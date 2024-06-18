Советуем НАТО воздержаться от обвинений других и "не подливать масла в огонь" по поводу войны в Украине, - МИД Китая
Представитель МИД Китая Линь Цзянь посоветовал НАТО "не подливать масла в огонь" относительно российско-украинской войны и "политически поспособствовать завершению конфликта". Так он ответил на обвинения генсека Альянса Йенса Столтенберга о помощи Китаю.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
"Реальность такова, что Китай разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, одновременно желая поддерживать хорошие отношения с Западом", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что Китай "только играет в нейтральную сторону" в войне России против Украины, но на самом деле подпитывает конфликт.
Правительство Китая отвергло критику генерального секретаря НАТО в адрес позиции Пекина относительно войны в Украине.
"Мы советуем НАТО воздержаться от обвинений других, не сеять раздор и не подливать масла в огонь", - заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
По его словам, вместо этого Альянс должен сделать конкретные "для политического урегулирования" войны.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай предоставляет России технологии, которые продолжают ее полномасштабное вторжение в Украину.
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Китайоза знову просить перестати постачати зброю Україні, щоб пуйло міг вбивати українців ефективніше .
Чи, може, не війну?
І не збираються?
І не з Тайванем?
І не гицелі?
Стоп-стоп, мій кодуїт каже, що ти юдьчин бот, загалом - 73/43%зебіл.
Ну, тоді все зрозуміло...
На думку жовтої небезпеки, те що росія захоплює терріторії і массово вбиває українців - це нормально і тут треба вести дипломатичні переговори, чим дозволяти мордору вбивати і розрушати все більше і більше.
Більше нічого не потрібно пояснювати
Я просто згадав най-най-ворожих...
Як видно, чим більше до них приїздять очільники Цивілизації, тим більше
ця убога країна про себе думає.
А щоб опам'яталися від вдаванної величі настав час повернути їх туди, звідки починали - до цитатників кормчого і злиднів.
А для цього Захід мусить також повернутися в часи відважних чоловіків і
жіночих жінок.
Нам же годі купувати китайске, нехай самі споживають своє г.....
Я кажу тільки те, що знаю.
Тільки сьогоднішня політична слабкість Заходу дозволяє Китаю відчувати силу.
Сумую за Eisenhower and Reagan.
Все що китай виробляє це копії західних технологій... тому що менеджери західних корпорацій вже настільки оху...їли що нічого не хочуть самі виробляти.... лиш займаються розробкою і маркетингом.....
основне їх завдання зробити замовлення в китайських компаній а потім завдяки маркетингу продати в 3-4 рази дорожче під своїми брендами
За словами Столтенберга, 90 відсотків мікроелектроніки, яку використовують Росія в останні два роки, - китайського походження. Вона застосовується для різних озброєнь. Китай також співпрацює з Росією у розвитку супутникових технологій.
«Китай роздмухує найбільший з часів Другої світової війни військовий конфлікт у Європі, водночас він намагається підтримувати добрі відносини з Європою... Пекін не може мати і те, й інше. У якийсь момент. якщо Китай не змінить курс, союзники повинні змусити його розплатитися», - наголосив Генсек НАТО.
Те, що Захід дав вам якусь кількість технологій та дозволив заробити грошенят ще не дає вам права базікати щось там проти. Таких дурнів вчать: гляньте на ваших друзів з паРаші. Їх мало-помалу повертають до їх реального життя - у смітник.
Якщо ти, мавпо, разом з хитросраким Сі, не вгамуєшся - ти наступний. Світовим промисловим велетням, з рук яких твій мурашник годується, не так вже й складно перенести своє виробництво до інших країн, розташованих неподалік. А те гівно, яке ви спромоглися розробити самотужки (читай - вкрасти) дуже скоро ви будете звозити до тих своїх міст-привидів, які ви понабудували і в яких ніхто не живе...
Бо світ вже наївся мотлоху з маркуванням made in PRC та залюбки буде купувати речі зроблені у Тайвані, Таїланді, Індонезії, Малайзії чи В'єтнамі...
(був у мене у 90-х телевізор Panasonic, зібраний у Малайзії - працював чудово)