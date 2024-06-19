РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12731 посетитель онлайн
Новости Война
6 017 35

КНДР выражает "полную поддержку" и солидарность с РФ в войне против Украины, - Ким Чен Ын

Путін та Кім Чен Ин у КНДР

Диктатор КНДР Ким Чен Ын во время переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным в Пхеньяне выразил "полную поддержку" войне России против Украины и пообещал укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС сообщает Yonhap.

"Правительство Корейской Народно-Демократической Республики... выражает свою полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в проведении "специальной военной операции" (войны - ред.) в Украине с целью защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности", - отметил Ким Чен Ын.

По его словам, отношения между двумя странами "вступают в новый период процветания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: "РФ ценит жесткую поддержку КНДР в проведении войны против Украины и готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды"

Северокорейский диктатор высоко оценил роль России в глобальном стратегическом балансе и пообещал укреплять стратегическое сотрудничество КНДР с Россией.

Путин в свою очередь поблагодарил Кима за поддержку Пхеньяном политики Москвы в отношении Украины и заявил, что подготовлен новый "фундаментальный документ", который станет основой для будущих отношений между двумя странами.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в среду, 18 июня, начал первый за 24 года своего правления государственный визит в Северную Корею.

Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, что станет повышением уровня двусторонних отношений между их странами и позволит углубить сотрудничество во всех сферах, в том числе в военной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Путина в КНДР - свидетельство его зависимости от авторитарных стран, - Столтенберг

Автор: 

КНДР (1214) россия (95725) Ким Чен Ын (179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Тобто весь іпаний "дерьмократичний" світ спостерігає як зграя вурдалаків знищує Україну і пох. Всі оці кореї-ірани це ж бл.ть ваші вороги, ви ж їх щемили і санкції вводили, а тепер коли вони реально почали вбивати ви в кущі?
Україна сама повинна витягнути війну з усіма світовими виродками а срані байдени цідять по два кулемети в півроку називаючи це оху.нною допомогою? Оху.єть....
показать весь комментарий
19.06.2024 11:40
+14
Щоб Україну взяли в НАТО нам потрібно перемогти россію,північну корею,іран та китай і тоді десь за років 10 можна буде обгорювати тему про вступ
показать весь комментарий
19.06.2024 11:38
+13
Ожирівший хом"як Ин в отуї від уваги до себе. Пинька бігає до нього по першому свістку.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ожирівший хом"як Ин в отуї від уваги до себе. Пинька бігає до нього по першому свістку.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:32 Ответить
Телефонує Путін Кім Чен Іру:
- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!
показать весь комментарий
19.06.2024 11:58 Ответить
а как же рассказы о неисчерпаемом количестве бк на 500 лет войны с натой)как обычно надувание щек
показать весь комментарий
19.06.2024 11:35 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2024 12:05 Ответить
Два 3.14дараси, не один 3.14дарас.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:35 Ответить

