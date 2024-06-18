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Новости Война
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Китай продолжает поставлять России компоненты для оборонно-промышленных предприятий, - Кирби

мікроелектроніка

Китайские компании продолжают поставлять России компоненты, которые используют для изготовления военного оборудования и систем вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Они (Китай - ред.) продолжают поставлять компоненты для военного оборудования и систем вооружения в РФ", - отметил представитель администрации США.

В этот перечень входят и элементы микроэлектроники. Кирби отметил, что подобные поставки помогают спасти от развала оборонно-промышленную базу россиян.

По словам Кирби, американская сторона выразила беспокойство китайцам. Советник подчеркнул, что ограничение возможностей РФ производить оружие остается одним из основных вопросов, над которыми работает администрация президента Байдена.

"Мы много сделали, чтобы привлечь Путина к ответственности. Это означает, что некоторые из китайских компаний наказаны за поддержку, которую они оказывают российской оборонно-промышленной базе",- добавил Кирби.

Напомним, Столтенберг сказал, что за последние два года 90% российской микроэлектроники происходит из Китая, и что Китай работает над улучшением возможностей российских спутников.

Читайте также: Си Цзиньпин обещал мне, что не будет поставлять оружие России, - Зеленский

Автор: 

Китай (2996) россия (95725) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+9
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
Был такой наиважнейший дипломатический прорыв - Крымская платформа назывался. Десятки стран, сотни участников, миллионы резолюций, восхитительное коммюнике, Путин зассал! Россия просрала! Крым вернется через два-три тижня максимум! Весь мир с нами!
Всего три года назад был прорыв.
Что там с ним? Никто не подскажет?
Доброе утро.
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18.06.2024 09:50
+6
******* і ******* - дві функції зєрмаківщини
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18.06.2024 09:53
+5
Амерам-так треба припинити продовжувати жувати соплі та накласти санкції на тих хто це робить,ну звісно якщо не ссикатно...
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18.06.2024 09:49
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Правила форума Совет форумчан
Амерам-так треба припинити продовжувати жувати соплі та накласти санкції на тих хто це робить,ну звісно якщо не ссикатно...
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18.06.2024 09:49 Ответить
погане слово - кацапське...
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18.06.2024 09:59 Ответить
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
Был такой наиважнейший дипломатический прорыв - Крымская платформа назывался. Десятки стран, сотни участников, миллионы резолюций, восхитительное коммюнике, Путин зассал! Россия просрала! Крым вернется через два-три тижня максимум! Весь мир с нами!
Всего три года назад был прорыв.
Что там с ним? Никто не подскажет?
Доброе утро.
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18.06.2024 09:50 Ответить
******* і ******* - дві функції зєрмаківщини
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18.06.2024 09:53 Ответить
така сама куйня із самітом найвеличнішого 4ма
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18.06.2024 11:08 Ответить
Ми в США багато занепокоєно 3,14здимо про покарання куйла, але на ділі робимо дуже мало для реального його покарання...
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18.06.2024 09:51 Ответить
Вчора постачали - сьогодні продовжують - аби побалакати?
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18.06.2024 09:51 Ответить
Це теж, одне з досягнень отого самміту у Швецарії ….
А все через то, що фотки немає, завгоспа з онуком *********** з кнр….
Фотка, це велика запорука для миру в Україні….

gorlis_gorsky (https://gorlis-gorsky.livejournal.com/profile/ https://gorlis-gorsky.livejournal.com/ gorlis_gorsky ) пише,
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2024/ 2024 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2024/06/ 06 -https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2024/06/17/ 17 11:10:00 101

https://www.livejournal.com/go.bml?journal=gorlis_gorsky&itemid=4215774&dir=prev Попередні https://www.livejournal.com/tools/memadd.bml?journal=gorlis_gorsky&itemid=4215774 Add to memories Share https://www.livejournal.com/manage/subscriptions/entry.bml?journal=gorlis_gorsky&itemid=4215774 Track https://www.livejournal.com/tools/content_flag.bml?user=gorlis_gorsky&itemid=4215774 Flag https://www.livejournal.com/go.bml?journal=gorlis_gorsky&itemid=4215774&dir=next Наступні
Нульові результати "самміту мира", ЗЕлені жополизи видають за успіх тисячоліття, ідіоти)))

Ось що про Самміт миру пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung: «Зустріч на найвищому рівні у Бюргенштоку не сприяла зміцненню миру. Організатори та учасники намагаються приховати це, але набагато важливіший деякий реалізм».

Висновок для Швейцарії, як приймаючої сторони, простий - вона довела свою спроможність як майданчик для проведення великих дипломатичних заходів і тим самим виставила себе у вигідному світлі. Логістика пройшла гладко, не було жодних небезпечних інцидентів, вдалося уникнути відкритих суперечок між делегаціями. Все це свідчить про організаційний успіх.

Коли ж мова заходить про політичний зміст, відповідь виявляється іншою.
Звичайно, ніхто не очікував серйозного кроку до миру, тим більше, що політичних та військових умов для цього не існує. Але такі зустрічі принаймні здатні подати певний сигнал.
У Бюргенштоку цього не вдалося досягти.
Жодних нових, узгоджених моделей того, як може бути досягнутий мир, не з'явилося.

У підсумковій декларації, туманно і незрозуміло згадується, що Росія має бути залучена до процесу. Але Путін вже дав відповідь на це питання - він хоче вести переговори лише в тому випадку, якщо Україна фактично капітулює та без бою звільнить значні території на південному сході країни.

