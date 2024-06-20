Новый договор между Россией и КНДР демонстрирует сближение авторитарных государств, - Столтенберг

Новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали Россия и Северная Корея 19 июня, демонстрирует растущее сближение авторитарных государств и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Генсек Альянса отметил, что Северная Корея предоставила "огромное количество боеприпасов" России, в то время, как Китай и Иран также поддерживают Москву.

Мы должны осознавать, что авторитарные государства все больше и больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели, - подчеркнул он.

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Столтенберг отметил, что усиление сближения РФ и других азиатских стран означает, что для НАТО еще более важно сотрудничать с союзниками в этом регионе.

"Когда они все больше объединяются - авторитарные режимы, такие как Северная Корея и Китай, Иран, Россия - тогда еще важнее, чтобы мы объединились как страны, которые верят в свободу и демократию", - отметил генсек НАТО.

Он также указал на важность сотрудничества НАТО с государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне сближения России со странами Азии.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.