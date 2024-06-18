Путин: "РФ ценит жесткую поддержку КНДР в проведении войны против Украины и готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды"
Перед двухдневным визитом российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете "Нодон синмун" опубликована статья за подписью главы Кремля "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества через годы". В ней он поблагодарил КНДР за "твердую поддержку".
Как информирует Цензор.НЕТ, статья опубликована на сайте Кремля.
О чем написал диктатор РФ Путин?
В статье Путин заявляет, что Россия готова к "тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".
Кроме того, российский диктатор поблагодарил Северную Корею за поддержку войны против Украины.
"Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции в Украине (войны в Украине - ред.), солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", - говорится в статье.
Глава Кремля пишет, что "отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями".
Диктатор в очередной раз обвиняет Запад
Российский диктатор повторил свои нарративы о том, что США "делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь" войну в Украине и якобы отвергают все "попытки мирного урегулирования ситуации", в то время, как Россия якобы "была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам".
Он также обвинил "противников" России в том, что они "позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для ударов по российской территории".
При этом, убежден Путин, чаще всего такие удары якобы наносятся "по мирным целям".
"Все попытки сдержать, изолировать Россию провалились", в очередной раз подчеркивает российский правитель, отмечая, что "наши корейские друзья - несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - так же эффективно отстаивают свои интересы", добавляет он.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР, а 19-20 - Вьетнам.
Путин едет с ответным визитом, его пригласил Ким Чен Ын, который посещал Россию в сентябре 2023 года.
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вихваляючи косооку шушеру за те , що пончик підтримує війну з Україною 😡
Виродоків потрібно знищити обох 👎👎👎
Чекайте на подарунки у північній кореї, падли
Китай напрягся...
Японці нам нічого не передадуть - ракети американські, а-ля F-16, проте це рішення США глибоко стратегічно продумане, правильне та нам допоможе у глобальному сенсі, на дупу присадило @уйла добре.
китай замислився глибоко, не очікував такого від США, з великою ймовірністю вжарить @уйла та пончика корейського, щоби ті не газували та не "захоплювалися" війною в Україні. китаю зараз ця канітель із ракетами ні до чого, втрат буде більше, ніж зиску
Earlier this year, Putin sent Kim a high-end Aurus Senat limousine, which he had shown to the North Korean leader when they met for a summit in September. Observers said the shipment violated a U.N. resolution banning the supply of luxury items to North Korea.
(джерело: abcnews.go.com)