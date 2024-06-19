КНДР выражает "полную поддержку" и солидарность с РФ в войне против Украины, - Ким Чен Ын
Диктатор КНДР Ким Чен Ын во время переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным в Пхеньяне выразил "полную поддержку" войне России против Украины и пообещал укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС сообщает Yonhap.
"Правительство Корейской Народно-Демократической Республики... выражает свою полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в проведении "специальной военной операции" (войны - ред.) в Украине с целью защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности", - отметил Ким Чен Ын.
По его словам, отношения между двумя странами "вступают в новый период процветания".
Северокорейский диктатор высоко оценил роль России в глобальном стратегическом балансе и пообещал укреплять стратегическое сотрудничество КНДР с Россией.
Путин в свою очередь поблагодарил Кима за поддержку Пхеньяном политики Москвы в отношении Украины и заявил, что подготовлен новый "фундаментальный документ", который станет основой для будущих отношений между двумя странами.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин в среду, 18 июня, начал первый за 24 года своего правления государственный визит в Северную Корею.
Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, что станет повышением уровня двусторонних отношений между их странами и позволит углубить сотрудничество во всех сферах, в том числе в военной.
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- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!
три...
Ось про орал
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/19/7461517/ Кім, "не стримуючи радості", особисто зустрічав Путіна в аеропорту і супроводжував до місця ночівлі, ведучи "задушевну розмову".
А тут про анал
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/19/7461517/ Обидва політики, насолоджуючись "чудовим нічним краєвидом", ділилися "потаємними думками і обмінялися думками для надійнішого розвитку відносин між КНДР і РФ"
Україна сама повинна витягнути війну з усіма світовими виродками а срані байдени цідять по два кулемети в півроку називаючи це оху.нною допомогою? Оху.єть....
(це літературне слово, якщо що)
Дві уйобіщні страховидли, що мріють про відновлення шлюбу хоча б через примус.
Але така опція, якщо шо, то у пітьми на "чорний день" є. От тоді прийдеться, як 800 років тому Київській Русі, по-новій захищати Європу від ординської навали.
" Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние тридцать лет безвыездно в своем загородном дворце.
- Выстребаны обстряхнутся, - говорил он, - и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марко было бы тукнуть по пестрякам. Да хохари облыго ружуют. На том и покалим сростень. Это наш примар…
Дон Рэба пощупал бритый подбородок.
- Студно туково, - задумчиво сказал он.
Вага пожал плечами.
- Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода не сростно. По габарям?
- По габарям, - решительно сказал министр охраны короны.
- И пей круг, - произнес Вага, поднимаясь".
100 стран мира высказали поддержку украине.
так путин поехал в северную корею, чтобы она высказала поддержку россии!)))
в лужу пукнул!
путинский анти саммит мира. россия+северная корея.