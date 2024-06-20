УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9163 відвідувача онлайн
Новини
1 185 17

Новий договір між Росією та КНДР демонструє зближення авторитарних держав, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Новий договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який підписали Росія та Північна Корея 19 червня, демонструє зростаюче зближення авторитарних держав і підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Генсек Альянсу зазначив, що Північна Корея надала "величезну кількість боєприпасів" Росії, в той час, як Китай та Іран також підтримують Москву.

Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави все більше й більше об'єднуються. Вони підтримують один одного так, як ми ніколи раніше не бачили", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР висловлює "повну підтримку" та солідарність із РФ у війні проти України, - Кім Чен Ин

Столтенберг зауважив, що посилення зближення РФ та інших азійських країн означає, що для НАТО ще більш важливо співпрацювати із союзниками в цьому регіоні.

"Коли вони дедалі більше об'єднуються - авторитарні режими, такі як Північна Корея і Китай, Іран, Росія - тоді ще важливіше, щоб ми об'єдналися як країни, які вірять у свободу й демократію", - зауважив генсек НАТО.

Він також вказав на важливість співпраці НАТО з державами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні на тлі зближення Росії з країнами Азії. 

Читайте також: Заява Путіна щодо припинення вогню в Україні є спробою Москви переконати Київ практично капітулювати у війні, - Столтенберг 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. Він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Диктатори РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Автор: 

КНДР (1301) росія (67226) Столтенберг Єнс (1596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ну а демократичний світ і далі продовжує ***** жувати.
показати весь коментар
20.06.2024 08:45 Відповісти
+2
показати весь коментар
20.06.2024 08:47 Відповісти
+2
У даному випадку ці два тотали захищаються від вас дєрьмократів незрівнянно ефективніше.
показати весь коментар
20.06.2024 08:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а демократичний світ і далі продовжує ***** жувати.
показати весь коментар
20.06.2024 08:45 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 08:47 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 08:47 Відповісти
Ленин? - неть! Пастернак Борис?-нэть! ... Ким Ир Сен? -Да! я? - тоже да... https://youtu.be/0KzUvRiyotk Тааварисць хутин пуй дасвиданья, и даже все о вас воспоминанья... Тааварисць хутин пуй , досвидос, шоб ты сдохло, падло.
показати весь коментар
20.06.2024 09:02 Відповісти
Я вас умоляю, пусть пыня на чучхе даже не надеется... Чучхе́ (кор. 주체, 主體) - северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948-1994 годах) в противовес «импортному марксизму».
показати весь коментар
20.06.2024 08:47 Відповісти
Ну так, русня хитра, вона чорта з два від приємних західних речей відмовиться.
При совку "бітлов" слухали та за імпортними джинсами полювали, ніякі політзанятія тому не могли завадити. А зараз - поготів.
Але варто спробувати. Щоб по дорозі просерти всі полімери остаточно.
показати весь коментар
20.06.2024 08:53 Відповісти
"Экономика КНДР более-менее существовала только тогда, когда их спонсировали внешние страны. В первую очередь СССР и Китай. Министерство иностранных дел КНДР навострилось доить и тех, и других во время советско-китайского раскола: Москве говорили, что уйдут к Пекину, а китайцам грозили, что уйдут к Советам. Так в Северную Корею хлынула помощь. Закончилось это после Холодной войны. Тогда СССР сказал, что больше ничего северокорейцам не даст, а с Китаем они сами поссорились, когда он признал Южную Корею, Ким Ир Сен решил, что его предали.
- В результате в 1990-е в КНДР был голод.
Потом начал появляться черный рынок, начал появляться «серый сектор» экономики, они его то признавали, то закручивали гайки назад, это позволяло как-то держать экономику на плаву до 2020 года. Потом случился коронавирус - и северокорейцы среагировали в своей обычной манере: закрыли страну в кокон.
показати весь коментар
20.06.2024 08:54 Відповісти
Тобто міжнародні офіційні особи переходять в режим "Капітана Очевидность"?
показати весь коментар
20.06.2024 08:51 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 08:52 Відповісти
Що ви все це констатуєте, як імпотенти?
показати весь коментар
20.06.2024 08:54 Відповісти
У даному випадку ці два тотали захищаються від вас дєрьмократів незрівнянно ефективніше.
показати весь коментар
20.06.2024 08:54 Відповісти
Я все життя, ще до розвалу совку усім казав, що демократії та капіталізм значно ефективніші, ніж робота з під палиці, репресії та примус. Але щось відбувається в останні роки - усі моїмпереконання руйнуються.
показати весь коментар
20.06.2024 09:02 Відповісти
Демократія розбестила капіталістів і вони суб'єктивно живуть у країнах рожевих поні, комуняки ж не те, що розбестити своїх не здатні, а навіть прогодувати. Отже перші співчувають другим, тому що вони такі бідненькі і не можуть дозволити собі майже нічого з демократичних свобод і "излишеств", а другі ненавидять перших просто так, бо узкоязичная челюсть давить на мозок. А може заздрять... але не свободам і "излишествам" перших, а просто тому, що народжені на помийці цивілізації. узьке пословіце "с волками жить - по волчьи выть", а англомовна версія - про римлян, а не вовків: "when in Rome, do as the Romans do". От і уся різниця в одному прислів'ї.
показати весь коментар
20.06.2024 09:31 Відповісти
Демократичний світ ...трохи запізд* нився однією ср* кою, на два базару...режими вже давно мають свою , дуже непогану індустрію та економіку ,яку демократи їм допомогли розвинути,тепер весь цей червонопикий смітник , знає де взяти та у кого ,майже половина надр землі їми вже колонізовано ...
показати весь коментар
20.06.2024 08:57 Відповісти
Та ну не можу бути! Ви продовжуйте жувати гівно і стурбовуватись, а пуйло буде скоро сцяти вам на голови, до цього вже не далеко.
показати весь коментар
20.06.2024 09:50 Відповісти
Боже, які імпотенти, жах просто. ***** з Кім чін хріном скоро усій цивілізації сцятиме на голови, а НАТО буде обтікати. Повні, абсолютні нікчеми.
показати весь коментар
20.06.2024 10:14 Відповісти
 
 