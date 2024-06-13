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Си Цзиньпин обещал мне, что не будет поставлять оружие России, - Зеленский

Сі Цзіньпін обіцяв мені, що не буде постачати зброю Росії, - Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора обещал ему не предоставлять оружие стране-агрессору России.

Об этом украинский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом после подписания двустороннего соглашения по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Украинского государства вспомнил телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином, во время которого тот пообещал, что не будет предоставлять РФ никакого вооружения.

"У меня был телефонный разговор с лидером Китая, тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", - сказал Зеленский.

Отметим, что телефонный разговор между Зеленским и Си состоялся в апреле 2023 года.

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В то же время во время пресс-конференции президент США Джо Байден сказал, что Пекин не поставляет вооружение России, однако может передавать товары двойного назначения, что тоже является помощью для РФ.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай играет ключевую роль в поддержке войны России против Украины, предоставляя 90% микроэлектроники и электронного оборудования, используемого в производстве российских ракет, бомб и боевых танков.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Китай (2990) оружие (10221) россия (95652)


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Топ комментарии
+83
Ох **** інфантільний дебіл....

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13.06.2024 23:23
+41
В глаза, загляни ему в глаза
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13.06.2024 23:26
+23
Важко навіть уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.
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13.06.2024 23:29
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Ну що за дибіл?
Це з розряду зійтись по середині і в очі заглянути?)
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14.06.2024 08:37 Ответить
Ну в нас теж хтось обіцяв багато, хоч би що тарифи під час війни не піднімуться, і ще багато чого
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14.06.2024 08:44 Ответить
Довбень зєлєний! Тебе китаєць послав на ХУтір метеликів ловити , а краще міньєт путіну зробити дивлячись йому в очі. Не даром ПОЯРКОВ СЕРГІЙ писав на заборі ЗЕЛЯ ХУ*ЛО. І ТО БУЛА ПРАВДА.
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14.06.2024 08:51 Ответить
''Потужно пообіцяв''? *уйло в омані теж тобі наобіцяло.
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14.06.2024 09:10 Ответить
Я лет 15 не смотрел 95-й квартал,и не смеялся с шуток клоуна, но от этого его заявления я даже смеялся. Очередное окно Овертона вновь запущено кремлем?
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14.06.2024 09:16 Ответить
А лукашенко обіцяв, що з території білорусі нападу не буде...
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14.06.2024 09:18 Ответить
Луке на@бать смешную Зегевару-шо утром зубы почистить.Янелох ведь необучаемый.Ото Лука с Х@йлом ржут с клоуна.Лошара зеленая еще и щеки надувает.Лох по жизни.
«Я подзвонив Олександру Григоровичу, я його попередив, сказав, що готовий передати йому всю інформацію, що стосується цих людей, ми вже розуміли, які там були прізвища, хто це такі... Тим не менш, він сказав мені по телефону: «Я розумію, дорогий Володимир Олександровичу, ти ж знаєш, як я до тебе ставлюсь, як Білорусь любить Україну, я не підведу, все буде нормально, тут у мене не все спокійно, я розберусь». Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць, цих «вагнерівців». Але потім відбулось те, що відбулось», - заявив Зеленський.https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-vahnerivtsi/31325523.html
Если человек тебя обманул-он подлец.Если он обманул тебя дважды-ты дурак.Это про тебя,Зелупа.
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14.06.2024 10:13 Ответить
Реально Нарко Дэбил, не отдающий отчёта о происходящем ..ботаксный педофил тебе Дегенерату в Омане через Патрушева тоже много обещал...
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14.06.2024 09:24 Ответить
А ти сам скільки всього обіцяв?!
І хоч щось виконав?
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14.06.2024 09:24 Ответить
а як же велике крадівництво будівництво?!
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14.06.2024 11:59 Ответить
Пинь обещал. А ты повелся Вова. Ты же не лох кричал
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14.06.2024 09:27 Ответить
Скоро президенты стран будут строго с Ермаком общаться. С шутом Зеленским смысла нет, он ничего не решает даже в своей стране. Просто затычка
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14.06.2024 09:30 Ответить
Кому ще шашликів? Беріть обережно, бо капає...
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14.06.2024 09:48 Ответить
Лукашенко тобі також обіцяв що з території Белорусі не буде нападу, допомогло? Дібіл необучаємий.
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14.06.2024 10:18 Ответить
Зє-ля лох, наївся блох....
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14.06.2024 10:25 Ответить
Десь хоча би щось підписав з Китаєм на юридичному рівні?
Та і хто з ним рахується у світі? У свою чергу,слуга навіть не поздоровив Сі Цзіньпіня з обранням.
Що тепер може хотіти,"никто ничему не должен"-як любив повторювати слуга,а тепер ще і додалось в ролі "нелегітимного" бути.
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14.06.2024 10:39 Ответить
Нафіг китайцям поставляти зброю напряму. Вони забезпечують каців усіма необхідними комплектуючими для виробництва зброї, а власне зброя і ********** передаються через товстомордого міньйона.
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14.06.2024 10:53 Ответить
Це точно так
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14.06.2024 12:18 Ответить
Це як в старому анекдоті - Мілий, ти ж на мені обіцяв женитись. - Та чого, я тіки на тобі не обіцяв.
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14.06.2024 11:05 Ответить
"Как говорит наш дорогой шеф, если человек идиот, то это надолго!"Папанов
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14.06.2024 11:09 Ответить
Ну да , ума как небыло , так и нет . Помнится и Путин обещался НЕ нападать.И Лукашенко обещался что с Белорусии нападения НЕ будет. Оно такое видать с рождения , тут уже ничего не поделаешь.
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14.06.2024 11:15 Ответить
Я хочу нагадати зеленому смердюху,що ти також багато чого обіцяв виборцям,а зовсім недавно продовжив тарифний геноцид е/енергія по 4,32 грн.Висіти тобі на менорі,гнидник.
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14.06.2024 11:15 Ответить
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14.06.2024 11:15 Ответить
Усіма силами Володимир Зеленський намагається переконати країну, що він має слабкий на голову, тому неосудний.

Актор він непоганий (як класно грає на роялі!!!), але чомусь секта віруючих поступово зменшується.
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14.06.2024 11:38 Ответить
Це якраз той випадок, про який каже українська приказка:
"Обіцянка-цяцянка, а дурневі радість!"
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14.06.2024 11:46 Ответить
А ви обіцяли що не будете піднімати ціни на жкх, але вас це не зупинило не шановний.
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14.06.2024 11:54 Ответить
Так і пуйло тобі обіціло не нападати, коли ти йому в очі заглядало, а потім ти всіх українців на шашлики кликало. В Бучі особливо українці шашликів наїлися. Цікаво, є межа ницості і брехливості у боневтіка?
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14.06.2024 12:08 Ответить
Чергова китайська обіцянка, щодо забезпечення зброєю раши,..ні про що
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14.06.2024 12:26 Ответить
Хочу сказати, що наш президент є агентом Росії
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14.06.2024 12:39 Ответить
Все, повторюю ВСЕ, що відбувається в Україні добре, всупереч (гарне українське слово) президенту, верховній раді і т.д. Воює УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД, а ці підари може ще й звітують
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14.06.2024 12:47 Ответить
Звісно кому, Путіну-Гітлеру
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14.06.2024 12:48 Ответить
Феерический долбо@б
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14.06.2024 12:43 Ответить
шмаркля зелена,тобі в омані патрушев теж казав що не нападе,і шо?
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14.06.2024 13:50 Ответить
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