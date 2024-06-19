КНДР выражает "полную поддержку" и солидарность с РФ в войне против Украины, - Ким Чен Ын

Диктатор КНДР Ким Чен Ын во время переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным в Пхеньяне выразил "полную поддержку" войне России против Украины и пообещал укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС сообщает Yonhap.

"Правительство Корейской Народно-Демократической Республики... выражает свою полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в проведении "специальной военной операции" (войны - ред.) в Украине с целью защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности", - отметил Ким Чен Ын.

По его словам, отношения между двумя странами "вступают в новый период процветания".

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Северокорейский диктатор высоко оценил роль России в глобальном стратегическом балансе и пообещал укреплять стратегическое сотрудничество КНДР с Россией.

Путин в свою очередь поблагодарил Кима за поддержку Пхеньяном политики Москвы в отношении Украины и заявил, что подготовлен новый "фундаментальный документ", который станет основой для будущих отношений между двумя странами.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в среду, 18 июня, начал первый за 24 года своего правления государственный визит в Северную Корею.

Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, что станет повышением уровня двусторонних отношений между их странами и позволит углубить сотрудничество во всех сферах, в том числе в военной.

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