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Новости
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КНДР отправила в РФ как минимум 10 тысяч контейнеров, в которых может быть около 5 млн артснарядов, - Сеул

КНДР відправила Росії 5 млн снарядів

Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, захочет получить еще больше, когда на следующей неделе посетит Пхеньян.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Сеул обнаружил по меньшей мере 10 тысяч транспортных контейнеров, отправленных из Северной Кореи в Россию, в которых может быть до 4,8 млн артиллерийских снарядов, подобных тем, которые Путин использовал в войне против Украины.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству в военной сфере с Северной Кореей, особенно в военных поставках, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу", - сказал Шин Вон Сик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки оружия России: Южная Корея ввела санкции против семи граждан КНДР и двух российских кораблей

Кроме того, добавляет он, Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь Путину атаковать Украину.

В Сеуле заявили, что в обмен на боеприпасы Россия прислала Северной Корее технологии, которые помогут ей в реализации планов развертывания сети спутников-шпионов, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты.

Издание напоминает, что Путин собирается посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Поездка туда станет первой с июля 2000 года.

"Боеприпасы, присланные Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, которая привела к активизации торговли между соседями, вероятно, значительно превысили те, что были отправлены США и Европейским Союзом Украине. Это позволило кремлевским войскам обстреливать Украину, поскольку они были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок, а оказание помощи было заблокировано в Конгрессе США", - пишет Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ производит артснаряды втрое быстрее и в четыре раза дешевле по сравнению с Западом, - Sky News

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Россия закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием.

Автор: 

боеприпасы (2342) КНДР (1210) россия (95652) Ким Чен Ын (179)


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Топ комментарии
+16
їх точить китай і під маркою кндр відправляє до рашки, у рамках свого мирного плану
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14.06.2024 10:28
+12
Так просто взяли і передали й не хвилюються, що буде ескалація?
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14.06.2024 10:34
+8
китайці, після обіцянок преЗЕденту "НЕ постачати раZZії зброю для війни з Україною" ,

постачають зброю в північну корею, для "захисту від капіталістів та гомосексуалістів"....
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14.06.2024 10:29
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Та ну нах - вони шо там точають день і ніч
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14.06.2024 10:25 Ответить
китайці, після обіцянок преЗЕденту "НЕ постачати раZZії зброю для війни з Україною" ,

