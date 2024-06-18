Китай продолжает поставлять России компоненты для оборонно-промышленных предприятий, - Кирби

Китайские компании продолжают поставлять России компоненты, которые используют для изготовления военного оборудования и систем вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Они (Китай - ред.) продолжают поставлять компоненты для военного оборудования и систем вооружения в РФ", - отметил представитель администрации США.

В этот перечень входят и элементы микроэлектроники. Кирби отметил, что подобные поставки помогают спасти от развала оборонно-промышленную базу россиян.

По словам Кирби, американская сторона выразила беспокойство китайцам. Советник подчеркнул, что ограничение возможностей РФ производить оружие остается одним из основных вопросов, над которыми работает администрация президента Байдена.

"Мы много сделали, чтобы привлечь Путина к ответственности. Это означает, что некоторые из китайских компаний наказаны за поддержку, которую они оказывают российской оборонно-промышленной базе",- добавил Кирби.

Напомним, Столтенберг сказал, что за последние два года 90% российской микроэлектроники происходит из Китая, и что Китай работает над улучшением возможностей российских спутников.

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