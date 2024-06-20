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Новый договор между Россией и КНДР демонстрирует сближение авторитарных государств, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали Россия и Северная Корея 19 июня, демонстрирует растущее сближение авторитарных государств и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Генсек Альянса отметил, что Северная Корея предоставила "огромное количество боеприпасов" России, в то время, как Китай и Иран также поддерживают Москву.

Мы должны осознавать, что авторитарные государства все больше и больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели, - подчеркнул он.

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Столтенберг отметил, что усиление сближения РФ и других азиатских стран означает, что для НАТО еще более важно сотрудничать с союзниками в этом регионе.

"Когда они все больше объединяются - авторитарные режимы, такие как Северная Корея и Китай, Иран, Россия - тогда еще важнее, чтобы мы объединились как страны, которые верят в свободу и демократию", - отметил генсек НАТО.

Он также указал на важность сотрудничества НАТО с государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне сближения России со странами Азии.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Автор: 

КНДР (1214) россия (95725) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+2
Ну а демократичний світ і далі продовжує ***** жувати.
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20.06.2024 08:45
+2
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20.06.2024 08:47
+2
У даному випадку ці два тотали захищаються від вас дєрьмократів незрівнянно ефективніше.
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20.06.2024 08:54
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Ну а демократичний світ і далі продовжує ***** жувати.
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20.06.2024 08:45 Ответить
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20.06.2024 08:47 Ответить
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20.06.2024 08:47 Ответить
Ленин? - неть! Пастернак Борис?-нэть! ... Ким Ир Сен? -Да! я? - тоже да... https://youtu.be/0KzUvRiyotk Тааварисць хутин пуй дасвиданья, и даже все о вас воспоминанья... Тааварисць хутин пуй , досвидос, шоб ты сдохло, падло.
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20.06.2024 09:02 Ответить
Я вас умоляю, пусть пыня на чучхе даже не надеется... Чучхе́ (кор. 주체, 主體) - северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948-1994 годах) в противовес «импортному марксизму».
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20.06.2024 08:47 Ответить
Ну так, русня хитра, вона чорта з два від приємних західних речей відмовиться.
При совку "бітлов" слухали та за імпортними джинсами полювали, ніякі політзанятія тому не могли завадити. А зараз - поготів.
Але варто спробувати. Щоб по дорозі просерти всі полімери остаточно.
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20.06.2024 08:53 Ответить
"Экономика КНДР более-менее существовала только тогда, когда их спонсировали внешние страны. В первую очередь СССР и Китай. Министерство иностранных дел КНДР навострилось доить и тех, и других во время советско-китайского раскола: Москве говорили, что уйдут к Пекину, а китайцам грозили, что уйдут к Советам. Так в Северную Корею хлынула помощь. Закончилось это после Холодной войны. Тогда СССР сказал, что больше ничего северокорейцам не даст, а с Китаем они сами поссорились, когда он признал Южную Корею, Ким Ир Сен решил, что его предали.
- В результате в 1990-е в КНДР был голод.
Потом начал появляться черный рынок, начал появляться «серый сектор» экономики, они его то признавали, то закручивали гайки назад, это позволяло как-то держать экономику на плаву до 2020 года. Потом случился коронавирус - и северокорейцы среагировали в своей обычной манере: закрыли страну в кокон.
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20.06.2024 08:54 Ответить
Тобто міжнародні офіційні особи переходять в режим "Капітана Очевидность"?
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20.06.2024 08:51 Ответить
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20.06.2024 08:52 Ответить
Що ви все це констатуєте, як імпотенти?
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20.06.2024 08:54 Ответить
У даному випадку ці два тотали захищаються від вас дєрьмократів незрівнянно ефективніше.
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20.06.2024 08:54 Ответить
Я все життя, ще до розвалу совку усім казав, що демократії та капіталізм значно ефективніші, ніж робота з під палиці, репресії та примус. Але щось відбувається в останні роки - усі моїмпереконання руйнуються.
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20.06.2024 09:02 Ответить
Демократія розбестила капіталістів і вони суб'єктивно живуть у країнах рожевих поні, комуняки ж не те, що розбестити своїх не здатні, а навіть прогодувати. Отже перші співчувають другим, тому що вони такі бідненькі і не можуть дозволити собі майже нічого з демократичних свобод і "излишеств", а другі ненавидять перших просто так, бо узкоязичная челюсть давить на мозок. А може заздрять... але не свободам і "излишествам" перших, а просто тому, що народжені на помийці цивілізації. узьке пословіце "с волками жить - по волчьи выть", а англомовна версія - про римлян, а не вовків: "when in Rome, do as the Romans do". От і уся різниця в одному прислів'ї.
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20.06.2024 09:31 Ответить
Демократичний світ ...трохи запізд* нився однією ср* кою, на два базару...режими вже давно мають свою , дуже непогану індустрію та економіку ,яку демократи їм допомогли розвинути,тепер весь цей червонопикий смітник , знає де взяти та у кого ,майже половина надр землі їми вже колонізовано ...
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20.06.2024 08:57 Ответить
Та ну не можу бути! Ви продовжуйте жувати гівно і стурбовуватись, а пуйло буде скоро сцяти вам на голови, до цього вже не далеко.
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20.06.2024 09:50 Ответить
Боже, які імпотенти, жах просто. ***** з Кім чін хріном скоро усій цивілізації сцятиме на голови, а НАТО буде обтікати. Повні, абсолютні нікчеми.
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20.06.2024 10:14 Ответить
 
 