Політики та дипломати вміють заплющувати очі на подібні протиріччя для того, щоб принаймні уявити «важливий перший крок» у правильному напрямку.
Але в Бюргенштоку не було зроблено жодного «першого кроку».
Це була п'ята зустріч у рамках української «формули миру», просто вперше на рівні глав держав та урядів. Тому Бюргенштокську декларацію слід оцінювати порівняно з попередніми зусиллями.

Помітно, що ухвалений у Швейцарії документ відстає від старіших міжнародних резолюцій. У лютому 2023 року, 141 держава підтримала резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка, зокрема, закликала до негайного виведення російських військ із території України.
А тепер, лише 84 держави підтримують значно слабший текст.

Наприклад, формулювання «агресія Росії проти України», обране свого часу, було виключено з проекту Бюргенштокської декларації.

Проте слід вітати той факт, що саміт чітко визнав територіальну цілісність України як основу майбутнього миру. Тому токсична вимога територіальних компромісів, рішення, заснованого на принципі «земля в обмін на мир», не мали шансів.

Надії на залучення низки впливових країн з економікою, що розвивається, не виправдалися.Відсутність Бразилії, ПАР і насамперед Індії, які надіслали лише делегації низького рангу та відкинули підсумкову декларацію, є серйозною невдачею. Відсутність Байдена також позбавила захід очікуваної ваги, внаслідок чого різні високопоставлені політики обмежилися кількома годинами присутності.

Лише 56 країн продемонстрували повну готовність взяти участь у заході на рівні глав держави чи уряду. При цьому, 40 із них належать до демократичного Заходу.

За винятком Аргентини та Кенії, з решти 16 країн не було жодного політичного важкоатлета. Таким чином, у пошуках миру домінує західний блок, який насилу тягне за собою незначну кількість африканських та азіатських країн. Негативний вплив Китаю на задньому плані тут явно помітний.

Подібна конференц-дипломатія - не найкращий спосіб досягнення миру.
Набагато переконливіше зміцнити Україну у військовому та економічному плані, щоб вона могла протистояти Росії та не була анексована нею.
____________________________________________________
І от на фоні явного провала Самміта, жополизи Вови ЗЕ, зовсім довбанулися, і видають отаку брехню:


ЗЕбіли, вам назвати СПРАВЖНІ ПОДІЇ ТИСЯЧОЛІТТЯ?
Дмитро Калинчук:
"Та легко назву. І навіть не одне, а відразу три події:

- отримання Україною безвізу
- отримання Україною статусу країни-аспіранта в НАТО
- отримання Томосу і створення автокефальної української церкви.

От ці події будуть згадувати і через 100 і через 1000 років.
От ці події гарантовано залишаться в історії.
І всі три - досягнення Петра Порошенка, а не президента-коміка і його міньйона-завгоспа.

А ваш саміт забудуть уже через місяць. Хоча ні - згадуватимуть зі сміхом, щоразу як питатимуть: "Яктам Запорізька АЕС - Москва її нам передала, чи ні?"

Звісно, Богуцька, Безугла і Петров будуть волати про саміт - звершення тисячиріччя, а Зеленський в це буде щиро вірити. Але світ - значно ширший".
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18.06.2024 09:54 Ответить
...ля одні півроку розказували про суперважливий міжгалактичний самміт, інші тепер будуть півроку розказувать що самміт непотрібна куйня...
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18.06.2024 10:27 Ответить
А ви, особисто, що думаєте?
Гроші ж на саміт, пішли і з ваших податків…. То, яка ваша думка?
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18.06.2024 11:11 Ответить
Моя думка абсолютно не важлива. Але виглядає як ланки одного цепу - одні ліпили з нікому не потрібної х-ні "велику подію", інші тепер це обсирають. Причому замовники і надування і обсирання швидше за все ті самі, а надували щоб лишній раз обісрать країну...
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18.06.2024 11:31 Ответить
Вам про попа питання, а ви про попову дочку!
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18.06.2024 11:34 Ответить
Ви просто постійно думаєте про попову дочку, тому вам так здається.
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18.06.2024 11:37 Ответить
Як ви єлозити задом можете, замість прямої і відвертої відповіді!!
Філософ Г. Сковорода, правду казав про таке…
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18.06.2024 12:33 Ответить
Я навіть не знаю як вам ще пояснити що мені насрать. І на сам саміт і на думки про його корисність. Провели ну й провели..
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18.06.2024 12:51 Ответить
тільки президент України, тобто ідіот невикіковний,
міг подумати зазирнути в китайське очко..
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18.06.2024 09:58 Ответить
так ******* банки, де обслуговуються ті компанії. Припиниться все швидко.
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18.06.2024 09:59 Ответить
Саміт-це прорив прорвав диру в бюджеті України. Це Зеленського- Єрмака пук в калюжу.Смороду багато а в кінцевому дірка від бублика.Гроші на вітер викинуті(ну коє-комусь в офшорну кишеньку).
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18.06.2024 10:02 Ответить
Якщо зараз під час війни нічого не можуть зробити китайцям за постачання *уйлу воєнної допомоги, то що вже говорити про ситуацію заморозки бойових дій і зняття деяких санкцій.
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18.06.2024 10:04 Ответить
40% експорту Китаю - США, ще 40% - ЕС. Підєрація 1,5%.
Якщо в цих умовах ви нездатні донести свої побажання, то питання стає чи хочете ви цього?
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18.06.2024 10:18 Ответить
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18.06.2024 10:50 Ответить
налетай подешевело 131 грн
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18.06.2024 11:01 Ответить
 
 