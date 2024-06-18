Советуем НАТО воздержаться от обвинений других и "не подливать масла в огонь" по поводу войны в Украине, - МИД Китая

Представитель МИД Китая Линь Цзянь посоветовал НАТО "не подливать масла в огонь" относительно российско-украинской войны и "политически поспособствовать завершению конфликта". Так он ответил на обвинения генсека Альянса Йенса Столтенберга о помощи Китаю.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Реальность такова, что Китай разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, одновременно желая поддерживать хорошие отношения с Западом", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что Китай "только играет в нейтральную сторону" в войне России против Украины, но на самом деле подпитывает конфликт.

Правительство Китая отвергло критику генерального секретаря НАТО в адрес позиции Пекина относительно войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай продолжает поставлять России компоненты для оборонно-промышленных предприятий, - Кирби

"Мы советуем НАТО воздержаться от обвинений других, не сеять раздор и не подливать масла в огонь", - заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

По его словам, вместо этого Альянс должен сделать конкретные "для политического урегулирования" войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины . Он мог бы нам помочь, - Зеленский

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Китай предоставляет России технологии, которые продолжают ее полномасштабное вторжение в Украину.