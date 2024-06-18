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Советуем НАТО воздержаться от обвинений других и "не подливать масла в огонь" по поводу войны в Украине, - МИД Китая

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь

Представитель МИД Китая Линь Цзянь посоветовал НАТО "не подливать масла в огонь" относительно российско-украинской войны и "политически поспособствовать завершению конфликта". Так он ответил на обвинения генсека Альянса Йенса Столтенберга о помощи Китаю.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Реальность такова, что Китай разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, одновременно желая поддерживать хорошие отношения с Западом", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что Китай "только играет в нейтральную сторону" в войне России против Украины, но на самом деле подпитывает конфликт.

Правительство Китая отвергло критику генерального секретаря НАТО в адрес позиции Пекина относительно войны в Украине.

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"Мы советуем НАТО воздержаться от обвинений других, не сеять раздор и не подливать масла в огонь", - заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

По его словам, вместо этого Альянс должен сделать конкретные "для политического урегулирования" войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины . Он мог бы нам помочь, - Зеленский

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай предоставляет России технологии, которые продолжают ее полномасштабное вторжение в Украину.

Автор: 

Китай (2996) НАТО (10005) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+27
краснопиким китайосам нормальні люди не вірять.
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18.06.2024 13:14
+24
А то що, мавпа ти косоока?
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18.06.2024 13:15
+22
> За його словами, замість цього Альянс має зробити конкретні "для політичного врегулювання" війни.

Китайоза знову просить перестати постачати зброю Україні, щоб пуйло міг вбивати українців ефективніше .
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18.06.2024 13:20
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Правила форума Совет форумчан
краснопиким китайосам нормальні люди не вірять.
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18.06.2024 13:14 Ответить
А то що, мавпа ти косоока?
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18.06.2024 13:15 Ответить
711-є путунхуасскоє прідупріждєніє. 😁
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18.06.2024 13:40 Ответить
treba pozakrivati Kitaju rinki - odnočase vse zrozumijut
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18.06.2024 13:18 Ответить
Ці імпотенти на це не спроможні
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18.06.2024 13:18 Ответить
možutj koli už zovsem treba....ale vse ce ide dovgo ta so skripom
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18.06.2024 13:21 Ответить
> За його словами, замість цього Альянс має зробити конкретні "для політичного врегулювання" війни.

Китайоза знову просить перестати постачати зброю Україні, щоб пуйло міг вбивати українців ефективніше .
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18.06.2024 13:20 Ответить
Просто з цікавості: чи не хоче ця хунвейбіна розповісти, які-такі гицелі збираються розпалити війну з Тайванем?
Чи, може, не війну?
І не збираються?
І не з Тайванем?
І не гицелі?
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18.06.2024 13:20 Ответить
Не підливайте масло в вогонь, підливайте бензину.
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18.06.2024 13:20 Ответить
brosaite kitaicev v topku
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18.06.2024 13:22 Ответить
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18.06.2024 13:23 Ответить
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18.06.2024 13:24 Ответить
От такі вони жовтосракі "миролюбці"!
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18.06.2024 13:25 Ответить
Питання не в тому щоб на голову собі попілу витрусити і обізвати. Питання, що із цим робити?
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18.06.2024 13:33 Ответить
А зможеш? Ти ж за все життя тільки лозунги кричати навчивчився. Корисної дії від таких як ти пук і ще раз пук у калюжу.
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18.06.2024 13:57 Ответить
нащо ти розпалюєш тут взаємний срач?

