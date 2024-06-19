УКР
КНДР висловлює "повну підтримку" та солідарність із РФ у війні проти України, - Кім Чен Ин

Путін та Кім Чен Ин у КНДР

Диктатор КНДР Кім Чен Ин під час переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним у Пхеньяні висловив "повну підтримку" війні Росії проти України й пообіцяв зміцнювати стратегічну співпрацю з Москвою. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС повідомляє Yonhap.

"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" (війни – ред.) в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності", - зазначив Кім Чен Ин.

За його словами, відносини між двома країнами "вступають у новий період процвітання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін: "РФ цінує тверду підтримку КНДР у проведенні війни проти України та готовність відстоювати спільні пріоритети й погляди"

Північнокорейський диктатор високо оцінив роль Росії у глобальному стратегічному балансі й пообіцяв зміцнювати стратегічну співпрацю КНДР з Росією.

Путін своєю чергою подякував Кіму за підтримку Пхеньяном політики Москви щодо України та заявив, що підготовлено новий "фундаментальний документ", який стане основою для майбутніх відносин між двома країнами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у середу, 18 червня, розпочав перший за 24 роки свого правління державний візит до Північної Кореї. 

Очікується, що за підсумками переговорів Путін і Кім Чен Ин підпишуть договір про всеосяжне стратегічне партнерство, що стане підвищенням рівня двосторонніх відносин між їх країнами й дозволить поглибити співпрацю в усіх сферах, зокрема, у військовій.

Також читайте: Візит Путіна до КНДР є свідченням його залежності від авторитарних країн, - Столтенберг

КНДР (1301) росія (67226) Кім Чен Ин (178)
+22
Тобто весь іпаний "дерьмократичний" світ спостерігає як зграя вурдалаків знищує Україну і пох. Всі оці кореї-ірани це ж бл.ть ваші вороги, ви ж їх щемили і санкції вводили, а тепер коли вони реально почали вбивати ви в кущі?
Україна сама повинна витягнути війну з усіма світовими виродками а срані байдени цідять по два кулемети в півроку називаючи це оху.нною допомогою? Оху.єть....
19.06.2024 11:40 Відповісти
+14
Щоб Україну взяли в НАТО нам потрібно перемогти россію,північну корею,іран та китай і тоді десь за років 10 можна буде обгорювати тему про вступ
19.06.2024 11:38 Відповісти
+13
Ожирівший хом"як Ин в отуї від уваги до себе. Пинька бігає до нього по першому свістку.
19.06.2024 11:32 Відповісти
Телефонує Путін Кім Чен Іру:
- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!
19.06.2024 11:58 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 11:35 Відповісти
19.06.2024 12:05 Відповісти
Два 3.14дараси, не один 3.14дарас.
19.06.2024 11:35 Відповісти

