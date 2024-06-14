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КНДР відправила до РФ щонайменше 10 тисяч контейнерів, у яких може бути близько 5 млн артснарядів, - Сеул

КНДР відправила Росії 5 млн снарядів

Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, захоче отримати ще більше, коли наступного тижня відвідає Пхеньян.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, відправлених із Північної Кореї до Росії, в яких може бути до 4,8 млн артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використав у війні проти України.

"Очікується, що Путін прагнутиме більш тісної співпраці у військовій сфері з Північною Кореєю, особливо у військових постачань, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу", - сказав Шин Вон Сік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачання зброї Росії: Південна Корея ввела санкції проти семи громадян КНДР і двох російських кораблів

Крім того, додає він, Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну атакувати Україну.

У Сеулі заявили, що в обмін на боєприпаси Росія надіслала Північній Кореї технології, які допоможуть їй у реалізації планів розгортання мережі супутників-шпигунів, а також звичайних озброєнь, таких як танки й літаки.

Видання нагадує, що Путін збирається відвідати Північну Корею вже наступного тижня. Поїздка туди стане першою з липня 2000 року.

"Боєприпаси, надіслані Північною Кореєю після зустрічі Путіна і Кіма в Росії у вересні, яка призвела до активізації торгівлі між сусідами, ймовірно, значно перевищили ті, що були надіслані США і Європейським Союзом Україні. Це дозволило кремлівським військам обстрілювати Україну, оскільки вони були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок, а надання допомоги було заблоковано в Конгресі США", - пише Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ виготовляє артснаряди втричі швидше та в чотири рази дешевше, порівняно із Заходом, - Sky News 

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія закупила в Північної Кореї понад 11 тисяч контейнерів зі зброєю.

Автор: 

боєприпаси (2280) КНДР (1235) росія (65360) Кім Чен Ин (171)


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Топ коментарі
+16
їх точить китай і під маркою кндр відправляє до рашки, у рамках свого мирного плану
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14.06.2024 10:28
+12
Так просто взяли і передали й не хвилюються, що буде ескалація?
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14.06.2024 10:34
+8
китайці, після обіцянок преЗЕденту "НЕ постачати раZZії зброю для війни з Україною" ,

постачають зброю в північну корею, для "захисту від капіталістів та гомосексуалістів"....
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14.06.2024 10:29
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Та ну нах - вони шо там точають день і ніч
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14.06.2024 10:25 Відповісти
китайці, після обіцянок преЗЕденту "НЕ постачати раZZії зброю для війни з Україною" ,