Стоп-стоп, мій кодуїт каже, що ти юдьчин бот, загалом - 73/43%зебіл.
Ну, тоді все зрозуміло...
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18.06.2024 13:59 Ответить
Перекрити комуністам-хунвейбинам всі канали постачання західних технологій та підняти ставки мита на торгівлю. Тоді "підливання масла в вогонь" негайно припиниться.
На думку жовтої небезпеки, те що росія захоплює терріторії і массово вбиває українців - це нормально і тут треба вести дипломатичні переговори, чим дозволяти мордору вбивати і розрушати все більше і більше.
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18.06.2024 13:29 Ответить
Вже запізно перекривать технології. Закрити ринки, мабуть?
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18.06.2024 13:37 Ответить
Під час WW-2, Японії встановили нафтове ембарго, після якого у неї не залишилось іншого вибору і виходу як напасти на США. Значить треба поступово перекривати і готуватись до такого.
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18.06.2024 14:21 Ответить
Ну так ну так - то китайці по інерції напевно продовжують красти технології на Заході а пора вжеж ніби перестати тим займатися ( бо по вашому Захід всі свої технології добровільно передав КНР ).
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18.06.2024 15:12 Ответить
А то що?
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18.06.2024 13:29 Ответить
Найбільші вороги України - лаптєногі касапи, китайози, іранські перси, кімкорейці.
Більше нічого не потрібно пояснювати
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18.06.2024 13:32 Ответить
👍
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18.06.2024 13:38 Ответить
На жаль, список значно довший.
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18.06.2024 13:43 Ответить
ну, так, якщо ще згадати таких членів НАТО+Євросоюзу, як мад'яри, тощо... Гнид вистачає...
Я просто згадав най-най-ворожих...
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18.06.2024 13:49 Ответить
Йди кажана з'їж, макака брехлива...
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18.06.2024 13:41 Ответить
На питання "скільки було воєн росії з Україною" штучний інтелект Copilot відповів - За останні століття Росія та Україна пережили кілька збройних конфліктів. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Остання російсько-українська війна розпочалася у 2014 році і триває досі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 1 . https://www.bbc.com/ukrainian/features-60168038 Протягом цього часу, Росія перекинула близько 100 000 військовослужбовців, оснащених усім, від танків і артилерії до *********** і авіації, на кордон з Україною https://www.bbc.com/ukrainian/features-60168038 2 . https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ck5ylk3rj0zo Ситуація залишається напруженою, і світ спостерігає за подіями з тривогою
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18.06.2024 13:43 Ответить
Ну ви і лінтюх - вам влом навіть самому шось пошукати і на основі того шось намудрувати ( той нештучний інтелект використував для відповіді дані які є в широкому доступі ).
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18.06.2024 16:38 Ответить
Називається "таваріщь нє панімаєт"...а звідки ШІ інформацію бере? і різні ШІ подають інформацію по різному. І що це, по твоєму означає і до чого це може привести?...
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18.06.2024 17:44 Ответить
Звідки ШО( власне ШО бо те шо ви називаєте ШІ то ніяке не ШІ ) інфу бере - звідки і ви ,а те шо обробляють вони вхідні дані по різному залежить від алгоритмів різних які їм прописують ( бо те шо 2+ 2 дорівнює 4 сперечатися важко ате шо 2+2помножити на 2 дорівнює 6 можна - бо це залежить від правил які придумали людей а не від природнього стану речей).
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18.06.2024 19:28 Ответить
Що таке ШО?
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18.06.2024 19:39 Ответить
Це все переклад . А як він насправді виразився - так і сказав війни , чи , все таки , кризи ?
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18.06.2024 13:45 Ответить
А откуда той сраный китай набрал грошенят, шоб учить нато, как ему себя вести в войне??? А оттуда откуда и путлер набрал, от Европейской и Американской жадности, когда они десятилетиями вскармливали два сучьих режима, делая вид что там все хорошо и с демократией и со свободой. Причем сотни западных компаний ДО СИХ ПОР работают и с рашкой, и с диктатором си. Гроши не пахнут кровью Украинцев.
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18.06.2024 13:48 Ответить
************ почали бикувати, перевіряють реакцію заходу. Якщо Захід хоч трохи поступиться, вони підуть далі . Зараз момент істини. Треба конкретно дати по рогам.
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18.06.2024 13:52 Ответить
https://chatgpt.com/ ChatGPT назвав 5 воєн росіі з Україною. Кажуть, що штучний інтелект захопить світ, а який саме?...
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18.06.2024 13:52 Ответить
..хотите в НАТО уничтожьте банды райха фашистии
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18.06.2024 14:07 Ответить
Я б порадив НАТО взагалі не звертати увагу на глиняний Китай.
Як видно, чим більше до них приїздять очільники Цивілизації, тим більше
ця убога країна про себе думає.
А щоб опам'яталися від вдаванної величі настав час повернути їх туди, звідки починали - до цитатників кормчого і злиднів.
А для цього Захід мусить також повернутися в часи відважних чоловіків і
жіночих жінок.
Нам же годі купувати китайске, нехай самі споживають своє г.....
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18.06.2024 14:17 Ответить
Советуем Китаю воздержаться от обвинений других и "не подливать масла в огонь" по поводу войны в Украине, - НАТО.
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18.06.2024 14:26 Ответить
Нажаль Китай далеко не глиняний, завдяки жадібним капіталістам, він виріс до розміру великого монстра, технологій у них хватає, в деяких областях перевершили західні. Так, що це велика і зловісна сила
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18.06.2024 14:32 Ответить
Заперечую, Китай був глиняний, є глиняний і буде глиняний.
Я кажу тільки те, що знаю.
Тільки сьогоднішня політична слабкість Заходу дозволяє Китаю відчувати силу.
Сумую за Eisenhower and Reagan.
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18.06.2024 14:43 Ответить
Архітектуру реал політік відносин заходу з кетаєм запропонував #ид кісінджер. І от бл@дь, знову #ид, і знову халепа вийшла
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18.06.2024 15:04 Ответить
В чому саме технології перевершили західні? Всі топові чіпи не китайські, компанія Хуавей виробляє процесори на голандському обладнанні....