три...
19.06.2024 12:11 Відповісти
А відсмоктати у ***** готовий? Чи ***** буде сам смоктати за снаряди з ракетами?
19.06.2024 11:35 Відповісти
Навожу уривок, який свідчить, що вони вже добряче один одному насмоктали. Тут просто тре розуміти, що це все метафора, алегорія, евфемізми для різних форм збочень:
Ось про орал
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/19/7461517/ Кім, "не стримуючи радості", особисто зустрічав Путіна в аеропорту і супроводжував до місця ночівлі, ведучи "задушевну розмову".
А тут про анал
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/19/7461517/ Обидва політики, насолоджуючись "чудовим нічним краєвидом", ділилися "потаємними думками і обмінялися думками для надійнішого розвитку відносин між КНДР і РФ"
19.06.2024 11:48 Відповісти
А потім дружили організьмами
19.06.2024 12:00 Відповісти
Відносини цвітуть і пахнуть - смішного мало
19.06.2024 11:37 Відповісти
Вже про ЄС кажуть що на протязі 10 років
показати весь коментар
Тоді вже можна буде обговорювати тему вступу НАТО до України.
19.06.2024 12:09 Відповісти
🤦👍🤝😁😂
19.06.2024 21:39 Відповісти
Ви маєте рацію, та Це! навіть Дуже важко зрозуміти, Ситуація, коли заплющують очі, на очевидне ЗЛО! не розуміючи, або ж, не бажаючи розуміти, що Зло поширюється в геометричній прогресії.
19.06.2024 12:33 Відповісти
нажаль, варіантів у нас лише 2. А з відкритим військовим союзом між РФ та КНДР, то веселого мало. Є ймовірність, що корейські снаряди будуть підносити люди з жовтуватим відтінком шкіри.
19.06.2024 12:53 Відповісти
Лайно завжди кучкується з лайном!
19.06.2024 11:40 Відповісти
dva zlobnih gandona
19.06.2024 11:43 Відповісти
****!
(це літературне слово, якщо що)
19.06.2024 11:44 Відповісти
19.06.2024 11:46 Відповісти
О , а ❌ йло одного зросту з Качаном
19.06.2024 11:51 Відповісти
Світове зло обєднуєтся , маргінальній режим кндр роками ніхто до нього не приїджав ,а тут двічі за девять місяців приїджає світовий терорист воєний злочинець путін ,так цьому чорту снаряди треба .Ця жалюгідна карикатурна так звана держава поставила рашиським вбивцям снарядів більше чим всі наші партнери разом взяті.Тому питаня до влади Зеля ,Шмигаль ,Умеров ви шукаєте для Україну зброю чи вам лише піар потрібний ? Чому ніхто не домовляєтся з південою Кореєї ,Філіпінами та іншими країнами які мають достатньо зброї.
19.06.2024 11:57 Відповісти
РФ+КНДР - клуб ображених лишенок.

Дві уйобіщні страховидли, що мріють про відновлення шлюбу хоча б через примус.
19.06.2024 12:04 Відповісти
Я бы сказал опущенных...
19.06.2024 12:52 Відповісти
Підори
19.06.2024 12:19 Відповісти
Пропустити армію КНДР чисельністю у 100-200 тисяч з усім озброєнням через територію пітьми для веднння бойових дій із ЗСУ ***** побоїться.
Але така опція, якщо шо, то у пітьми на "чорний день" є. От тоді прийдеться, як 800 років тому Київській Русі, по-новій захищати Європу від ординської навали.
19.06.2024 12:29 Відповісти
Що ми це вже робимо третiй рiк...🥺😢
19.06.2024 21:45 Відповісти
Знов вибачаюсь, що російською, але брати Стругацькі (наши люди, хоча й росіянами були) писали саме нею...

" Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние тридцать лет безвыездно в своем загородном дворце.

- Выстребаны обстряхнутся, - говорил он, - и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марко было бы тукнуть по пестрякам. Да хохари облыго ружуют. На том и покалим сростень. Это наш примар…
Дон Рэба пощупал бритый подбородок.
- Студно туково, - задумчиво сказал он.
Вага пожал плечами.
- Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода не сростно. По габарям?
- По габарям, - решительно сказал министр охраны короны.
- И пей круг, - произнес Вага, поднимаясь".
19.06.2024 12:44 Відповісти
а, это ответ путина саммиту мира!
100 стран мира высказали поддержку украине.
так путин поехал в северную корею, чтобы она высказала поддержку россии!)))

в лужу пукнул!

путинский анти саммит мира. россия+северная корея.
19.06.2024 12:51 Відповісти
Зато не арестуют, и сабочатиной накормят
19.06.2024 12:53 Відповісти
Что Ху..ло, что Ким конченый, не имеют выхода, вот только и остаётся, ...ты меня уважаешь и я тебя, значит мы уважаемые люди... И у обоих коленки дрожат, когда вызывают в Китай. Даже конченый начинает чувствовать залежность Ху..ла от него, а не как раньше.
19.06.2024 12:51 Відповісти
2- ****** , что сказать ..***** - России Владимир Путин подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
19.06.2024 13:33 Відповісти
 
 