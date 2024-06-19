РФ та КНДР підписали договір, що передбачає допомогу у випадку агресії
Диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
"Підписаний сьогодні договір про всеосяжне партнерство передбачає, зокрема, надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору", - сказав Путін під час візиту до КНДР.
Також російський диктатор поскаржився на постачання країнами Заходу озброєння до України для завдання ударів по території РФ.
"Це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у межах різного роду міжнародних зобов'язань", - додав Путін.
Топ коментарі
+13 Yevhenii
показати весь коментар19.06.2024 13:54 Відповісти Посилання
+9 Tutu Tutukin
показати весь коментар19.06.2024 14:01 Відповісти Посилання
+7 Bicko Nelich
показати весь коментар19.06.2024 13:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так я розумію?
Як було схоже з Білорусю.
А факт є ОДИН:
Рашка висмоктує озброєння у Чучхе та кидає його у топку війни проти України.
Чучхе втрачає військовий потенціал, що накопичувало та зберігало 70 років.
США та Південна Корея візжат від радощів (я щасливий за них).
Очень интересна реакция Юж. Кореи, которая 90% сырья для своей промышленности получает из РФ.
Хай би підписали угоду про допомогу в разі агресії з боку "Вейшнорії"...
А Китай боится санкций , бо без торгівлі з Заходом в нього рухне економика
Как низко пала рашка, что уже без Кореи и не туды и не сюды... И согласовано это с их повелителем Китаем
Але, дивлячись на беззубу ООН та на кишенькового Гуттереша, щось я "тєрзаюсь смутними сомнєніямі"...