Все що китай виробляє це копії західних технологій... тому що менеджери західних корпорацій вже настільки оху...їли що нічого не хочуть самі виробляти.... лиш займаються розробкою і маркетингом.....

основне їх завдання зробити замовлення в китайських компаній а потім завдяки маркетингу продати в 3-4 рази дорожче під своїми брендами
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18.06.2024 15:39 Ответить
Мовчки жуйте залєний ліс, оценя вкусна
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18.06.2024 14:52 Ответить
Захід виростив уйобкі&,що раша,що чіна,кончені!
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18.06.2024 14:54 Ответить
Піди підлий масла в залєний ліс, а то підгорить
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18.06.2024 15:01 Ответить
Щось маю на думці що скоро корпорації які завязли бізнесом в Китаї, надавлять на Шольца чи Байдена і Столтенберг дипломатично почне говорити інші речі як косоокі сприяюють миру тим що тримають зв'язок з орками
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18.06.2024 15:42 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19744 Західні союзники не повинні залишити без наслідків дії Пекіна, що надає значну технологічну допомогу Росії у її війні проти України, заявив Єнс Столтенберг, виступаючи у Вільсонівському центрі у Вашингтоні .

За словами Столтенберга, 90 відсотків мікроелектроніки, яку використовують Росія в останні два роки, - китайського походження. Вона застосовується для різних озброєнь. Китай також співпрацює з Росією у розвитку супутникових технологій.

«Китай роздмухує найбільший з часів Другої світової війни військовий конфлікт у Європі, водночас він намагається підтримувати добрі відносини з Європою... Пекін не може мати і те, й інше. У якийсь момент. якщо Китай не змінить курс, союзники повинні змусити його розплатитися», - наголосив Генсек НАТО.
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18.06.2024 15:55 Ответить
Мавпо ти косооке...
Те, що Захід дав вам якусь кількість технологій та дозволив заробити грошенят ще не дає вам права базікати щось там проти. Таких дурнів вчать: гляньте на ваших друзів з паРаші. Їх мало-помалу повертають до їх реального життя - у смітник.
Якщо ти, мавпо, разом з хитросраким Сі, не вгамуєшся - ти наступний. Світовим промисловим велетням, з рук яких твій мурашник годується, не так вже й складно перенести своє виробництво до інших країн, розташованих неподалік. А те гівно, яке ви спромоглися розробити самотужки (читай - вкрасти) дуже скоро ви будете звозити до тих своїх міст-привидів, які ви понабудували і в яких ніхто не живе...
Бо світ вже наївся мотлоху з маркуванням made in PRC та залюбки буде купувати речі зроблені у Тайвані, Таїланді, Індонезії, Малайзії чи В'єтнамі...
(був у мене у 90-х телевізор Panasonic, зібраний у Малайзії - працював чудово)
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18.06.2024 16:08 Ответить
ну то *****, рішіть конфлікт політично! заставте росію вийти з україни! піздоглазиє!
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18.06.2024 17:11 Ответить
 
 