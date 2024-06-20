Новий договір між Росією та КНДР демонструє зближення авторитарних держав, - Столтенберг

Новий договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який підписали Росія та Північна Корея 19 червня, демонструє зростаюче зближення авторитарних держав і підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Генсек Альянсу зазначив, що Північна Корея надала "величезну кількість боєприпасів" Росії, в той час, як Китай та Іран також підтримують Москву.

Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави все більше й більше об'єднуються. Вони підтримують один одного так, як ми ніколи раніше не бачили", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР висловлює "повну підтримку" та солідарність із РФ у війні проти України, - Кім Чен Ин

Столтенберг зауважив, що посилення зближення РФ та інших азійських країн означає, що для НАТО ще більш важливо співпрацювати із союзниками в цьому регіоні.

"Коли вони дедалі більше об'єднуються - авторитарні режими, такі як Північна Корея і Китай, Іран, Росія - тоді ще важливіше, щоб ми об'єдналися як країни, які вірять у свободу й демократію", - зауважив генсек НАТО.

Він також вказав на важливість співпраці НАТО з державами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні на тлі зближення Росії з країнами Азії.

Читайте також: Заява Путіна щодо припинення вогню в Україні є спробою Москви переконати Київ практично капітулювати у війні, - Столтенберг

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. Він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Диктатори РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.