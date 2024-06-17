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Новости
2 011 22

Путин на этой неделе поедет в КНДР и Вьетнам

Путін відвідає КНДР та В'єтнам

Российский диктатор Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР, а 19-20 - Вьетнам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В КНДР Путин приедет с "дружественным государственным визитом" по приглашению Ким Чен Ына.

"Во время визита Путина во Вьетнам запланировано обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международной и региональной повестки дня", - рассказали в Кремле.

По итогам переговоров российского диктатора во Вьетнаме планируется принять совместное заявление и подписать ряд двусторонних документов.

Издание Reuters отметило, что визит Путина во Вьетнам состоится после того, как страна отказалась участвовать в Глобальном саммите мира и отправила заместителя главы МИД на встречу БРИКС в России на прошлой неделе.

В то же время представитель посольства США в Ханое заявил: "Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны или иным образом позволять ему нормализовать свои зверства. Если он сможет свободно путешествовать, это может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права".

Читайте: КНДР отправила в РФ не менее 10 тысяч контейнеров, в которых может быть около 5 млн артснарядов, - Сеул

Автор: 

КНДР (1212) путин владимир (31328) россия (95687) Вьетнам (56)


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Топ комментарии
+4
за в'єтнамками для
генералів
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17.06.2024 15:38
+4
Все правильно: спочатку - клянчить снаряди у "бойового хом"яка" А потоім - погрожувать в"єтнамцям відмовою в поставках ягелю за продаж снарядів у програмі "чеської ініціативи"
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17.06.2024 15:42
+3
На колінах стоятиму з єдиним проханням ,
щоби кремлівське падло звідти не повернулося , а здох по дорозі
до свого пончика Кім Чен Іра 😡
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17.06.2024 15:43
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за в'єтнамками для
генералів
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17.06.2024 15:38 Ответить
За снарядами та зброєю , там такі запаси з рядянських часів
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17.06.2024 15:49 Ответить
Все правильно: спочатку - клянчить снаряди у "бойового хом"яка" А потоім - погрожувать в"єтнамцям відмовою в поставках ягелю за продаж снарядів у програмі "чеської ініціативи"
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17.06.2024 15:42 Ответить
До Вʼєтнаму їде цей плюгавий чортяка за креветками
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17.06.2024 15:45 Ответить
На колінах стоятиму з єдиним проханням ,
щоби кремлівське падло звідти не повернулося , а здох по дорозі
до свого пончика Кім Чен Іра 😡
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17.06.2024 15:43 Ответить
Щоб отримати ще мільон БК і без зайвих оголошень!!
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17.06.2024 15:47 Ответить
Дурне поїхало в турне...
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17.06.2024 15:49 Ответить
ше трохі ботоксу ***** під очі і сі скаже ку!
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17.06.2024 15:55 Ответить
Только Вьетнам зона интересов Южной Кореи. Там заводы Самсунга. Что такого расея может предложить Вьетнаму больше чем Самсунг?
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17.06.2024 15:56 Ответить
А хто вам казав шо то будуть його пропозиції - він васал і виконує те шо йому сюзерен наказав або дозволив.
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17.06.2024 16:14 Ответить
Вьетнаму ничего, а вот руководству.... Их дети, наверное,тоже на Западе жить хотят
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17.06.2024 18:01 Ответить
Було б добре, щоб у В'єтнамі при посадці літака куйла був туман і сталися технічні проблеми 🤔
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17.06.2024 16:24 Ответить
Так у нього дублікатів багато .
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17.06.2024 17:48 Ответить
Комуняка до комуняк поїде.

Мда... Треба було їх добивати - і чучхейців, і хошимінців.
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17.06.2024 16:52 Ответить
Ось воно, вялічіє! Не те що якесь там G-8
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17.06.2024 17:04 Ответить
И во сколько москалям обошёлся Глобальный саммит мира. Последние чемоданы везёт. Предупредите его, что деревянные не прокатит.
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17.06.2024 17:16 Ответить
Это тот же Вьетнам что жаждет инвестиций из США или какой то другой? Что происходит в головах лидеров, забыли нищету и голод от СССР на десятилетия, снова потянуло
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17.06.2024 17:28 Ответить
То не в'єтнамців тягне, а їхніх правителів, які на відміну від звичайних, жерли та пили в три горла і не знають, що це таке.
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17.06.2024 17:40 Ответить
А им как Ху...Лу пофиг на народ, главное бабло для личного обогащения
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17.06.2024 17:48 Ответить
А Samsung свій завод ще не забрав з В'єтнаму?
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17.06.2024 17:39 Ответить
***** сподівається набрати найманців для мя'сних штурмів
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17.06.2024 18:28 Ответить
 
 