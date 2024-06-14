КНДР відправила до РФ щонайменше 10 тисяч контейнерів, у яких може бути близько 5 млн артснарядів, - Сеул

Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, захоче отримати ще більше, коли наступного тижня відвідає Пхеньян.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, відправлених із Північної Кореї до Росії, в яких може бути до 4,8 млн артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використав у війні проти України.

"Очікується, що Путін прагнутиме більш тісної співпраці у військовій сфері з Північною Кореєю, особливо у військових постачань, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу", - сказав Шин Вон Сік.

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Крім того, додає він, Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну атакувати Україну.

У Сеулі заявили, що в обмін на боєприпаси Росія надіслала Північній Кореї технології, які допоможуть їй у реалізації планів розгортання мережі супутників-шпигунів, а також звичайних озброєнь, таких як танки й літаки.

Видання нагадує, що Путін збирається відвідати Північну Корею вже наступного тижня. Поїздка туди стане першою з липня 2000 року.

"Боєприпаси, надіслані Північною Кореєю після зустрічі Путіна і Кіма в Росії у вересні, яка призвела до активізації торгівлі між сусідами, ймовірно, значно перевищили ті, що були надіслані США і Європейським Союзом Україні. Це дозволило кремлівським військам обстрілювати Україну, оскільки вони були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок, а надання допомоги було заблоковано в Конгресі США", - пише Bloomberg.

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Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія закупила в Північної Кореї понад 11 тисяч контейнерів зі зброєю.