Си Цзиньпин обещал мне, что не будет поставлять оружие России, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора обещал ему не предоставлять оружие стране-агрессору России.
Об этом украинский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом после подписания двустороннего соглашения по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Украинского государства вспомнил телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином, во время которого тот пообещал, что не будет предоставлять РФ никакого вооружения.
"У меня был телефонный разговор с лидером Китая, тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", - сказал Зеленский.
Отметим, что телефонный разговор между Зеленским и Си состоялся в апреле 2023 года.
В то же время во время пресс-конференции президент США Джо Байден сказал, что Пекин не поставляет вооружение России, однако может передавать товары двойного назначения, что тоже является помощью для РФ.
Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай играет ключевую роль в поддержке войны России против Украины, предоставляя 90% микроэлектроники и электронного оборудования, используемого в производстве российских ракет, бомб и боевых танков.
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Це з розряду зійтись по середині і в очі заглянути?)
«Я подзвонив Олександру Григоровичу, я його попередив, сказав, що готовий передати йому всю інформацію, що стосується цих людей, ми вже розуміли, які там були прізвища, хто це такі... Тим не менш, він сказав мені по телефону: «Я розумію, дорогий Володимир Олександровичу, ти ж знаєш, як я до тебе ставлюсь, як Білорусь любить Україну, я не підведу, все буде нормально, тут у мене не все спокійно, я розберусь». Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць, цих «вагнерівців». Але потім відбулось те, що відбулось», - заявив Зеленський.https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-vahnerivtsi/31325523.html
Если человек тебя обманул-он подлец.Если он обманул тебя дважды-ты дурак.Это про тебя,Зелупа.
І хоч щось виконав?
крадівництвобудівництво?!
Та і хто з ним рахується у світі? У свою чергу,слуга навіть не поздоровив Сі Цзіньпіня з обранням.
Що тепер може хотіти,"никто ничему не должен"-як любив повторювати слуга,а тепер ще і додалось в ролі "нелегітимного" бути.
Актор він непоганий (як класно грає на роялі!!!), але чомусь секта віруючих поступово зменшується.
"Обіцянка-цяцянка, а дурневі радість!"