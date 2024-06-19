КНДР висловлює "повну підтримку" та солідарність із РФ у війні проти України, - Кім Чен Ин

Диктатор КНДР Кім Чен Ин під час переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним у Пхеньяні висловив "повну підтримку" війні Росії проти України й пообіцяв зміцнювати стратегічну співпрацю з Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС повідомляє Yonhap.

"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" (війни – ред.) в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності", - зазначив Кім Чен Ин.

За його словами, відносини між двома країнами "вступають у новий період процвітання".

Північнокорейський диктатор високо оцінив роль Росії у глобальному стратегічному балансі й пообіцяв зміцнювати стратегічну співпрацю КНДР з Росією.

Путін своєю чергою подякував Кіму за підтримку Пхеньяном політики Москви щодо України та заявив, що підготовлено новий "фундаментальний документ", який стане основою для майбутніх відносин між двома країнами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у середу, 18 червня, розпочав перший за 24 роки свого правління державний візит до Північної Кореї.

Очікується, що за підсумками переговорів Путін і Кім Чен Ин підпишуть договір про всеосяжне стратегічне партнерство, що стане підвищенням рівня двосторонніх відносин між їх країнами й дозволить поглибити співпрацю в усіх сферах, зокрема, у військовій.

