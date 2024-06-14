КНДР отправила в РФ как минимум 10 тысяч контейнеров, в которых может быть около 5 млн артснарядов, - Сеул

Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, захочет получить еще больше, когда на следующей неделе посетит Пхеньян.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Сеул обнаружил по меньшей мере 10 тысяч транспортных контейнеров, отправленных из Северной Кореи в Россию, в которых может быть до 4,8 млн артиллерийских снарядов, подобных тем, которые Путин использовал в войне против Украины.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству в военной сфере с Северной Кореей, особенно в военных поставках, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу", - сказал Шин Вон Сик.

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Кроме того, добавляет он, Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь Путину атаковать Украину.

В Сеуле заявили, что в обмен на боеприпасы Россия прислала Северной Корее технологии, которые помогут ей в реализации планов развертывания сети спутников-шпионов, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты.

Издание напоминает, что Путин собирается посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Поездка туда станет первой с июля 2000 года.

"Боеприпасы, присланные Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, которая привела к активизации торговли между соседями, вероятно, значительно превысили те, что были отправлены США и Европейским Союзом Украине. Это позволило кремлевским войскам обстреливать Украину, поскольку они были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок, а оказание помощи было заблокировано в Конгрессе США", - пишет Bloomberg.

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Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Россия закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием.