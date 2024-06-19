КНДР висловлює "повну підтримку" та солідарність із РФ у війні проти України, - Кім Чен Ин
Диктатор КНДР Кім Чен Ин під час переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним у Пхеньяні висловив "повну підтримку" війні Росії проти України й пообіцяв зміцнювати стратегічну співпрацю з Москвою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС повідомляє Yonhap.
"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" (війни – ред.) в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності", - зазначив Кім Чен Ин.
За його словами, відносини між двома країнами "вступають у новий період процвітання".
Північнокорейський диктатор високо оцінив роль Росії у глобальному стратегічному балансі й пообіцяв зміцнювати стратегічну співпрацю КНДР з Росією.
Путін своєю чергою подякував Кіму за підтримку Пхеньяном політики Москви щодо України та заявив, що підготовлено новий "фундаментальний документ", який стане основою для майбутніх відносин між двома країнами.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у середу, 18 червня, розпочав перший за 24 роки свого правління державний візит до Північної Кореї.
Очікується, що за підсумками переговорів Путін і Кім Чен Ин підпишуть договір про всеосяжне стратегічне партнерство, що стане підвищенням рівня двосторонніх відносин між їх країнами й дозволить поглибити співпрацю в усіх сферах, зокрема, у військовій.
- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!
три...
Ось про орал
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/19/7461517/ Кім, "не стримуючи радості", особисто зустрічав Путіна в аеропорту і супроводжував до місця ночівлі, ведучи "задушевну розмову".
А тут про анал
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/19/7461517/ Обидва політики, насолоджуючись "чудовим нічним краєвидом", ділилися "потаємними думками і обмінялися думками для надійнішого розвитку відносин між КНДР і РФ"
Україна сама повинна витягнути війну з усіма світовими виродками а срані байдени цідять по два кулемети в півроку називаючи це оху.нною допомогою? Оху.єть....
(це літературне слово, якщо що)
Дві уйобіщні страховидли, що мріють про відновлення шлюбу хоча б через примус.
Але така опція, якщо шо, то у пітьми на "чорний день" є. От тоді прийдеться, як 800 років тому Київській Русі, по-новій захищати Європу від ординської навали.
" Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние тридцать лет безвыездно в своем загородном дворце.
- Выстребаны обстряхнутся, - говорил он, - и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марко было бы тукнуть по пестрякам. Да хохари облыго ружуют. На том и покалим сростень. Это наш примар…
Дон Рэба пощупал бритый подбородок.
- Студно туково, - задумчиво сказал он.
Вага пожал плечами.
- Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода не сростно. По габарям?
- По габарям, - решительно сказал министр охраны короны.
- И пей круг, - произнес Вага, поднимаясь".
100 стран мира высказали поддержку украине.
так путин поехал в северную корею, чтобы она высказала поддержку россии!)))
в лужу пукнул!
путинский анти саммит мира. россия+северная корея.