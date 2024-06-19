РФ и КНДР подписали договор, предусматривающий помощь в случае агрессии
Диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в частности, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - сказал Путин во время визита в КНДР.
Также российский диктатор пожаловался на поставки странами Запада вооружения в Украину для нанесения ударов по территории РФ.
"Это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках разного рода международных обязательств", - добавил Путин.
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Так я розумію?
Як було схоже з Білорусю.
А факт є ОДИН:
Рашка висмоктує озброєння у Чучхе та кидає його у топку війни проти України.
Чучхе втрачає військовий потенціал, що накопичувало та зберігало 70 років.
США та Південна Корея візжат від радощів (я щасливий за них).
Очень интересна реакция Юж. Кореи, которая 90% сырья для своей промышленности получает из РФ.
Хай би підписали угоду про допомогу в разі агресії з боку "Вейшнорії"...
А Китай боится санкций , бо без торгівлі з Заходом в нього рухне економика
Как низко пала рашка, что уже без Кореи и не туды и не сюды... И согласовано это с их повелителем Китаем
Але, дивлячись на беззубу ООН та на кишенькового Гуттереша, щось я "тєрзаюсь смутними сомнєніямі"...