постачають зброю в північну корею, для "захисту від капіталістів та гомосексуалістів"....
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14.06.2024 10:29 Відповісти
ЄС І НАТО теж НЕ ВІДПРАВИЛИ Україні обіцяні мульйони *********** ...
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14.06.2024 10:28 Відповісти
їх точить китай і під маркою кндр відправляє до рашки, у рамках свого мирного плану
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14.06.2024 10:28 Відповісти
100%
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14.06.2024 11:33 Відповісти
може ********* не дозволяє бити ними по території України? Хоча про що я.
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14.06.2024 10:30 Відповісти
Это очень приблизительный подсчет.
Точнее будет написать от 1.5 млн до 4.5 млн. Цифру не знает никто, да и снаряды говно 50-60-ых годов.
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14.06.2024 10:32 Відповісти
Тим не менше, країни НАТО не взмозі гавіть 1 млн поставити. Це величезна ганьба для них від азіатів
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14.06.2024 10:36 Відповісти
Это смотря как считать.
Страны НАТО просто одновременно четырьмя-пятью путями снаряды поставляют.
1. Пакетами помощи от США - 3 млн снарядов всех калибров за 2 с лишшних года.
2. Отдельными пакетами помощи от каждой страны. Доходит уже до полумиллиона.
3. Та самая инициатива ЕС по поставке 1 млн снарядов о которой ты написал. Пока поставили половину.
4. Чешская инициатива предполагает поставку 1 млн за полгода.
Но главное, 1 снаряд наших союзников как 5-10 снарядов от севкорейцев, которые очень старые и очень плохого качества.
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14.06.2024 10:43 Відповісти
дивиться ширше. це сьогодні снаряди 50-60-х років, бо Ин ж не повний дебіл віддавати нові снаряди, а старі лишати в себе. та й не віддавати, а продавати. До того ж Ин також не повний дебіл продавати усі свої запаси кацапам, не маючи змоги так швидко їх поповнити. тобто він гарантовано знає, що ці снаряди йому китайці поставлять на заміну. Без згоди Сі чи, навіть точніше, його наказу, Ин кацапам не продав би ні одного снаряда.
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14.06.2024 10:38 Відповісти
На превеликий жаль це «говно» про яке ви так зневажливо написали реально вбиває не залежно від року його випуску, навіть якщо половина із цих снарядів розривається то робить нашим хлопця на фронті багато лиха.
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14.06.2024 10:41 Відповісти
У снаряда важна точность и качество. Они реально очень хреновые и стволы пушек портят сильно.
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14.06.2024 10:45 Відповісти
Так просто взяли і передали й не хвилюються, що буде ескалація?
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14.06.2024 10:34 Відповісти
Пам'ятаю, скільки ржачу було коли оленевод їздив побиратися до Кіма. Мовляв: фууу, друга армія світу клянчить у убогої північної кореї снаряди.
В кінці кінців, вузькоокі поставити снарядів втричі більше, аніж нам бюрократичний спільний Захід всі разом ))). Клас!
Але "безпекові угоди" і санкції працюють )
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14.06.2024 10:38 Відповісти
А скільки ржачу було у 2019!
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14.06.2024 10:54 Відповісти
Там Китай, КНДР ширма.
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14.06.2024 11:10 Відповісти
Так підірвіть їх при перевантаженні та скажіть, що здетонували від недбалості... Чи щоката Буданка, тільки відоЗе!ки вміє пиляти як і лідор криворагульського вЗе!світу?
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14.06.2024 10:38 Відповісти
Интересно что Си пообещал Зе чтоб тот заткнулся и не озвучил тему поставки оружия через КНДР? Или Зе реально слабоумный и не понимает? Ясно одно. Он больше этой темы не коснется. Просто проигнорирует как и вопрос с Ермаком. Так как он сказал однажды " Ермак уйдет вместе со мной". У актера два лица. Одно для публики.
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14.06.2024 10:41 Відповісти
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14.06.2024 10:41 Відповісти
А кацапи 15 "безпекових угод" з КНДР підписували? Не підписували. А ми підписали.
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14.06.2024 10:47 Відповісти
4 800 000 снарядів х 2 000 $ = 9 600 000 000 $

Оце КНДР піднялася!
Там скоро всі почнуть омарів їсти і запивати шампанським...
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14.06.2024 11:00 Відповісти
Пончик з Китаєм (а Китай там за спиною ховається) зробили усі країни НАТО, з іхнім обіцяним мільоном набоїв.
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14.06.2024 11:30 Відповісти
Світлана, та досить переносити провину клінічних ідіотів по виборах на весь цивілізований світ... Скажіть дякую, що їхня толерантність та гуманність (заходу) не дозволяє їм взагалі відвернутись від тих хто постійно обирає кравчучок, куЧмо, яникОвощів та піськограя опозалежного.
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14.06.2024 11:43 Відповісти
КНДР трахнула всю оборонну промисловисть ЄС, Британії і США разом узятих, про нашу навіть писати не хочу
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14.06.2024 11:52 Відповісти
Тут не обійшлось без Китаю навряд чи в дикій кндр є такий запас ,нагадаю що країни ЄС до кінця року планують виготовити 800 тисяч снарядів.
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14.06.2024 12:11 Відповісти
А какое её самое украинское зерно попадает в Северную Корею, пусть даже как помощь ООН?
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14.06.2024 13:21 Відповісти
І що зробили Південна Корея? Може відправила Україні кілька сот російських бмп які має?
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15.06.2024 14:52 Відповісти
 
 