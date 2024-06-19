РФ и КНДР подписали договор, предусматривающий помощь в случае агрессии

Диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в частности, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - сказал Путин во время визита в КНДР.

Также российский диктатор пожаловался на поставки странами Запада вооружения в Украину для нанесения ударов по территории РФ.

"Это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках разного рода международных обязательств", - добавил Путин.

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