РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11554 посетителя онлайн
Новости
6 022 27

Путин: "РФ ценит жесткую поддержку КНДР в проведении войны против Украины и готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды"

Путін та Кім Чен Ин

Перед двухдневным визитом российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете "Нодон синмун" опубликована статья за подписью главы Кремля "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества через годы". В ней он поблагодарил КНДР за "твердую поддержку".

Как информирует Цензор.НЕТ, статья опубликована на сайте Кремля.

О чем написал диктатор РФ Путин?

В статье Путин заявляет, что Россия готова к "тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

Кроме того, российский диктатор поблагодарил Северную Корею за поддержку войны против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин посетит КНДР с целью поиска дальнейшей военной поддержки, - The Guardian

"Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции в Украине (войны в Украине - ред.), солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", - говорится в статье.

Глава Кремля пишет, что "отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями".

Диктатор в очередной раз обвиняет Запад

Российский диктатор повторил свои нарративы о том, что США "делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь" войну в Украине и якобы отвергают все "попытки мирного урегулирования ситуации", в то время, как Россия якобы "была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США беспокоит сближение Москвы и Пхеньяна, - Кирби о поездке Путина в КНДР

Он также обвинил "противников" России в том, что они "позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для ударов по российской территории".

При этом, убежден Путин, чаще всего такие удары якобы наносятся "по мирным целям".

"Все попытки сдержать, изолировать Россию провалились", в очередной раз подчеркивает российский правитель, отмечая, что "наши корейские друзья - несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - так же эффективно отстаивают свои интересы", добавляет он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Путина в КНДР - свидетельство его зависимости от авторитарных стран, - Столтенберг

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР, а 19-20 - Вьетнам.

Путин едет с ответным визитом, его пригласил Ким Чен Ын, который посещал Россию в сентябре 2023 года.

Автор: 

КНДР (1214) путин владимир (31345) россия (95725)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
кім чєн ин і кон чєн ий-малочниє братья...
показать весь комментарий
18.06.2024 10:43
+10
мерзотні цинічні виродки!!!
показать весь комментарий
18.06.2024 10:45
+7
Кремлівський виродок йо@нутий на всю балду ,
вихваляючи косооку шушеру за те , що пончик підтримує війну з Україною 😡
Виродоків потрібно знищити обох 👎👎👎
показать весь комментарий
18.06.2024 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кім чєн ин і кон чєн ий-малочниє братья...
показать весь комментарий
18.06.2024 10:43 Ответить
možļivo haimarsom treba privitati s pivdennoi Koreji ?
показать весь комментарий
18.06.2024 10:45 Ответить
мерзотні цинічні виродки!!!
показать весь комментарий
18.06.2024 10:45 Ответить
Добре що виклали повний конспект усіх марень маніяка. Це ж так цікаво...
показать весь комментарий
18.06.2024 10:46 Ответить
І без жодних "безпекових угод". "Ви нам снаряди - ми вам миска рис/гречка/соя і т.д.". Бартер страшна штука.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:48 Ответить
Як пупс пригодився - може виготовляти снарядів більше чим НАТО
показать весь комментарий
18.06.2024 10:49 Ответить
Блин... Две мерзких мразоты...
показать весь комментарий
18.06.2024 10:50 Ответить
скоро и на рахе, вместо инета-будут газеты!)))
показать весь комментарий
18.06.2024 10:53 Ответить
Та замість туалетного паперу теж
показать весь комментарий
18.06.2024 11:08 Ответить
По цим іграшкам буде звучати кобзон...перший для робочих зон, 2-й для адмістрації таборів
показать весь комментарий
18.06.2024 12:30 Ответить
Кремлівський виродок йо@нутий на всю балду ,
вихваляючи косооку шушеру за те , що пончик підтримує війну з Україною 😡
Виродоків потрібно знищити обох 👎👎👎
показать весь комментарий
18.06.2024 10:57 Ответить
***** знайшов собі другана
показать весь комментарий
18.06.2024 11:06 Ответить
@уйло допи&дівся та докатався - Японія підписала зі США угоду про купівлю до 400 крилатих ракет наземного базування "Томагавк" на суму у близько 1,7 млрд дол.

Чекайте на подарунки у північній кореї, падли
Китай напрягся...
показать весь комментарий
18.06.2024 11:07 Ответить
Ось би Україні 50 Тогавків Японія «з барського плеча» відвалила. Ми б їх з толком витратили. Кіздець би настав і тому Бєлгороду і Ростову і навіть кремлю…. Але це поки тільки мрії… самім свої томагавки виробляти треба
показать весь комментарий
18.06.2024 11:12 Ответить
Японія цими Томагавками сама норм дресируватиме китай та @уйлостан - у китаї та на кацапстані сьогодні знатно обдристалися від цієї новини - Американські крилаті носії ЯЗ у Південно-Тихоокеанському регіоні, дістануть аж до Кьонігсберга та Нової Землі без жодних проблем.
Японці нам нічого не передадуть - ракети американські, а-ля F-16, проте це рішення США глибоко стратегічно продумане, правильне та нам допоможе у глобальному сенсі, на дупу присадило @уйла добре.
китай замислився глибоко, не очікував такого від США, з великою ймовірністю вжарить @уйла та пончика корейського, щоби ті не газували та не "захоплювалися" війною в Україні. китаю зараз ця канітель із ракетами ні до чого, втрат буде більше, ніж зиску
показать весь комментарий
18.06.2024 11:28 Ответить
два ізольовані всім цивілізованим світом виродки, які їздять лише один до одного та ще кланятися госопдареві Сі, марять про захоплення оон, яке вже нікому не потрібне, окрім голодуючих африканців))
показать весь комментарий
18.06.2024 11:12 Ответить
Вони один одного у дупи пердолять… тому і їздять один до одного. Ось таки у фашистський ********* зараз друзі та товариши. Відтепер у суперечках з рашистами сміливо використовуйте тезу про те,що справжніми хазяєвами рашки є китайці та північні корейці на чолі з Сі та Кімом, і як вони побажають саме так і буде….
показать весь комментарий
18.06.2024 11:19 Ответить
Плешивий Гітлер у черговий раз визнав (перед своїми північнокорейськими та китайськими косоокими хазяївами) що у рашки з Україною війна, а ніяка не СВО.
показать весь комментарий
18.06.2024 11:22 Ответить
"Усі спроби стримати, ізолювати росію провалилися"- сказало ***** з самої ізольованішаної території на Землі
показать весь комментарий
18.06.2024 11:23 Ответить
In March, a Russian veto at the United Nations ended monitoring of U.N. sanctions against North Korea over its nuclear program, prompting Western accusations that Moscow is seeking to avoid scrutiny as it buys weapons from Pyongyang for use in Ukraine.

Earlier this year, Putin sent Kim a high-end Aurus Senat limousine, which he had shown to the North Korean leader when they met for a summit in September. Observers said the shipment violated a U.N. resolution banning the supply of luxury items to North Korea.

(джерело: abcnews.go.com)
показать весь комментарий
18.06.2024 11:23 Ответить
З тим аурусом пудінг мав би послати бригаду механіків)
показать весь комментарий
18.06.2024 12:13 Ответить
Путин превратил Россию со страны победителя, страны освободителя цивилизованного мира от фашизма в страну оккупанта, которая напала на другое государство. Путина уже объявили военным преступником, которого будут судить за военные преступления, за убийства мирных жителей, материальный ущерб. И этот выродок еще там, что-то несет о демократии.
показать весь комментарий
18.06.2024 11:32 Ответить
Два дебила /диктатора сошлись во мнении, ещё один наследник ху..ла.. или тоже территорию пообещали. Не дождется,там Китай правит бал
показать весь комментарий
18.06.2024 11:33 Ответить
При цьому, переконаний Путін, найчастіше такі удари нібито завдаються "по мирних цілях". Таких как ПВО,боевые корабли и т.д. а он просто уничтожает враждебные рашки города и население
показать весь комментарий
18.06.2024 11:37 Ответить
Світ зовсім деградував, якщо дозволив на планеті розплодитися таким уйобкам і ще й підтримувати один одного.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:17 Ответить
 
 