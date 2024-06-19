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РФ и КНДР подписали договор, предусматривающий помощь в случае агрессии

Росія та КНДР підписали угоду, яка передбачає допомогу в разі агресії

Диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в частности, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - сказал Путин во время визита в КНДР.

Также российский диктатор пожаловался на поставки странами Запада вооружения в Украину для нанесения ударов по территории РФ.

"Это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках разного рода международных обязательств", - добавил Путин.

Читайте также: КНДР выражает "полную поддержку" и солидарность с РФ в войне против Украины, - Ким Чен Ын

Автор: 

КНДР (1214) путин владимир (31345) россия (95725) Ким Чен Ын (179)


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Топ комментарии
+13
КНДР даже не підозрює як вляпалися🤣🤣🤣.
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19.06.2024 13:54
+9
Украіна напала на Росію і Росія захищається!
Так я розумію?
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19.06.2024 14:01
+7
совковщина))) совок тоже до последнего дня "защищал союзников") и снова США во всём виноваты, так и вспоминаеться в журнале "крокодил" дядя Сэм в цилиндре и "разнузданая сионистская военщина")))
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19.06.2024 13:56
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КНДР даже не підозрює як вляпалися🤣🤣🤣.
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19.06.2024 13:54 Ответить
Мені одному це здається, чи Гаазький педофіл владімір путін реально злякався що росію роздерибанять світові гіганти США, Європа?
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19.06.2024 14:22 Ответить
Навряд чи він цього боїть чи навіть про це думає. Йому скоро здихать і він хоче увійти в історію щоб про нього як про гітлера чи сраліна ще мінімум 100 років говорили.
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19.06.2024 14:33 Ответить
він і так увійшов в історію - а про історичних пишуть і будуть писати стільки скільки буде існувати людство
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19.06.2024 14:41 Ответить
Так, але хотів імператором європи, а увійшов ******
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19.06.2024 14:50 Ответить
Чого йому здихать у 70 літ?
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19.06.2024 18:43 Ответить
Це тобі у 20издається, що все життя попереду. А насправді і перднуть не встигнеш як буде 70, і то не факт шо буде.
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19.06.2024 19:10 Ответить
ага, Байден буде незадоволений.
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19.06.2024 14:43 Ответить
Всі рішення які приймає КНДР це рішення які ретельно узгодженні і профінансовані КНР, без дозволу Китаю Кім Чен Ин навіть не чхне.
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19.06.2024 15:14 Ответить
совковщина))) совок тоже до последнего дня "защищал союзников") и снова США во всём виноваты, так и вспоминаеться в журнале "крокодил" дядя Сэм в цилиндре и "разнузданая сионистская военщина")))
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19.06.2024 13:56 Ответить
х@йло кине тебе як лоха, Кон Чен Ий. І це чудово.
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19.06.2024 13:57 Ответить
Вже и путлєр собі допомогу застовбив а за Украіну хто заступиться - ми ж в 4р менші
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19.06.2024 13:58 Ответить
Украіна напала на Росію і Росія захищається!
Так я розумію?
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19.06.2024 14:01 Ответить
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19.06.2024 14:08 Ответить
Та так, плешивий узаконює поставку озброєнь з Півн.Кореєю.а т.я. ТОТ у нього в конституції, то по його версії Україна нападає.
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19.06.2024 14:24 Ответить
УЙНЯ це все, та "шум для замилювання"!
Як було схоже з Білорусю.
А факт є ОДИН:
Рашка висмоктує озброєння у Чучхе та кидає його у топку війни проти України.
Чучхе втрачає військовий потенціал, що накопичувало та зберігало 70 років.
США та Південна Корея візжат від радощів (я щасливий за них).
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19.06.2024 14:01 Ответить
А де договір про взаємний мінєт а-ля 69? Де договір про те хто кого в анал? Ніраскрита тєма ***** геть зовсім.
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19.06.2024 14:01 Ответить
Два дебіла думають це їм допоможе.....ідіоти
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19.06.2024 14:02 Ответить
Два дебила это сила, особенно в палате
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19.06.2024 14:22 Ответить
Так, їм це допоможе. Погано, що ви не розумієте як.
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19.06.2024 14:36 Ответить
ржака - ЧЕМ раша может помочь северной кореи в случае на падения, если сами в помощи нуждаются?
