КНДР отправила в РФ как минимум 10 тысяч контейнеров, в которых может быть около 5 млн артснарядов, - Сеул
Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, захочет получить еще больше, когда на следующей неделе посетит Пхеньян.
Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Сеул обнаружил по меньшей мере 10 тысяч транспортных контейнеров, отправленных из Северной Кореи в Россию, в которых может быть до 4,8 млн артиллерийских снарядов, подобных тем, которые Путин использовал в войне против Украины.
"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству в военной сфере с Северной Кореей, особенно в военных поставках, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу", - сказал Шин Вон Сик.
Кроме того, добавляет он, Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь Путину атаковать Украину.
В Сеуле заявили, что в обмен на боеприпасы Россия прислала Северной Корее технологии, которые помогут ей в реализации планов развертывания сети спутников-шпионов, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты.
Издание напоминает, что Путин собирается посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Поездка туда станет первой с июля 2000 года.
"Боеприпасы, присланные Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, которая привела к активизации торговли между соседями, вероятно, значительно превысили те, что были отправлены США и Европейским Союзом Украине. Это позволило кремлевским войскам обстреливать Украину, поскольку они были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок, а оказание помощи было заблокировано в Конгрессе США", - пишет Bloomberg.
Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Россия закупила у Северной Кореи более 11 тысяч контейнеров с оружием.
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постачають зброю в північну корею, для "захисту від капіталістів та гомосексуалістів"....
Точнее будет написать от 1.5 млн до 4.5 млн. Цифру не знает никто, да и снаряды говно 50-60-ых годов.
Страны НАТО просто одновременно четырьмя-пятью путями снаряды поставляют.
1. Пакетами помощи от США - 3 млн снарядов всех калибров за 2 с лишшних года.
2. Отдельными пакетами помощи от каждой страны. Доходит уже до полумиллиона.
3. Та самая инициатива ЕС по поставке 1 млн снарядов о которой ты написал. Пока поставили половину.
4. Чешская инициатива предполагает поставку 1 млн за полгода.
Но главное, 1 снаряд наших союзников как 5-10 снарядов от севкорейцев, которые очень старые и очень плохого качества.
В кінці кінців, вузькоокі поставити снарядів втричі більше, аніж нам бюрократичний спільний Захід всі разом ))). Клас!
Але "безпекові угоди" і санкції працюють )
Оце КНДР піднялася!
Там скоро всі почнуть омарів їсти і запивати шампанським...