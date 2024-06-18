Путин: "РФ ценит жесткую поддержку КНДР в проведении войны против Украины и готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды"

Перед двухдневным визитом российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете "Нодон синмун" опубликована статья за подписью главы Кремля "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества через годы". В ней он поблагодарил КНДР за "твердую поддержку".

Как информирует Цензор.НЕТ, статья опубликована на сайте Кремля.

О чем написал диктатор РФ Путин?

В статье Путин заявляет, что Россия готова к "тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

Кроме того, российский диктатор поблагодарил Северную Корею за поддержку войны против Украины.

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"Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции в Украине (войны в Украине - ред.), солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", - говорится в статье.

Глава Кремля пишет, что "отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями".

Диктатор в очередной раз обвиняет Запад

Российский диктатор повторил свои нарративы о том, что США "делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь" войну в Украине и якобы отвергают все "попытки мирного урегулирования ситуации", в то время, как Россия якобы "была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам".

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Он также обвинил "противников" России в том, что они "позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для ударов по российской территории".

При этом, убежден Путин, чаще всего такие удары якобы наносятся "по мирным целям".

"Все попытки сдержать, изолировать Россию провалились", в очередной раз подчеркивает российский правитель, отмечая, что "наши корейские друзья - несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - так же эффективно отстаивают свои интересы", добавляет он.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР, а 19-20 - Вьетнам.

Путин едет с ответным визитом, его пригласил Ким Чен Ын, который посещал Россию в сентябре 2023 года.