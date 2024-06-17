Путин на этой неделе поедет в КНДР и Вьетнам

Российский диктатор Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР, а 19-20 - Вьетнам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В КНДР Путин приедет с "дружественным государственным визитом" по приглашению Ким Чен Ына.

"Во время визита Путина во Вьетнам запланировано обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международной и региональной повестки дня", - рассказали в Кремле.

По итогам переговоров российского диктатора во Вьетнаме планируется принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.

Издание Reuters отметило, что визит Путина во Вьетнам состоится после того, как страна отказалась участвовать в Глобальном саммите мира и отправила заместителя главы МИД на встречу БРИКС в России на прошлой неделе.

В то же время представитель посольства США в Ханое заявил: "Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны или иным образом позволять ему нормализовать свои зверства. Если он сможет свободно путешествовать, это может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права".

Читайте: КНДР отправила в РФ не менее 10 тысяч контейнеров, в которых может быть около 5 млн артснарядов, - Сеул