говорил Бисмарк о Московии, о том что договор с ней не стоит той бумаги на которой написан. Хотя... Кукушку хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку...
Как низко пала рашка, что уже без Кореи и не туды и не сюды... И согласовано это с их повелителем Китаем
показати весь коментар
19.06.2024 14:20 Відповісти
Чего стоит договор, подписанный с Россией, все уже хорошо знают. Он вообще ничего не стоит, туалетная бумажка, филькина грамота, бирка на хвосте ишака, который скоро сдохнет. Но дело не в этом. Где Заявление НАТО, Украины и других стран. Необходимо вводить новые санкции на Россию и на КНДР
показати весь коментар
19.06.2024 14:28 Відповісти
Россия-вшивая бензоколонка,если жир-трест Ким должен ее выручать!
показати весь коментар
19.06.2024 14:35 Відповісти
Який цинізм це що рашиський воєний злочинець ,вже хоче підтримки корейським гарматним мясом ? два маргенали і карикатурні держави які ментально живуть в середньовіччі ,путін **** здохни вже паскуда.
показати весь коментар
19.06.2024 14:35 Відповісти
Мясо в них є. Їм потрібні виробничі потужності. Не варто недооцінювати цей договір.
показати весь коментар
19.06.2024 14:39 Відповісти
Так шо, Ким даст свое ПВО плешивому на "обкатку"?
показати весь коментар
19.06.2024 14:47 Відповісти
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_abroad-ukr/full/1906-ssha-rozroblyayut-novi-bombi-dlya-*******-glibokix-vorozhix-bunkeriv-the-telegraph США розробляють нові бомби для підриву глибоких ворожих бункерів, - The Telegraph
показати весь коментар
19.06.2024 14:53 Відповісти
Всі рішення які приймає КНДР є рішеннями апробованими Китаєм, Китай не може поставляти зброю безпосередньо в РФ, але використовуючи посередника КНДР успішно досягає своїх цілей...
показати весь коментар
19.06.2024 15:10 Відповісти
Тобто муйло відкрито пішло на порушення санкцій ООН проти Північної Кореї як країни-ізгоя! Вау! Підписав собі велику проблему на міжнародному рівні. Я сподіваюсь.

Але, дивлячись на беззубу ООН та на кишенькового Гуттереша, щось я "тєрзаюсь смутними сомнєніямі"...
показати весь коментар
19.06.2024 15:41 Відповісти
Дві тифозні воші, допоможуть одна одній…
показати весь коментар
19.06.2024 15:48 Відповісти
Судя по фото, Ху..Лу вспоминается молодость, как с Собчаком, только без портфеля. Ким чен видать его пожалел
показати весь коментар
19.06.2024 15:52 Відповісти
То на фронті зявляться "коренные российские" корейці?
показати весь коментар
19.06.2024 17:51 Відповісти
 
 