три...
показать весь комментарий
19.06.2024 12:11 Ответить
А відсмоктати у ***** готовий? Чи ***** буде сам смоктати за снаряди з ракетами?
показать весь комментарий
19.06.2024 11:35 Ответить
Навожу уривок, який свідчить, що вони вже добряче один одному насмоктали. Тут просто тре розуміти, що це все метафора, алегорія, евфемізми для різних форм збочень:
Ось про орал
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/19/7461517/ Кім, "не стримуючи радості", особисто зустрічав Путіна в аеропорту і супроводжував до місця ночівлі, ведучи "задушевну розмову".
А тут про анал
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/19/7461517/ Обидва політики, насолоджуючись "чудовим нічним краєвидом", ділилися "потаємними думками і обмінялися думками для надійнішого розвитку відносин між КНДР і РФ"
показать весь комментарий
19.06.2024 11:48 Ответить
А потім дружили організьмами
показать весь комментарий
19.06.2024 12:00 Ответить
Відносини цвітуть і пахнуть - смішного мало
показать весь комментарий
19.06.2024 11:37 Ответить
Щоб Україну взяли в НАТО нам потрібно перемогти россію,північну корею,іран та китай і тоді десь за років 10 можна буде обгорювати тему про вступ
показать весь комментарий
19.06.2024 11:38 Ответить
Вже про ЄС кажуть що на протязі 10 років
показать весь комментарий
19.06.2024 11:52 Ответить
Тоді вже можна буде обговорювати тему вступу НАТО до України.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:09 Ответить
🤦👍🤝😁😂
показать весь комментарий
19.06.2024 21:39 Ответить
Тобто весь іпаний "дерьмократичний" світ спостерігає як зграя вурдалаків знищує Україну і пох. Всі оці кореї-ірани це ж бл.ть ваші вороги, ви ж їх щемили і санкції вводили, а тепер коли вони реально почали вбивати ви в кущі?
Україна сама повинна витягнути війну з усіма світовими виродками а срані байдени цідять по два кулемети в півроку називаючи це оху.нною допомогою? Оху.єть....
показать весь комментарий
19.06.2024 11:40 Ответить
Ви маєте рацію, та Це! навіть Дуже важко зрозуміти, Ситуація, коли заплющують очі, на очевидне ЗЛО! не розуміючи, або ж, не бажаючи розуміти, що Зло поширюється в геометричній прогресії.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:33 Ответить
нажаль, варіантів у нас лише 2. А з відкритим військовим союзом між РФ та КНДР, то веселого мало. Є ймовірність, що корейські снаряди будуть підносити люди з жовтуватим відтінком шкіри.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:53 Ответить
Лайно завжди кучкується з лайном!
показать весь комментарий
19.06.2024 11:40 Ответить
dva zlobnih gandona
показать весь комментарий
19.06.2024 11:43 Ответить
****!
(це літературне слово, якщо що)
показать весь комментарий
19.06.2024 11:44 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2024 11:46 Ответить
О , а ❌ йло одного зросту з Качаном
показать весь комментарий
19.06.2024 11:51 Ответить
Світове зло обєднуєтся , маргінальній режим кндр роками ніхто до нього не приїджав ,а тут двічі за девять місяців приїджає світовий терорист воєний злочинець путін ,так цьому чорту снаряди треба .Ця жалюгідна карикатурна так звана держава поставила рашиським вбивцям снарядів більше чим всі наші партнери разом взяті.Тому питаня до влади Зеля ,Шмигаль ,Умеров ви шукаєте для Україну зброю чи вам лише піар потрібний ? Чому ніхто не домовляєтся з південою Кореєї ,Філіпінами та іншими країнами які мають достатньо зброї.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:57 Ответить
РФ+КНДР - клуб ображених лишенок.

Дві уйобіщні страховидли, що мріють про відновлення шлюбу хоча б через примус.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:04 Ответить
Я бы сказал опущенных...
показать весь комментарий
19.06.2024 12:52 Ответить
Підори
показать весь комментарий
19.06.2024 12:19 Ответить
Пропустити армію КНДР чисельністю у 100-200 тисяч з усім озброєнням через територію пітьми для веднння бойових дій із ЗСУ ***** побоїться.
Але така опція, якщо шо, то у пітьми на "чорний день" є. От тоді прийдеться, як 800 років тому Київській Русі, по-новій захищати Європу від ординської навали.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:29 Ответить
Що ми це вже робимо третiй рiк...🥺😢
показать весь комментарий
19.06.2024 21:45 Ответить
Знов вибачаюсь, що російською, але брати Стругацькі (наши люди, хоча й росіянами були) писали саме нею...

" Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние тридцать лет безвыездно в своем загородном дворце.

- Выстребаны обстряхнутся, - говорил он, - и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марко было бы тукнуть по пестрякам. Да хохари облыго ружуют. На том и покалим сростень. Это наш примар…
Дон Рэба пощупал бритый подбородок.
- Студно туково, - задумчиво сказал он.
Вага пожал плечами.
- Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода не сростно. По габарям?
- По габарям, - решительно сказал министр охраны короны.
- И пей круг, - произнес Вага, поднимаясь".
показать весь комментарий
19.06.2024 12:44 Ответить
а, это ответ путина саммиту мира!
100 стран мира высказали поддержку украине.
так путин поехал в северную корею, чтобы она высказала поддержку россии!)))

в лужу пукнул!

путинский анти саммит мира. россия+северная корея.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:51 Ответить
Зато не арестуют, и сабочатиной накормят
показать весь комментарий
19.06.2024 12:53 Ответить
Что Ху..ло, что Ким конченый, не имеют выхода, вот только и остаётся, ...ты меня уважаешь и я тебя, значит мы уважаемые люди... И у обоих коленки дрожат, когда вызывают в Китай. Даже конченый начинает чувствовать залежность Ху..ла от него, а не как раньше.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:51 Ответить
2- ****** , что сказать ..***** - России Владимир Путин подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
показать весь комментарий
19.06.2024 13:33 Ответить
 
 