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19.06.2024 14:10 Ответить
Кндр потрібні підсанкційні ресурси. Зокрема мазут і паливо.
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19.06.2024 14:37 Ответить
Им помощь для нападения нужна, для защиты у них ядера как говна =(
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19.06.2024 14:55 Ответить
Реально, біба і боба-два довбой@ба. А зла іронія в тому що вони весь так званий "цивілізований світ" нагинають. Зрозуміло що там Китай рулює але ж....ну пи₴дець та й усе.
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19.06.2024 14:12 Ответить
Мда, долго путлер вел переговоры с Си, чтобы подписать такой договор с Кимом. Теперь можно ожидать огромные китайские инвестиции в ВПК КНДР. Естественно тайные.
Очень интересна реакция Юж. Кореи, которая 90% сырья для своей промышленности получает из РФ.
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19.06.2024 14:13 Ответить
Вірменам вже допомогли..))
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19.06.2024 14:13 Ответить
А хто збирається нападати на них?
Хай би підписали угоду про допомогу в разі агресії з боку "Вейшнорії"...
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19.06.2024 14:14 Ответить
Зараз Японія і південна Корея можуть напасти на КНДР , а у хутина захищати КНДРНЕМА ЧИМ. І КНДР не зможе віддавати зброю хутину
А Китай боится санкций , бо без торгівлі з Заходом в нього рухне економика
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19.06.2024 14:19 Ответить
Ну и хорошо, значит есть вероятность, что сразу будут уничтожены обои. И мир облегченно вздохнет.
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19.06.2024 14:20 Ответить
Не будет кому выдыхать, слишком много ядера у рашки =(
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19.06.2024 14:56 Ответить
Вгомонися з ядеркою, якби могли, вже б кинули
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20.06.2024 10:38 Ответить
Якби кинули вже мало хто би вижив і вони в тому числі, нафіга їм це? Нажаль рашисти себе в принципі непогано чухають, кризи в них не має.
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20.06.2024 12:46 Ответить
А конченый знает, что говорил Бисмарк о Московии, о том что договор с ней не стоит той бумаги на которой написан. Хотя... Кукушку хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку...
Как низко пала рашка, что уже без Кореи и не туды и не сюды... И согласовано это с их повелителем Китаем
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19.06.2024 14:20 Ответить
Чего стоит договор, подписанный с Россией, все уже хорошо знают. Он вообще ничего не стоит, туалетная бумажка, филькина грамота, бирка на хвосте ишака, который скоро сдохнет. Но дело не в этом. Где Заявление НАТО, Украины и других стран. Необходимо вводить новые санкции на Россию и на КНДР
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19.06.2024 14:28 Ответить
Россия-вшивая бензоколонка,если жир-трест Ким должен ее выручать!
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19.06.2024 14:35 Ответить
Який цинізм це що рашиський воєний злочинець ,вже хоче підтримки корейським гарматним мясом ? два маргенали і карикатурні держави які ментально живуть в середньовіччі ,путін **** здохни вже паскуда.
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19.06.2024 14:35 Ответить
Мясо в них є. Їм потрібні виробничі потужності. Не варто недооцінювати цей договір.
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19.06.2024 14:39 Ответить
Так шо, Ким даст свое ПВО плешивому на "обкатку"?
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19.06.2024 14:47 Ответить
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_abroad-ukr/full/1906-ssha-rozroblyayut-novi-bombi-dlya-*******-glibokix-vorozhix-bunkeriv-the-telegraph США розробляють нові бомби для підриву глибоких ворожих бункерів, - The Telegraph
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19.06.2024 14:53 Ответить
Всі рішення які приймає КНДР є рішеннями апробованими Китаєм, Китай не може поставляти зброю безпосередньо в РФ, але використовуючи посередника КНДР успішно досягає своїх цілей...
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19.06.2024 15:10 Ответить
Тобто муйло відкрито пішло на порушення санкцій ООН проти Північної Кореї як країни-ізгоя! Вау! Підписав собі велику проблему на міжнародному рівні. Я сподіваюсь.

Але, дивлячись на беззубу ООН та на кишенькового Гуттереша, щось я "тєрзаюсь смутними сомнєніямі"...
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19.06.2024 15:41 Ответить
Дві тифозні воші, допоможуть одна одній…
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19.06.2024 15:48 Ответить
Судя по фото, Ху..Лу вспоминается молодость, как с Собчаком, только без портфеля. Ким чен видать его пожалел
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19.06.2024 15:52 Ответить
То на фронті зявляться "коренные российские" корейці?
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19.06.2024 17:51 Ответить
 
 