постачають зброю в північну корею, для "захисту від капіталістів та гомосексуалістів"....
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14.06.2024 10:29 Ответить
ЄС І НАТО теж НЕ ВІДПРАВИЛИ Україні обіцяні мульйони *********** ...
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14.06.2024 10:28 Ответить
їх точить китай і під маркою кндр відправляє до рашки, у рамках свого мирного плану
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14.06.2024 10:28 Ответить
100%
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14.06.2024 11:33 Ответить
може ********* не дозволяє бити ними по території України? Хоча про що я.
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14.06.2024 10:30 Ответить
Это очень приблизительный подсчет.
Точнее будет написать от 1.5 млн до 4.5 млн. Цифру не знает никто, да и снаряды говно 50-60-ых годов.
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14.06.2024 10:32 Ответить
Тим не менше, країни НАТО не взмозі гавіть 1 млн поставити. Це величезна ганьба для них від азіатів
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14.06.2024 10:36 Ответить
Это смотря как считать.
Страны НАТО просто одновременно четырьмя-пятью путями снаряды поставляют.
1. Пакетами помощи от США - 3 млн снарядов всех калибров за 2 с лишшних года.
2. Отдельными пакетами помощи от каждой страны. Доходит уже до полумиллиона.
3. Та самая инициатива ЕС по поставке 1 млн снарядов о которой ты написал. Пока поставили половину.
4. Чешская инициатива предполагает поставку 1 млн за полгода.
Но главное, 1 снаряд наших союзников как 5-10 снарядов от севкорейцев, которые очень старые и очень плохого качества.
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14.06.2024 10:43 Ответить
дивиться ширше. це сьогодні снаряди 50-60-х років, бо Ин ж не повний дебіл віддавати нові снаряди, а старі лишати в себе. та й не віддавати, а продавати. До того ж Ин також не повний дебіл продавати усі свої запаси кацапам, не маючи змоги так швидко їх поповнити. тобто він гарантовано знає, що ці снаряди йому китайці поставлять на заміну. Без згоди Сі чи, навіть точніше, його наказу, Ин кацапам не продав би ні одного снаряда.
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14.06.2024 10:38 Ответить
На превеликий жаль це «говно» про яке ви так зневажливо написали реально вбиває не залежно від року його випуску, навіть якщо половина із цих снарядів розривається то робить нашим хлопця на фронті багато лиха.
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14.06.2024 10:41 Ответить
У снаряда важна точность и качество. Они реально очень хреновые и стволы пушек портят сильно.
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14.06.2024 10:45 Ответить
Так просто взяли і передали й не хвилюються, що буде ескалація?
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14.06.2024 10:34 Ответить
Пам'ятаю, скільки ржачу було коли оленевод їздив побиратися до Кіма. Мовляв: фууу, друга армія світу клянчить у убогої північної кореї снаряди.
В кінці кінців, вузькоокі поставити снарядів втричі більше, аніж нам бюрократичний спільний Захід всі разом ))). Клас!
Але "безпекові угоди" і санкції працюють )
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14.06.2024 10:38 Ответить
А скільки ржачу було у 2019!
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14.06.2024 10:54 Ответить
Там Китай, КНДР ширма.
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14.06.2024 11:10 Ответить
Так підірвіть їх при перевантаженні та скажіть, що здетонували від недбалості... Чи щоката Буданка, тільки відоЗе!ки вміє пиляти як і лідор криворагульського вЗе!світу?
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14.06.2024 10:38 Ответить
Интересно что Си пообещал Зе чтоб тот заткнулся и не озвучил тему поставки оружия через КНДР? Или Зе реально слабоумный и не понимает? Ясно одно. Он больше этой темы не коснется. Просто проигнорирует как и вопрос с Ермаком. Так как он сказал однажды " Ермак уйдет вместе со мной". У актера два лица. Одно для публики.
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14.06.2024 10:41 Ответить
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14.06.2024 10:41 Ответить
А кацапи 15 "безпекових угод" з КНДР підписували? Не підписували. А ми підписали.
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14.06.2024 10:47 Ответить
4 800 000 снарядів х 2 000 $ = 9 600 000 000 $

Оце КНДР піднялася!
Там скоро всі почнуть омарів їсти і запивати шампанським...
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14.06.2024 11:00 Ответить
Пончик з Китаєм (а Китай там за спиною ховається) зробили усі країни НАТО, з іхнім обіцяним мільоном набоїв.
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14.06.2024 11:30 Ответить
Світлана, та досить переносити провину клінічних ідіотів по виборах на весь цивілізований світ... Скажіть дякую, що їхня толерантність та гуманність (заходу) не дозволяє їм взагалі відвернутись від тих хто постійно обирає кравчучок, куЧмо, яникОвощів та піськограя опозалежного.
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14.06.2024 11:43 Ответить
КНДР трахнула всю оборонну промисловисть ЄС, Британії і США разом узятих, про нашу навіть писати не хочу
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14.06.2024 11:52 Ответить
Тут не обійшлось без Китаю навряд чи в дикій кндр є такий запас ,нагадаю що країни ЄС до кінця року планують виготовити 800 тисяч снарядів.
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14.06.2024 12:11 Ответить
А какое её самое украинское зерно попадает в Северную Корею, пусть даже как помощь ООН?
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14.06.2024 13:21 Ответить
І що зробили Південна Корея? Може відправила Україні кілька сот російських бмп які має?
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15.06.2024 14:52 Ответить
 
 